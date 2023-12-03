ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<12 Додано: Нед 03 гру, 2023 14:49 vitaliiangel написав: Shaman написав: а може навіть Кейнса прочитаєш а може навіть Кейнса прочитаєш кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно. кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно.

а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?



ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю все



й так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифри



тому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю всей так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифритому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі Shaman

Повідомлень: 4810 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 15:01 Shaman написав: ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії? психиатрия - смежная наука, шарю очень поверхностно.



На данный момент шизофрения неизлечима, более того нет чёткого понимания её причин. Препараты антипсихотики могут блокировать ту или иную функцию мозга (только продуктивную симптоматику), что внешне похоже на лечение, но лечением не является, из побочки пациенты быстро набирают лишний вес, есть синдром отмены, препараты дорогие и необходимо увеличение дозы.



Допустим, против абулии вообще препаратов нет. Одним из обязательных негативных симптомов шизофренического расстройства выступает абулия – отсутствие силы воли. Характеризуется утратой желания и мотивации к любому роду деятельности, которая раньше вызывала интерес. Такие люди пассивны и безынициативны.



https://arbat25.ru/myi-lechim/psixiches ... mptomatika психиатрия - смежная наука, шарю очень поверхностно.На данный момент шизофрения неизлечима, более того нет чёткого понимания её причин. Препараты антипсихотики могут блокировать ту или иную функцию мозга (только продуктивную симптоматику), что внешне похоже на лечение, но лечением не является, из побочки пациенты быстро набирают лишний вес, есть синдром отмены, препараты дорогие и необходимо увеличение дозы.Допустим, против абулии вообще препаратов нет. vitaliiangel

Повідомлень: 20917 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2326 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 15:48 Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса flyman

Повідомлень: 33336 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 15:49 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)



ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки. ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки. Denik Повідомлень: 2721 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 16:41 akurt написав: Пане Shaman!

Існує ось така думка.

Denik написав: Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Що Ви скажете - як порадите та де купувати пересічному українцю "американські стоки". ПанеІснує ось така думка.Що Ви скажете - як порадите та де купувати пересічному українцю "американські стоки".

знаю, що є "сенс" знаю, що є "сенс" flyman

Повідомлень: 33336 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 16:43 Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)



Пан Shaman як у воду глЕдів, щоби запропонувати дійсно відповіді про «економіку простими словами».

Я би теж почитав відповідь. Пан Shaman як у воду глЕдів, щоби запропонувати дійсно відповіді про «економіку простими словами».Я би теж почитав відповідь. akurt

Повідомлень: 8783 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 16:55 Shaman написав: коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи. коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи. какие ты видишь пузыри на текущий момент? можно ли считать технологическую фонду новым пузырём?







можешь прокоментить картинку, что с американскими банками не так?

vitaliiangel написав:



ждать ли обвала китайской фонды?

какие ты видишь пузыри на текущий момент? можно ли считать технологическую фонду новым пузырём?можешь прокоментить картинку, что с американскими банками не так?ждать ли обвала китайской фонды? vitaliiangel

Повідомлень: 20917 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2326 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 17:05 Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

Возможностью заморозить их лет на ...дцать.

В 1957 году во вкладах находилось 300 миллиардов рублей (около 1500 рублей на одного жителя страны). Чтобы не обременять государство новыми внутренними долгами, с этого времени выпуск займов прекращается и останавливаются выплаты выигрышей и процентов на 20 лет.

https://www.russian-money.ru/articles/goszaim Возможностью заморозить их лет на ...дцать. ЛАД 2 Повідомлень: 26684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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