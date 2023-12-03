ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю все
й так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифри
тому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі