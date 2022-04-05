ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<12345 Додано: Нед 03 гру, 2023 21:53 Дюрі-бачі написав: вже за 2 дні до девалу почали "збоїти" і не видавати валюту з банкоматів Словаччині, вже за 2 дні до девалу почали "збоїти" і не видавати валюту з банкоматів Словаччині, видите как хорошо, такие жирные сигналы чтобы успеть перевернуться. Есть и другие. Крупные обменки начинают принимать любой доллар, с печатями, пятнами и т.д. при этом синего в продаже ни у кого нет. видите как хорошо, такие жирные сигналы чтобы успеть перевернуться. Есть и другие. Крупные обменки начинают принимать любой доллар, с печатями, пятнами и т.д. при этом синего в продаже ни у кого нет. vitaliiangel

Повідомлень: 20931 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:55 flyman написав: Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса



В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар? В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар? rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:56 Denik написав: Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)



ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки. ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки.



Пока государство не объявит, что всех прощает. Пока государство не объявит, что всех прощает. rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 22:02 rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса



В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар? В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні? Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні? BIGor

Повідомлень: 8405 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1275 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16 Denik написав: Shaman написав: ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості. ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості.

Зараз при відсотковій ставці ФРС 5,5% бульбашкою є навіть ті акції, які сплачують 1% дивідендів від вартості. Зараз при відсотковій ставці ФРС 5,5% бульбашкою є навіть ті акції, які сплачують 1% дивідендів від вартості.



Очень примечательное сочетание факторов, которое может ввести в мисандестендинг если не понимать контекста происходящего.

Высокие ставки от ФЭДа - это чтобы повысить стоимость денег в противовес их обесцениванию после ковидной эмиссии.

Посмотрите на объем денежной массы за 2020,2021, 2022 и 2023 годы.

Обратите внимание на динамику после 05/04/22.

Кстати, это необычно для демократов. Они обычно профукивают то, что до них наработали республиканцы. Тут наоборот, Трамп вел себя как разгульная баба на свадьбе. Очень примечательное сочетание факторов, которое может ввести в мисандестендинг если не понимать контекста происходящего.Высокие ставки от ФЭДа - это чтобы повысить стоимость денег в противовес их обесцениванию после ковидной эмиссии.Посмотрите на объем денежной массы за 2020,2021, 2022 и 2023 годы.Обратите внимание на динамику после 05/04/22.Кстати, это необычно для демократов. Они обычно профукивают то, что до них наработали республиканцы. Тут наоборот, Трамп вел себя как разгульная баба на свадьбе. rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16 Shaman написав: але це вже дискусія для валютної гілки. але це вже дискусія для валютної гілки. в валютной ветке больше нет смысла. Одно название. в валютной ветке больше нет смысла. Одно название. vitaliiangel

Повідомлень: 20931 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2327 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 22:30 BIGor написав: rjkz написав: flyman написав: тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса



В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар? В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні? Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?



Думаю что да.

Категорично не могу сказать, так как мало пользуюсь наличкой.

Попробую посмотреть на купюры, которые через меня проходят (хотя это снятые в банкомате и они в основном новых образцов, старые изымаются).

На уровне убежденности - да.

Если-бы мне дали сдачу или выдали старые доллары - взял-бы без задней мысли. Думаю что да.Категорично не могу сказать, так как мало пользуюсь наличкой.Попробую посмотреть на купюры, которые через меня проходят (хотя это снятые в банкомате и они в основном новых образцов, старые изымаются).На уровне убежденности - да.Если-бы мне дали сдачу или выдали старые доллары - взял-бы без задней мысли. rjkz

Повідомлень: 15842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4980 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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