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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:39

Перенесено з непрофільної гілки:
  Shaman написав:
  Чукча2 написав:И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине

якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.

а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.

співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.

хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.

на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг :D
akurt
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