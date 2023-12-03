ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

пока жив брокер. эти деньги никем не гарантируются. раньше услуги форекса предлагал укргазбанк. Хоть какая то надёжность. но там налоги 19,5%
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:07
пока жив брокер. эти деньги никем не гарантируются. раньше услуги форекса предлагал укргазбанк. Хоть какая то надёжность. но там налоги 19,5%
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:14
Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.
Девал и у нас происходит очень быстро, пусть и не за один день. И "переворачивание" может быть сильно затруднено. Мягко говоря. Уже писал об этом.
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21
и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:31
"я требую продолжение банкета"
все буде. ми ще з ОВДП не закінчили, тому на пару дописів ідеї є. але скоріш за все раз на тиждень, на вихідних. я ж не на пенсії, тому вибачте
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:35
айда к нам в когорту бездельников. а пенсия подождёт.
это невозможно, спрэды съедали бы всю прибыль. Чтобы пипсовать спрэды должны быть близки к нулю, или чтобы заработать на конском спрэде какая то из валют должна двинуться более чем на 1-2%, относительно другой, что бывает нечасто и нерегулярно.
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