ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Дюрі-бачі написав:
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
давайте спробуємо
в чому відмінність - класична піраміда працює лише за рахунок того, що відсотки попереднім вкладникам виплачуються з надходжень від нових. поки піраміда зростає, тобто надходжень більше, ніж виплат, - то проблем немає. як тільки надходження спадають - а це наступає ЗАВЖДИ - то це ознака організатору піраміди, що треба щезати, бо грошей вже більше не стане. це так звана схема Понці.
бюджет, на відміну від піраміди, завжди має надходження - це податки громадян. це по-перше. й по-друге - в бюджету завжди є теоретична можливість коли забракне коштів випустити нову порцію ОВДП, яку викупить центробанк - класична емісія. тобто бюджет завжди може погасити свої борги, якої суми вони б не сягнули. в різних країнах накладені різні обмеження на такі операції (в нас поки що це заборонено - але завжди можна прийняти інший закон, як в 2022 році).
питання - хтось знає, чи діє така заборона на викуп держоблігацій ФРС в США? чи там лише одне обмеження - стеля держборгу? а як ви гадали, тільки ви будете питати - я теж подивлюся, а що ви знаєте
трохи крок в сторону - якось треба провести компанію, щоб дійти консенсусу до того як працюють держфінанси, хоча б для основних форумчан. щоб не виникали періодично питання, чому в бюджеті немає грошей, коли є такі ЗВР.
є дві установи - бюджет та центробанк. й вони взаємодіють між собою за певними правилами. й коли навіть є великі ЗВР, але вони у центробанку, то все їх вже не можна витрачати - вони витрачені, під них емітована місцева валюта. й якщо центробанк знову запустить їх в обіг - це все одно буде чиста емісія за суттю. але це тема окремого запитання
тепер питання - чи можна назвати держборг пірамідою? підставою для цього є те, що в найближчій перспективі бюджет не збирається гасити ці борги, ба більше, він ще збирається збільшити борг - це й в нас, й в США. тобто старі борги будуть погашені за рахунок отримання коштів по новим боргам. це можуть бути ті ж самі власники, можуть інші. в нашому випадку, цим переважно займаються держбанки (як ви гадаєте, самостійно вони це роблять чи ні?).
тобто потенційно може виникнути ситуація, коли надходжень не вистачить для покриття старих боргів, а бюджеті не передбачено зменшення боргів. вихід - або емісія
, або секвестр витрат бюджету
, або дефолт
. що обере влада - питання відкрите
висновок - ОВДП можна назвати пірамідою, коли нові надходження стрімко збільшують розмір боргу й він вже становить значну суму. от які встановити формальні критерії, коли держборг наближається до дефолту - це складне питання й тема наступного повідомлення.
нагадаю, що при розмірі ОВДП в сумі 831 ярд
грн (це без НБУ) уряд збирається збільшити ще на 500 ярдів
грн
й чому ви питаєте лише про Україну. рівень держборгу США у вас не викликає питань. єдина їх відмінність від нас - вони емітують світову валюту, тому грають трошки по іншим правилам. Так й друкують набагато більше, ніж ми
й ще, ці речі, це не закони фізики й не математичні теореми. для деяких випадків немає аналогій, вони наступили тут й зараз. це й наш випадок війни з витратами 50% відсотків на війну, й такої великою допомогою. й такий рівень емісії світової валюти, що робить США останні 15 років.
тому те що я пишу, це назвемо так - висновки на хлопський розум, базуючись на знанні, як це працює. є інші думки - висловлюйте, але бажано хоч з якоюсь аргументацією - подивимось, скільки бажаючих буде обговорити. пропозиції "я так бачу" - з одного боку не хочеться обмежувати, з іншого - цим флудом форум й так переповнений. назвемо це просьбою - робить пропозиції, хоч трохи володіючи основами питання. якщо щось незрозуміло - питайте, я спробую пояснити