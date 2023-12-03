ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Чукча2 написав:И я бы послушал умных людей, про реалии инвестиций в американские акции в Украине
якщо вас цікавлять технічні подробиці, то гадаю знайдете відповідних брокерів.
а от якщо вас цікавлять надійні інвестиції, то припускаю, що рівень прибутковості вас трошки засмутить.
співвідношення доходність/ризик є всюди, але те, що там вважається нормальною нормою прибутковості, в Україні вважається, що це сльози. тому так, в таких країнах, як наша, ризиків більше, але скільки можливостей.
хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.
на всіх раптових коливаннях курсу на форумі плач Ярославни тих, хто не встиг
vitaliiangel написав:1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (
Картки не потрібні. Потрібні майже загороджувальні податки на непотрібні послуги/товари.
Вероятно, возможно и такое решение. Но почему-то вполне рыночные Англия и США прибегали к карточкам. Причин, думаю, не одна. В частности, и хаемая здесь постоянно "социальная справедливость". При "загороджувальних податках" могут взлететь цены и товары будут доступны только богатым (или очень богатым) людям. Хорошо, если это будут, например, ювелирные изделия - без них можно и обойтись. А если предметы первой необходимости - еда, одежда, топливо.
В США под нормированное распределение (англ. Rationing in the United States) с начала 1942 года попадало множество товаров, в частности, сахар, мясо, шины, бензин, велосипеды и обувь. Нормы потребления сахара были установлены на уровне 0,5 фунта (227 г) на человека в неделю и к середине 1945 года были сокращены до 0,285 фунта (129 г) в неделю. Норма бензина для владельцев частных автомашин, не связанных напрямую с обороной, составляла 11—15 л в неделю. Жёстко регулировались нормы отпуска резиновых изделий.
После войны нормы отменялись по мере того, как рынок обеспечивал страну товарами. Карточки на большинство товаров были отменены в течение 1945 года, на сахар в 1947 году. .......... В Великобритании под нормированное распределение (англ. Rationing in the United Kingdom) с 1940 года попадали животное масло, сахар и бекон, а с августа 1942 года — почти все продукты, кроме хлеба и овощей. Карточки на бензин были отменены в 1950 году, на сахар и сладости в 1953 году, на мясо в июле 1954 года.
В Японии карточная система отменена в 1949 году, государственный контроль над ценами отменен в 1952 году.
http://surl.li/nwcjq Второй момент - дефицит продукции, необходимой для обороны - например, топливо, шины. Есть богатые люди, которых цены не остановят, а в результате для армии не хватит. Кроме того, рост цен на топливо приводит к росту цен практически на всё, т.е. к инфляции. Карточная система позволяет избежать этого. Ну и последнее - при карточной системе проще организовать рациональное распределение продуктов. У нас, к счастью, не требуется нормировать продукты питания (во всяком случае, пока. Не знаю, удалось бы ли этого избежать, если бы не миллионы выехавших за границу). Но с бензином проблемы были, с резким ростом цены. Проблема была решена за счёт наращивания поставок. Но, допускаю, что, возможно, стоило бы нормировать потребление, а за счёт меньших затрат на покупку топлива (я так понимаю, за валюту) на сэкономленную валюту купить те же снаряды. Это так, пример, может, не самый удачный. Такое же может быть верно и для каких-то других продуктов-товаров. А насчёт бизнеса, который должен, естественно, работать с прибылью, то пусть он тратит валюту не на закупку красной/чёрной икры, без которой на время войны можно обойтись, а за сэкономленную валюту купит линию по производству патронов и делает патроны для армии. С прибылью. Но и с пользой для обороны. А мы хотим и рыбку съесть, и... не чувствовать в тылу, что идёт война. Это так, мысли вслух, что сходу пришло в голову. Для бизнеса во время войны появляется масса возможностей, связанных именно с обороной. Конечно, тут велика роль государства.
Shaman написав:хоча б оці депо під 15-20% при тому, що гривня зміцнюється. але складно вчасно перескочити.
имхо топ по доходности с минимальными рисками сейчас 11% грязными на текущем счету. девал не за 1 день происходит, 5 раз можно успеть из гривны выскочить .
Вот только такую доходность предлагает аж один банк.
При стабильном курсе гривны это запредельно много при низком пороге входа и доступности личных средств 24/7.
На 2м месте депозиты на 10 дней. Для сравнения, недвижимость сейчас приносит 6-8% до налогов, при этом порог входа ХХнадцать куе и текущие расходы тоже бывают высокие.
Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции. Кроме того, о доступности - она может быть моментально ограничена при необходимости и желании НБУ. А девал может произойти очень быстро, даже за один день. Тем более, в сегодняшней ситуации, когда курс установлен волевым решением. Вряд ли сегодня можно считать его рыночным.
ЛАД написав:Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции.
это если цель сидеть в гривне до бесконечности.
А если цель сохранить сбережения в твёрдой валюте, инфляция не имеет значения, пока курс стабилен получаете 11%-налоги. Когда начинается брожение, перевернулись в валюту. Девал за один день был возможен в совке и рф (это не упрёк). Совку было наплевать на людей,павловские реформы тому пример. В нашем случае девал если не остановит, то охладит экономику. С большим количеством последствий. Если нац.банк при памяти, девал будет плавный.
