ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1234> Додано: Нед 03 гру, 2023 19:24 ЛАД написав: В 1957 году во вкладах находилось 300 миллиардов рублей (около 1500 рублей на одного жителя страны). Чтобы не обременять государство новыми внутренними долгами, с этого времени выпуск займов прекращается и останавливаются выплаты выигрышей и процентов на 20 лет

Пане Shaman: так ось ці Облігації внутрішнього займу, які примусово продавалися будівельникам соціалізму орієнтовно з 1947 по 1957 рік - то була піраміда, чи щось інше?

З історії відомо, що НЕ МОЖНА було відмовитися (!) людині від купівлі цих облігацій. Наводяться такі приклади: якщо радянська люди отримувала 800 рублів (в цінах та сумах тих років, коли пальто коштувало 800 рублів), то вона обовʼязково повинна була підписатися на ці Облігації не менше ніж на 700 рублів із своєї зарплатні за місяць в 800 рублів. Пане Shaman: так ось ці Облігації внутрішнього займу, які примусово продавалися будівельникам соціалізму орієнтовно з 1947 по 1957 рік - то була піраміда, чи щось інше?З історії відомо, що НЕ МОЖНА було відмовитися (!) людині від купівлі цих облігацій. Наводяться такі приклади: якщо радянська люди отримувала 800 рублів (в цінах та сумах тих років, коли пальто коштувало 800 рублів), то вона обовʼязково повинна була підписатися на ці Облігації не менше ніж на 700 рублів із своєї зарплатні за місяць в 800 рублів. akurt

Повідомлень: 8785 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:34 akurt написав: ЛАД написав: В 1957 году во вкладах находилось 300 миллиардов рублей (около 1500 рублей на одного жителя страны). Чтобы не обременять государство новыми внутренними долгами, с этого времени выпуск займов прекращается и останавливаются выплаты выигрышей и процентов на 20 лет

Пане Shaman: так ось ці Облігації внутрішнього займу, які примусово продавалися будівельникам соціалізму орієнтовно з 1947 по 1957 рік - то була піраміда, чи щось інше?

З історії відомо, що НЕ МОЖНА було відмовитися (!) людині від купівлі цих облігацій. Наводяться такі приклади: якщо радянська люди отримувала 800 рублів (в цінах та сумах тих років, коли пальто коштувало 800 рублів), то вона обовʼязково повинна була підписатися на ці Облігації не менше ніж на 700 рублів із своєї зарплатні за місяць в 800 рублів. Пане Shaman: так ось ці Облігації внутрішнього займу, які примусово продавалися будівельникам соціалізму орієнтовно з 1947 по 1957 рік - то була піраміда, чи щось інше?З історії відомо, що НЕ МОЖНА було відмовитися (!) людині від купівлі цих облігацій. Наводяться такі приклади: якщо радянська люди отримувала 800 рублів (в цінах та сумах тих років, коли пальто коштувало 800 рублів), то вона обовʼязково повинна була підписатися на ці Облігації не менше ніж на 700 рублів із своєї зарплатні за місяць в 800 рублів.

чого мене питаєте? питайте наших поцінувачів срср, що це було таке. в срср класичних фінансів не було, це був якийсь сурогат, розбиратися в якому немає ні часу, ні бажання. чого мене питаєте? питайте наших поцінувачів срср, що це було таке. в срср класичних фінансів не було, це був якийсь сурогат, розбиратися в якому немає ні часу, ні бажання. Shaman

Повідомлень: 4819 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:34 Shaman написав: от не розумію, чи ти тролиш, чи дійсно не розумієш, що задаєш питання умовно по психології, по психіатрії в конкретних випадках, коли будь-якому лікарю, що відповісти, треба подивитись весь попередній анамнез, результати досліджень та таке інше. ти питаєш не принципи, ти питаєш конкретні випадки - а це різні речі. от не розумію, чи ти тролиш, чи дійсно не розумієш, що задаєш питання умовно по психології, по психіатрії в конкретних випадках, коли будь-якому лікарю, що відповісти, треба подивитись весь попередній анамнез, результати досліджень та таке інше. ти питаєш не принципи, ти питаєш конкретні випадки - а це різні речі. тебя ж не заставляют лопатить энциклопедии, мало ли вдруг знаешь или кто-то ещё знает. не воспринимай меня как троля, мне жалко времени тебя троллить. тебя ж не заставляют лопатить энциклопедии, мало ли вдруг знаешь или кто-то ещё знает. не воспринимай меня как троля, мне жалко времени тебя троллить. vitaliiangel

