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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 21:53
Дюрі-бачі написав:
вже за 2 дні до девалу почали "збоїти" і не видавати валюту з банкоматів Словаччині,
видите как хорошо, такие жирные сигналы чтобы успеть перевернуться. Есть и другие. Крупные обменки начинают принимать любой доллар, с печатями, пятнами и т.д. при этом синего в продаже ни у кого нет.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 21:55
flyman написав: Дюрі-бачі написав:
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса
В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 21:56
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки.
Пока государство не объявит, что всех прощает.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:02
rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса
В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?
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BIGor
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16
Denik написав: Shaman написав:
ознаки бульбашки дуже прості - якщо від акції вартості 1000 дол ви отримаєте за рік дохід 1 дол - то це потенційна бульбашка. теж саме й по нерухомості - тут гадаю форумчани краще за мене орієнтуються - вартість має бути співставна з орендою нерухомості.
Зараз при відсотковій ставці ФРС 5,5% бульбашкою є навіть ті акції, які сплачують 1% дивідендів від вартості.
Очень примечательное сочетание факторов, которое может ввести в мисандестендинг если не понимать контекста происходящего.
Высокие ставки от ФЭДа - это чтобы повысить стоимость денег в противовес их обесцениванию после ковидной эмиссии.
Посмотрите на объем денежной массы за 2020,2021, 2022 и 2023 годы.
Обратите внимание на динамику после 05/04/22.
Кстати, это необычно для демократов. Они обычно профукивают то, что до них наработали республиканцы. Тут наоборот, Трамп вел себя как разгульная баба на свадьбе.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:16
Shaman написав:
але це вже дискусія для валютної гілки.
в валютной ветке больше нет смысла. Одно название.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:30
BIGor написав: rjkz написав: flyman написав:
тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса
В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?
Думаю что да.
Категорично не могу сказать, так как мало пользуюсь наличкой.
Попробую посмотреть на купюры, которые через меня проходят (хотя это снятые в банкомате и они в основном новых образцов, старые изымаются).
На уровне убежденности - да.
Если-бы мне дали сдачу или выдали старые доллары - взял-бы без задней мысли.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:52
Ну і ще щоб не відходити від теми вітки треба б схему пояснення: навіщо державі 2 кишені: НБУ і мінфін, як між ними переходять кошти і чий ЗВР. Ну і можливо в контексті про грошові агрегати М0-М3
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:00
Дюрі-бачі написав:
Ну і ще щоб не відходити від теми вітки треба б схему пояснення: навіщо державі 2 кишені: НБУ і мінфін, як між ними переходять кошти і чий ЗВР. Ну і можливо в контексті про грошові агрегати М0-М3
и каждый день в вечерние часы, кочуют деньги из трусов в трусы
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 04 гру, 2023 00:11, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:02
Было.
Но, как видите, очень быстро отказались - всего 4 месяца.
Решили жить как без войны.
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