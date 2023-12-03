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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:01

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Нова тема створена за ідеєю учасника форуму на ім"я Shaman.
Він написав так:
  Shaman написав:ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життя ;)

Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:06

ейс. сказано-сделано!

1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (

  Shaman написав:а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору
настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.
  Shaman написав:а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав.
давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?
  Shaman написав:але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший.
следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:05

  vitaliiangel написав:ейс. сказано-сделано!

1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (

  Shaman написав:а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору
настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.
  Shaman написав:а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав.
давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?
  Shaman написав:але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший.
следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны.

який ти наполегливий :D

по-перше, я ж не ChatGPT :oops: я знаю певні речі, більше з мікроекономіки, щось з макро, дещо про функціонування фінансової системи в країни (оце розібрався завдяки форуму). я не знаю все-все-все. там, де я сперечаюсь, дещо знаю - просто так намагаюсь не сперечатися.

чому на форумі маловірогідно навчання - сюди народ приходить не дізнатися щось нове, а показати свою точку зору - й доводить її досить запекло, дуже швидко переходячи на особистості. бажання розбиратися немає, аргументи протилежної сторони не дивляться, а там де не можуть аргументувати - переходять на інше - демагогії дуже багато. sad, but true.

чому я кажу ЛАД не потрібен


він не дивиться на аргументи, він лише намагається поливати мене брудом. він же так й не визнав, про розвиток с/г в Україні - хоча я навів цифри. й те, що зараз вся Європа намагається відбитися від нашої продукції - це також ознака ефективності.

який булінг - ці спогади про рідну проходну - навіть трошки милі. це в ЛАДа вона одна, в мене їх було декілька :D

а з приводу давай шукати - я ж навів статті. ти теж можеш почати з них, а може навіть Кейнса прочитаєш? я не знаю, скільки годин потребує, щоб скласти хоч якусь думку. а якщо ти кажеш - ти пропрацюй, а потім дай коротеньке резюме - дякую за довіру, але часу не так багато, я ще не на пенсії, щоб так вільно часом оперувати.

питання зрозуміло, знайду час - щось відповім. краще б було, щоб хтось ще долучився - але дивись текст вище...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:05

Пане Shaman!
Існує ось така думка.
  Denik написав:Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Що Ви скажете - як порадите та де купувати пересічному українцю "американські стоки".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:07

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  vitaliiangel написав:1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (

Картки не потрібні. Потрібні майже загороджувальні податки на непотрібні послуги/товари.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:16

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  akurt написав:Що Ви скажете - як порадите та де купувати пересічному українцю "американські стоки".

Тут все розписано.
Міжнародний фондовий ринок
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:17

  akurt написав:Пане Shaman!
Існує ось така думка.
  Denik написав:Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Що Ви скажете - як порадите та де купувати пересічному українцю "американські стоки".

який ти по дитячому впертий, яка ж в тебе мета? :D

ти сам цитуєш людину - так спитай її. це по-перше.

по-друге - гугл в допомогу, вмієш? гадаю дуже добре. старенька стаття, але принципи не змінюються
Купити шматочок Apple: як стати власником акцій технологічних гігантів. Інструкція

технічні деталі інвестицій в американські стоки перепитуй в брокерів. мене більш цікавить питання, які необхідні умови, щоб ринок акцій запрацював в України - але такі матерії для тебе зовсім незрозумілі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:27

  Shaman написав:а може навіть Кейнса прочитаєш
кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно. Но зачем если их уже почитал ты? в этом же и ценность обмена мнениями...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 14:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:27

Пане Shaman!
Існує така думка:
  Shaman написав:загальні принципи інвестування в розвинених країнах гадаю декому цікаві з емігрантів. не всім звісно.

Чи дійсно це питання НЕ є цікавим для НЕ емігрантів?
А чому цікаві тільки декому з емігрантів? Хіба вони не "занурюються" або не мають права "занурюватися" у середу проживання?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:33

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
Дюрі-бачі
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