Повідомлень: 20923 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:39 vitaliiangel написав: Shaman написав: от не розумію, чи ти тролиш, чи дійсно не розумієш, що задаєш питання умовно по психології, по психіатрії в конкретних випадках, коли будь-якому лікарю, що відповісти, треба подивитись весь попередній анамнез, результати досліджень та таке інше. ти питаєш не принципи, ти питаєш конкретні випадки - а це різні речі. от не розумію, чи ти тролиш, чи дійсно не розумієш, що задаєш питання умовно по психології, по психіатрії в конкретних випадках, коли будь-якому лікарю, що відповісти, треба подивитись весь попередній анамнез, результати досліджень та таке інше. ти питаєш не принципи, ти питаєш конкретні випадки - а це різні речі. тебя ж не заставляют лопатить энциклопедии, мало ли вдруг знаешь или кто-то ещё знает. не воспринимай меня как троля, мне жалко времени тебя троллить. тебя ж не заставляют лопатить энциклопедии, мало ли вдруг знаешь или кто-то ещё знает. не воспринимай меня как троля, мне жалко времени тебя троллить.

ладно зрозумів, це ти як на копальні - накидаю тисячу запитань, може на десять дадуть відповідь



в мене погана статистика - на мої запитання стосовно фінансової системи ще ніхто не відповів



й в тебе купа часу, тобі на мене жаль витрати декілька хвилин? ладно зрозумів, це ти як на копальні - накидаю тисячу запитань, може на десять дадуть відповідьв мене погана статистика - на мої запитання стосовно фінансової системи ще ніхто не відповівй в тебе купа часу, тобі на мене жаль витрати декілька хвилин? Shaman

Повідомлень: 4819 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:41 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: бюджет, на відміну від піраміди, завжди має надходження - це податки громадян. це по-перше. й по-друге - в бюджету завжди є теоретична можливість коли забракне коштів випустити нову порцію ОВДП, яку викупить центробанк - класична емісія. бюджет, на відміну від піраміди, завжди має надходження - це податки громадян. це по-перше. й по-друге - в бюджету завжди є теоретична можливість коли забракне коштів випустити нову порцію ОВДП, яку викупить центробанк - класична емісія.

Згоден. І коли податки (економіка) росте швидше ніж % по ОВДП, то це однозначно не піраміда, а от коли повільніше?

B2BJewelry теж торгувала ювеліркою, а не чисто пірамідою була...



От відсутність реферальної системи суттєво відрізняє ОВДП від піраміди. Згоден. І коли податки (економіка) росте швидше ніж % по ОВДП, то це однозначно не піраміда, а от коли повільніше?B2BJewelry теж торгувала ювеліркою, а не чисто пірамідою була...От відсутність реферальної системи суттєво відрізняє ОВДП від піраміди. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1889 З нами з: 29.07.22 Подякував: 328 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:51 Shaman написав: й в тебе купа часу, тобі на мене жаль витрати декілька хвилин? й в тебе купа часу, тобі на мене жаль витрати декілька хвилин? ты ж у меня не один) надо всем насыпать понемножку. Shaman написав: на мої запитання стосовно фінансової системи ще ніхто не відповів на мої запитання стосовно фінансової системи ще ніхто не відповів вот гады! но тема не моя звыняй. по своей теме я отвечаю всем и всегда (многие в лс или вайбер пишут) ты ж у меня не один) надо всем насыпать понемножку.вот гады! но тема не моя звыняй. по своей теме я отвечаю всем и всегда (многие в лс или вайбер пишут) vitaliiangel

Повідомлень: 20923 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:14 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: бюджет, на відміну від піраміди, завжди має надходження - це податки громадян. це по-перше. й по-друге - в бюджету завжди є теоретична можливість коли забракне коштів випустити нову порцію ОВДП, яку викупить центробанк - класична емісія. бюджет, на відміну від піраміди, завжди має надходження - це податки громадян. це по-перше. й по-друге - в бюджету завжди є теоретична можливість коли забракне коштів випустити нову порцію ОВДП, яку викупить центробанк - класична емісія.

