ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно.
а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю все
й так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифри
тому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі
Shaman написав:ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
психиатрия - смежная наука, шарю очень поверхностно.
На данный момент шизофрения неизлечима, более того нет чёткого понимания её причин. Препараты антипсихотики могут блокировать ту или иную функцию мозга (только продуктивную симптоматику), что внешне похоже на лечение, но лечением не является, из побочки пациенты быстро набирают лишний вес, есть синдром отмены, препараты дорогие и необходимо увеличение дозы.
Допустим, против абулии вообще препаратов нет.
Одним из обязательных негативных симптомов шизофренического расстройства выступает абулия – отсутствие силы воли. Характеризуется утратой желания и мотивации к любому роду деятельности, которая раньше вызывала интерес. Такие люди пассивны и безынициативны.
Shaman написав:коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.
какие ты видишь пузыри на текущий момент? можно ли считать технологическую фонду новым пузырём?
можешь прокоментить картинку, что с американскими банками не так?
Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
Возможностью заморозить их лет на ...дцать.
В 1957 году во вкладах находилось 300 миллиардов рублей (около 1500 рублей на одного жителя страны). Чтобы не обременять государство новыми внутренними долгами, с этого времени выпуск займов прекращается и останавливаются выплаты выигрышей и процентов на 20 лет.