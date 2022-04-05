ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

видите как хорошо, такие жирные сигналы чтобы успеть перевернуться. Есть и другие. Крупные обменки начинают принимать любой доллар, с печатями, пятнами и т.д. при этом синего в продаже ни у кого нет.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 21:53
видите как хорошо, такие жирные сигналы чтобы успеть перевернуться. Есть и другие. Крупные обменки начинают принимать любой доллар, с печатями, пятнами и т.д. при этом синего в продаже ни у кого нет.
Додано: Нед 03 гру, 2023 21:55
В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
Додано: Нед 03 гру, 2023 21:56
Пока государство не объявит, что всех прощает.
Додано: Нед 03 гру, 2023 22:02
Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?
Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16
Очень примечательное сочетание факторов, которое может ввести в мисандестендинг если не понимать контекста происходящего.
Высокие ставки от ФЭДа - это чтобы повысить стоимость денег в противовес их обесцениванию после ковидной эмиссии.
Посмотрите на объем денежной массы за 2020,2021, 2022 и 2023 годы.
Обратите внимание на динамику после 05/04/22.
Кстати, это необычно для демократов. Они обычно профукивают то, что до них наработали республиканцы. Тут наоборот, Трамп вел себя как разгульная баба на свадьбе.
Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16
Додано: Нед 03 гру, 2023 22:30
Думаю что да.
Категорично не могу сказать, так как мало пользуюсь наличкой.
Попробую посмотреть на купюры, которые через меня проходят (хотя это снятые в банкомате и они в основном новых образцов, старые изымаются).
На уровне убежденности - да.
Если-бы мне дали сдачу или выдали старые доллары - взял-бы без задней мысли.
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