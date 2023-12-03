ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно.
а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю все
й так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифри
тому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі
Shaman написав:ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
психиатрия - смежная наука, шарю очень поверхностно.
На данный момент шизофрения неизлечима, более того нет чёткого понимания её причин. Препараты антипсихотики могут блокировать ту или иную функцию мозга (только продуктивную симптоматику), что внешне похоже на лечение, но лечением не является, из побочки пациенты быстро набирают лишний вес, есть синдром отмены, препараты дорогие и необходимо увеличение дозы.
Допустим, против абулии вообще препаратов нет.
Одним из обязательных негативных симптомов шизофренического расстройства выступает абулия – отсутствие силы воли. Характеризуется утратой желания и мотивации к любому роду деятельности, которая раньше вызывала интерес. Такие люди пассивны и безынициативны.
Shaman написав:коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.
какие ты видишь пузыри на текущий момент? можно ли считать технологическую фонду новым пузырём?
можешь прокоментить картинку, что с американскими банками не так?
Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
Возможностью заморозить их лет на ...дцать.
В 1957 году во вкладах находилось 300 миллиардов рублей (около 1500 рублей на одного жителя страны). Чтобы не обременять государство новыми внутренними долгами, с этого времени выпуск займов прекращается и останавливаются выплаты выигрышей и процентов на 20 лет.
Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
давайте спробуємо
в чому відмінність - класична піраміда працює лише за рахунок того, що відсотки попереднім вкладникам виплачуються з надходжень від нових. поки піраміда зростає, тобто надходжень більше, ніж виплат, - то проблем немає. як тільки надходження спадають - а це наступає ЗАВЖДИ - то це ознака організатору піраміди, що треба щезати, бо грошей вже більше не стане. це так звана схема Понці.
бюджет, на відміну від піраміди, завжди має надходження - це податки громадян. це по-перше. й по-друге - в бюджету завжди є теоретична можливість коли забракне коштів випустити нову порцію ОВДП, яку викупить центробанк - класична емісія. тобто бюджет завжди може погасити свої борги, якої суми вони б не сягнули. в різних країнах накладені різні обмеження на такі операції (в нас поки що це заборонено - але завжди можна прийняти інший закон, як в 2022 році).
питання - хтось знає, чи діє така заборона на викуп держоблігацій ФРС в США? чи там лише одне обмеження - стеля держборгу? а як ви гадали, тільки ви будете питати - я теж подивлюся, а що ви знаєте
трохи крок в сторону - якось треба провести компанію, щоб дійти консенсусу до того як працюють держфінанси, хоча б для основних форумчан. щоб не виникали періодично питання, чому в бюджеті немає грошей, коли є такі ЗВР. є дві установи - бюджет та центробанк. й вони взаємодіють між собою за певними правилами. й коли навіть є великі ЗВР, але вони у центробанку, то все їх вже не можна витрачати - вони витрачені, під них емітована місцева валюта. й якщо центробанк знову запустить їх в обіг - це все одно буде чиста емісія за суттю. але це тема окремого запитання
тепер питання - чи можна назвати держборг пірамідою? підставою для цього є те, що в найближчій перспективі бюджет не збирається гасити ці борги, ба більше, він ще збирається збільшити борг - це й в нас, й в США. тобто старі борги будуть погашені за рахунок отримання коштів по новим боргам. це можуть бути ті ж самі власники, можуть інші. в нашому випадку, цим переважно займаються держбанки (як ви гадаєте, самостійно вони це роблять чи ні?).
тобто потенційно може виникнути ситуація, коли надходжень не вистачить для покриття старих боргів, а бюджеті не передбачено зменшення боргів. вихід - або емісія, або секвестр витрат бюджету, або дефолт. що обере влада - питання відкрите
висновок - ОВДП можна назвати пірамідою, коли нові надходження стрімко збільшують розмір боргу й він вже становить значну суму. от які встановити формальні критерії, коли держборг наближається до дефолту - це складне питання й тема наступного повідомлення.
нагадаю, що при розмірі ОВДП в сумі 831 ярд грн (це без НБУ) уряд збирається збільшити ще на 500 ярдів грн
й чому ви питаєте лише про Україну. рівень держборгу США у вас не викликає питань. єдина їх відмінність від нас - вони емітують світову валюту, тому грають трошки по іншим правилам. Так й друкують набагато більше, ніж ми
й ще, ці речі, це не закони фізики й не математичні теореми. для деяких випадків немає аналогій, вони наступили тут й зараз. це й наш випадок війни з витратами 50% відсотків на війну, й такої великою допомогою. й такий рівень емісії світової валюти, що робить США останні 15 років.
тому те що я пишу, це назвемо так - висновки на хлопський розум, базуючись на знанні, як це працює. є інші думки - висловлюйте, але бажано хоч з якоюсь аргументацією - подивимось, скільки бажаючих буде обговорити. пропозиції "я так бачу" - з одного боку не хочеться обмежувати, з іншого - цим флудом форум й так переповнений. назвемо це просьбою - робить пропозиції, хоч трохи володіючи основами питання. якщо щось незрозуміло - питайте, я спробую пояснити
Shaman написав:коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.
какие ты видишь пузыри на текущий момент? можно ли считать технологическую фонду новым пузырём?
можешь прокоментить картинку, что с американскими банками не так?
vitaliiangel написав:
ждать ли обвала китайской фонды?
от не розумію, чи ти тролиш, чи дійсно не розумієш, що задаєш питання умовно по психології, по психіатрії в конкретних випадках, коли будь-якому лікарю, що відповісти, треба подивитись весь попередній анамнез, результати досліджень та таке інше. ти питаєш не принципи, ти питаєш конкретні випадки - а це різні речі.
щоб не згадувати - "Один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не справятся ответить". це ще одному форумчанину натяк до речі, чия фраза - гугл пише й Ленін, й Солженіцин.
ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості.