ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 3456 Додано: Нед 03 гру, 2023 23:07 rjkz написав: Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине. Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине. пока жив брокер. эти деньги никем не гарантируются. раньше услуги форекса предлагал укргазбанк. Хоть какая то надёжность. но там налоги 19,5% пока жив брокер. эти деньги никем не гарантируются. раньше услуги форекса предлагал укргазбанк. Хоть какая то надёжность. но там налоги 19,5% vitaliiangel

Повідомлень: 20938 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2328 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:14 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции. Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции. это если цель сидеть в гривне до бесконечности.



А если цель сохранить сбережения в твёрдой валюте, инфляция не имеет значения, пока курс стабилен получаете 11%-налоги. Когда начинается брожение, перевернулись в валюту. Девал за один день был возможен в совке и рф (это не упрёк). Совку было наплевать на людей,павловские реформы тому пример. В нашем случае девал если не остановит, то охладит экономику. С большим количеством последствий. Если нац.банк при памяти, девал будет плавный. это если цель сидеть в гривне до бесконечности.А если цель сохранить сбережения в твёрдой валюте, инфляция не имеет значения, пока курс стабилен получаете 11%-налоги. Когда начинается брожение, перевернулись в валюту. Девал за один день был возможен в совке и рф (это не упрёк). Совку было наплевать на людей,павловские реформы тому пример. В нашем случае девал если не остановит, то охладит экономику. С большим количеством последствий. Если нац.банк при памяти, девал будет плавный.

Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.

Девал и у нас происходит очень быстро, пусть и не за один день. И "переворачивание" может быть сильно затруднено. Мягко говоря. Уже писал об этом. Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.Девал и у нас происходит очень быстро, пусть и не за один день. И "переворачивание" может быть сильно затруднено. Мягко говоря. Уже писал об этом. ЛАД 2 Повідомлень: 26697 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21 ЛАД написав: Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте. Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте. и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто. и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 23:34, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20938 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2328 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:31 Дюрі-бачі написав: Ну і ще щоб не відходити від теми вітки треба б схему пояснення: навіщо державі 2 кишені: НБУ і мінфін, як між ними переходять кошти і чий ЗВР. Ну і можливо в контексті про грошові агрегати М0-М3 Ну і ще щоб не відходити від теми вітки треба б схему пояснення: навіщо державі 2 кишені: НБУ і мінфін, як між ними переходять кошти і чий ЗВР. Ну і можливо в контексті про грошові агрегати М0-М3

"я требую продолжение банкета"



все буде. ми ще з ОВДП не закінчили, тому на пару дописів ідеї є. але скоріш за все раз на тиждень, на вихідних. я ж не на пенсії, тому вибачте "я требую продолжение банкета"все буде. ми ще з ОВДП не закінчили, тому на пару дописів ідеї є. але скоріш за все раз на тиждень, на вихідних. я ж не на пенсії, тому вибачте Shaman

Повідомлень: 4824 З нами з: 29.09.19 Подякував: 523 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 23:35 Shaman написав: я ж не на пенсії, я ж не на пенсії, айда к нам в когорту бездельников. а пенсия подождёт. rjkz написав: Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.

Без брокера.

На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.

А евро и доллары были в бумажном виде. Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.Без брокера.На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.А евро и доллары были в бумажном виде. это невозможно, спрэды съедали бы всю прибыль. Чтобы пипсовать спрэды должны быть близки к нулю, или чтобы заработать на конском спрэде какая то из валют должна двинуться более чем на 1-2%, относительно другой, что бывает нечасто и нерегулярно. айда к нам в когорту бездельников. а пенсия подождёт.это невозможно, спрэды съедали бы всю прибыль. Чтобы пипсовать спрэды должны быть близки к нулю, или чтобы заработать на конском спрэде какая то из валют должна двинуться более чем на 1-2%, относительно другой, что бывает нечасто и нерегулярно. vitaliiangel

Повідомлень: 20938 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2328 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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