ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Додано: Нед 03 гру, 2023 14:05

vitaliiangel написав: ейс. сказано-сделано!



1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (



Shaman написав: а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи. Shaman написав: а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках? Shaman написав: але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны. ейс. сказано-сделано!1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны.

який ти наполегливийпо-перше, я ж не ChatGPTя знаю певні речі, більше з мікроекономіки, щось з макро, дещо про функціонування фінансової системи в країни (оце розібрався завдяки форуму). я не знаю все-все-все. там, де я сперечаюсь, дещо знаю - просто так намагаюсь не сперечатися.чому на форумі маловірогідно навчання - сюди народ приходить не дізнатися щось нове, а показати свою точку зору - й доводить її досить запекло, дуже швидко переходячи на особистості. бажання розбиратися немає, аргументи протилежної сторони не дивляться, а там де не можуть аргументувати - переходять на інше - демагогії дуже багато. sad, but true.чому я кажу ЛАД не потрібенвін не дивиться на аргументи, він лише намагається поливати мене брудом. він же так й не визнав, про розвиток с/г в Україні - хоча я навів цифри. й те, що зараз вся Європа намагається відбитися від нашої продукції - це також ознака ефективності.який булінг - ці спогади про рідну проходну - навіть трошки милі. це ва вона одна, в мене їх було декількаа з приводу давай шукати - я ж навів статті. ти теж можеш почати з них, а може навіть Кейнса прочитаєш? я не знаю, скільки годин потребує, щоб скласти хоч якусь думку. а якщо ти кажеш - ти пропрацюй, а потім дай коротеньке резюме - дякую за довіру, але часу не так багато, я ще не на пенсії, щоб так вільно часом оперувати.питання зрозуміло, знайду час - щось відповім. краще б було, щоб хтось ще долучився - але дивись текст вище...