Згоден. І коли податки (економіка) росте швидше ніж % по ОВДП, то це однозначно не піраміда, а от коли повільніше?

B2BJewelry теж торгувала ювеліркою, а не чисто пірамідою була...



От відсутність реферальної системи суттєво відрізняє ОВДП від піраміди. Згоден. І коли податки (економіка) росте швидше ніж % по ОВДП, то це однозначно не піраміда, а от коли повільніше?B2BJewelry теж торгувала ювеліркою, а не чисто пірамідою була...От відсутність реферальної системи суттєво відрізняє ОВДП від піраміди.

параметри, як оцінювати держборг, я запропоную - але щоб їх дослідити - невіть не знаю скільки потрібно часу. нам тут й реальні вчені від економіки потрібні, а їх немає...



В2ВJewerly - я так розумію на форумі є спец, треба його розпитати



звісно піраміди можуть мати й прибутки, але зазвичай вони таки ринкові, а піраміди зажди пропонують НЕРИНКОВИЙ рівень доходу. це до речі ще одна відміна від ОВДП - там ринкові відсотки.



чому Мейдофф зміг так довго протриматися? він й інвестував, а не лише лохів розводив. але після якоїсь не дуже вдалої інвестиції почав й лохів розводити - й до речі, він обіцяв не надто фантастичні відсотки. параметри, як оцінювати держборг, я запропоную - але щоб їх дослідити - невіть не знаю скільки потрібно часу. нам тут й реальні вчені від економіки потрібні, а їх немає...В2ВJewerly - я так розумію на форумі є спец, треба його розпитатизвісно піраміди можуть мати й прибутки, але зазвичай вони таки ринкові, а піраміди зажди пропонують НЕРИНКОВИЙ рівень доходу. це до речі ще одна відміна від ОВДП - там ринкові відсотки.чому Мейдофф зміг так довго протриматися? він й інвестував, а не лише лохів розводив. але після якоїсь не дуже вдалої інвестиції почав й лохів розводити - й до речі, він обіцяв не надто фантастичні відсотки. Shaman

Повідомлень: 4819 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:20 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: чого мене питаєте? питайте наших поцінувачів срср, що це було таке. в срср класичних фінансів не було, це був якийсь сурогат, розбиратися в якому немає ні часу, ні бажання. чого мене питаєте? питайте наших поцінувачів срср, що це було таке. в срср класичних фінансів не було, це був якийсь сурогат, розбиратися в якому немає ні часу, ні бажання.

Не сурогат - а суцільне наїбалово.

Тут пан ЛАД - спеціаліст з пропаганди радянського наїбалова. Не сурогат - а суцільне наїбалово.Тут пан ЛАД - спеціаліст з пропаганди радянського наїбалова. Востаннє редагувалось Denik в Нед 03 гру, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2728 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:23 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості. ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості.

Зараз при відсотковій ставці ФРС 5,5% бульбашкою є навіть ті акції, які сплачують 1% дивідендів від вартості. Зараз при відсотковій ставці ФРС 5,5% бульбашкою є навіть ті акції, які сплачують 1% дивідендів від вартості. Denik Повідомлень: 2728 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 20:32 Shaman написав: хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити. хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити. имхо топ по доходности с минимальными рисками сейчас 11% грязными на текущем счету. девал не за 1 день происходит, 5 раз можно успеть из гривны выскочить .



Вот только такую доходность предлагает аж один банк.



При стабильном курсе гривны это запредельно много при низком пороге входа и доступности личных средств 24/7.



На 2м месте депозиты на 10 дней. Для сравнения, недвижимость сейчас приносит 6-8% до налогов, при этом порог входа ХХнадцать куе и текущие расходы тоже бывают высокие. имхо топ по доходности с минимальными рисками сейчас 11% грязными на текущем счету. девал не за 1 день происходит, 5 раз можно успеть из гривны выскочить .Вот только такую доходность предлагает аж один банк.При стабильном курсе гривны это запредельно много при низком пороге входа и доступности личных средств 24/7.На 2м месте депозиты на 10 дней. Для сравнения, недвижимость сейчас приносит 6-8% до налогов, при этом порог входа ХХнадцать куе и текущие расходы тоже бывают высокие. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 20:40, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20923 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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