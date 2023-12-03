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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:49

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а може навіть Кейнса прочитаєш
кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно.

а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?

ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю все ;)

й так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифри 8)

тому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:01

  Shaman написав:ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
психиатрия - смежная наука, шарю очень поверхностно.

На данный момент шизофрения неизлечима, более того нет чёткого понимания её причин. Препараты антипсихотики могут блокировать ту или иную функцию мозга (только продуктивную симптоматику), что внешне похоже на лечение, но лечением не является, из побочки пациенты быстро набирают лишний вес, есть синдром отмены, препараты дорогие и необходимо увеличение дозы.

Допустим, против абулии вообще препаратов нет.
Одним из обязательных негативных симптомов шизофренического расстройства выступает абулия – отсутствие силы воли. Характеризуется утратой желания и мотивации к любому роду деятельности, которая раньше вызывала интерес. Такие люди пассивны и безынициативны.


https://arbat25.ru/myi-lechim/psixiches ... mptomatika
vitaliiangel
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