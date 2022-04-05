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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:53

  Дюрі-бачі написав:вже за 2 дні до девалу почали "збоїти" і не видавати валюту з банкоматів Словаччині,
видите как хорошо, такие жирные сигналы чтобы успеть перевернуться. Есть и другие. Крупные обменки начинают принимать любой доллар, с печатями, пятнами и т.д. при этом синего в продаже ни у кого нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:55

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса


В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:56

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)


ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки.


Пока государство не объявит, что всех прощает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:02

  rjkz написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса


В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16

  Denik написав:
  Shaman написав:ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості.

Зараз при відсотковій ставці ФРС 5,5% бульбашкою є навіть ті акції, які сплачують 1% дивідендів від вартості.


Очень примечательное сочетание факторов, которое может ввести в мисандестендинг если не понимать контекста происходящего.
Высокие ставки от ФЭДа - это чтобы повысить стоимость денег в противовес их обесцениванию после ковидной эмиссии.
Посмотрите на объем денежной массы за 2020,2021, 2022 и 2023 годы.
Обратите внимание на динамику после 05/04/22.
Кстати, это необычно для демократов. Они обычно профукивают то, что до них наработали республиканцы. Тут наоборот, Трамп вел себя как разгульная баба на свадьбе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16

  Shaman написав:але це вже дискусія для валютної гілки.
в валютной ветке больше нет смысла. Одно название.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:30

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса


В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?


Думаю что да.
Категорично не могу сказать, так как мало пользуюсь наличкой.
Попробую посмотреть на купюры, которые через меня проходят (хотя это снятые в банкомате и они в основном новых образцов, старые изымаются).
На уровне убежденности - да.
Если-бы мне дали сдачу или выдали старые доллары - взял-бы без задней мысли.
rjkz
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  #<12345
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