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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:07

  rjkz написав:Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине.
пока жив брокер. эти деньги никем не гарантируются. раньше услуги форекса предлагал укргазбанк. Хоть какая то надёжность. но там налоги 19,5%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:14

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции.
это если цель сидеть в гривне до бесконечности.

А если цель сохранить сбережения в твёрдой валюте, инфляция не имеет значения, пока курс стабилен получаете 11%-налоги. Когда начинается брожение, перевернулись в валюту. Девал за один день был возможен в совке и рф (это не упрёк). Совку было наплевать на людей,павловские реформы тому пример. В нашем случае девал если не остановит, то охладит экономику. С большим количеством последствий. Если нац.банк при памяти, девал будет плавный.

Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.
Девал и у нас происходит очень быстро, пусть и не за один день. И "переворачивание" может быть сильно затруднено. Мягко говоря. Уже писал об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21

  ЛАД написав:Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.
и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 23:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:31

  Дюрі-бачі написав:Ну і ще щоб не відходити від теми вітки треба б схему пояснення: навіщо державі 2 кишені: НБУ і мінфін, як між ними переходять кошти і чий ЗВР. Ну і можливо в контексті про грошові агрегати М0-М3

"я требую продолжение банкета" :D

все буде. ми ще з ОВДП не закінчили, тому на пару дописів ідеї є. але скоріш за все раз на тиждень, на вихідних. я ж не на пенсії, тому вибачте :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:35

  Shaman написав:я ж не на пенсії,
айда к нам в когорту бездельников. а пенсия подождёт.
  rjkz написав:Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.
Без брокера.
На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.
А евро и доллары были в бумажном виде.
это невозможно, спрэды съедали бы всю прибыль. Чтобы пипсовать спрэды должны быть близки к нулю, или чтобы заработать на конском спрэде какая то из валют должна двинуться более чем на 1-2%, относительно другой, что бывает нечасто и нерегулярно.
vitaliiangel
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