ЛАД написав:Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции.
это если цель сидеть в гривне до бесконечности.
А если цель сохранить сбережения в твёрдой валюте, инфляция не имеет значения, пока курс стабилен получаете 11%-налоги. Когда начинается брожение, перевернулись в валюту. Девал за один день был возможен в совке и рф (это не упрёк). Совку было наплевать на людей,павловские реформы тому пример. В нашем случае девал если не остановит, то охладит экономику. С большим количеством последствий. Если нац.банк при памяти, девал будет плавный.
девал трохи тряхне економіку, то потім буде розвиток.
але НБУ схоже не при пам'яті, тому плавного девалу не буде, вони тримають гривню. досвід Яника нічого не навчив...
тут я с тобой не согласен. нбу непредсказуем, но его действия поддаются логике - всех вогнать гривну и заморозить её по максимуму в овгз. Для этого делают укрепляж. Дешевеющая валюта спросом не пользуется. А гривну наличную держать смысла нет если на депозитах и овгз дают 16%
тут я с тобой не согласен. нбу непредсказуем, но его действия поддаются логике - всех вогнать гривну и заморозить её по максимуму в овгз. Для этого делают укрепляж. Дешевеющая валюта спросом не пользуется. А гривну наличную держать смысла нет если на депозитах и овгз дают 16%
Но есть нюанс. ЧР нбу уже не подвластен.
поки що під владою.
коли курс безготівкової валюти низький, й банки відповідно можуть продавати вже готівкову валюту недорого - то обмінки надто не розженуться.
чр самая большая боль нбу, из-за разницы курсов на межбанке много кто валюту продавать не хочет, приходится лить резервы. для борьбы с чр были придуманы карусельщики, потом им увеличили лимиты 50=>100=>200 но как видишь чр жив и продолжает жить своей жизнью. Полагаю из-за увеличения теневых оборотов. Конечно на большое движение курса чр отреагирует, но скорее он будет рыночный, а значит менее уязвимый (потому что всех устраивает), чем курс межбанка.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 22:15, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel написав:1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (
Картки не потрібні. Потрібні майже загороджувальні податки на непотрібні послуги/товари.
Вероятно, возможно и такое решение. Но почему-то вполне рыночные Англия и США прибегали к карточкам. Причин, думаю, не одна. В частности, и хаемая здесь постоянно "социальная справедливость". При "загороджувальних податках" могут взлететь цены и товары будут доступны только богатым (или очень богатым) людям. Хорошо, если это будут, например, ювелирные изделия - без них можно и обойтись. А если предметы первой необходимости - еда, одежда, топливо.
В США под нормированное распределение (англ. Rationing in the United States) с начала 1942 года попадало множество товаров, в частности, сахар, мясо, шины, бензин, велосипеды и обувь. Нормы потребления сахара были установлены на уровне 0,5 фунта (227 г) на человека в неделю и к середине 1945 года были сокращены до 0,285 фунта (129 г) в неделю. Норма бензина для владельцев частных автомашин, не связанных напрямую с обороной, составляла 11—15 л в неделю. Жёстко регулировались нормы отпуска резиновых изделий.
После войны нормы отменялись по мере того, как рынок обеспечивал страну товарами. Карточки на большинство товаров были отменены в течение 1945 года, на сахар в 1947 году. .......... В Великобритании под нормированное распределение (англ. Rationing in the United Kingdom) с 1940 года попадали животное масло, сахар и бекон, а с августа 1942 года — почти все продукты, кроме хлеба и овощей. Карточки на бензин были отменены в 1950 году, на сахар и сладости в 1953 году, на мясо в июле 1954 года.
В Японии карточная система отменена в 1949 году, государственный контроль над ценами отменен в 1952 году.
http://surl.li/nwcjq Второй момент - дефицит продукции, необходимой для обороны - например, топливо, шины. Есть богатые люди, которых цены не остановят, а в результате для армии не хватит. Кроме того, рост цен на топливо приводит к росту цен практически на всё, т.е. к инфляции. Карточная система позволяет избежать этого. Ну и последнее - при карточной системе проще организовать рациональное распределение продуктов. У нас, к счастью, не требуется нормировать продукты питания (во всяком случае, пока. Не знаю, удалось бы ли этого избежать, если бы не миллионы выехавших за границу). Но с бензином проблемы были, с резким ростом цены. Проблема была решена за счёт наращивания поставок. Но, допускаю, что, возможно, стоило бы нормировать потребление, а за счёт меньших затрат на покупку топлива (я так понимаю, за валюту) на сэкономленную валюту купить те же снаряды. Это так, пример, может, не самый удачный. Такое же может быть верно и для каких-то других продуктов-товаров. А насчёт бизнеса, который должен, естественно, работать с прибылью, то пусть он тратит валюту не на закупку красной/чёрной икры, без которой на время войны можно обойтись, а за сэкономленную валюту купит линию по производству патронов и делает патроны для армии. С прибылью. Но и с пользой для обороны. А мы хотим и рыбку съесть, и... не чувствовать в тылу, что идёт война. Это так, мысли вслух, что сходу пришло в голову. Для бизнеса во время войны появляется масса возможностей, связанных именно с обороной. Конечно, тут велика роль государства.