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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 20:39
Перенесено з непрофільної гілки:
Shaman написав: Чукча2 написав:
И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине
якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.
а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.
співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.
хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.
на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг
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