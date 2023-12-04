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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:07
rjkz написав:
Для меня трейдинг без кредитного плеча на паре евро/доллар выглядел абсолютно безпроигрышным - в любом случае я остаюсь с СКВ, которую могу тупо потратить либо в США либо в еврозоне либо в Украине.
пока жив брокер. эти деньги никем не гарантируются. раньше услуги форекса предлагал укргазбанк. Хоть какая то надёжность. но там налоги 19,5%
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:14
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Ставку по депо стоит сравнивать не с курсом, а с уровнем инфляции.
это если цель сидеть в гривне до бесконечности.
А если цель сохранить сбережения в твёрдой валюте, инфляция не имеет значения, пока курс стабилен получаете 11%-налоги. Когда начинается брожение, перевернулись в валюту. Девал за один день был возможен в совке и рф (это не упрёк). Совку было наплевать на людей,павловские реформы тому пример. В нашем случае девал если не остановит, то охладит экономику. С большим количеством последствий. Если нац.банк при памяти, девал будет плавный.
Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.
Девал и у нас происходит очень быстро, пусть и не за один день. И "переворачивание" может быть сильно затруднено. Мягко говоря. Уже писал об этом.
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ЛАД
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21
ЛАД написав:
Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.
и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 03 гру, 2023 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:31
Дюрі-бачі написав:
Ну і ще щоб не відходити від теми вітки треба б схему пояснення: навіщо державі 2 кишені: НБУ і мінфін, як між ними переходять кошти і чий ЗВР. Ну і можливо в контексті про грошові агрегати М0-М3
"я требую продолжение банкета"
все буде. ми ще з ОВДП не закінчили, тому на пару дописів ідеї є. але скоріш за все раз на тиждень, на вихідних. я ж не на пенсії, тому вибачте
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Shaman
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:35
Shaman написав:
я ж не на пенсії,
айда к нам в когорту бездельников. а пенсия подождёт.
rjkz написав:
Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.
Без брокера.
На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.
А евро и доллары были в бумажном виде.
это невозможно, спрэды съедали бы всю прибыль. Чтобы пипсовать спрэды должны быть близки к нулю, или чтобы заработать на конском спрэде какая то из валют должна двинуться более чем на 1-2%, относительно другой, что бывает нечасто и нерегулярно.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 гру, 2023 00:39
vitaliiangel написав: Shaman написав:
я ж не на пенсії,
айда к нам в когорту бездельников. а пенсия подождёт.
rjkz написав:
Вы не поняли, я писал играл в КАРМАННЫЙ форекс.
Без брокера.
На МТ был демо счет, который мне давал понимание что происходит.
А евро и доллары были в бумажном виде.
это невозможно, спрэды съедали бы всю прибыль. Чтобы пипсовать спрэды должны быть близки к нулю, или чтобы заработать на конском спрэде какая то из валют должна двинуться более чем на 1-2%, относительно другой, что бывает нечасто и нерегулярно.
Это смотря какой стратегией пользоваться.
ЕМНИП, например по "долгой" я вощел в евро в апреле 2009 и вышел в октябре или ноябре.
УЖе не помню точные цифры.
Это была "долгая" стратегия, еще были короткие. На самом деле, волатильность, по крайней мере в то время была довольно высокой.
Кроме того, у меня некоторое время были возможности избегать спредов.
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rjkz
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Додано: Пон 04 гру, 2023 01:31
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.
и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто.
Прекрасно понимаю, что 88 тыс. на дороге не валяются и лишними не будут. Но это уже не о сохранении, а о заработке.
И я не считаю, что всё так плохо. Но просто покупка на счёт, конвертдепо или любые другие варианты дело такое - сегодня вечером есть, а завтра утром может и не быть.
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ЛАД
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Додано: Пон 04 гру, 2023 03:04
ЛАД шо то вы совсем грустно смотрите на жизнь. хотите фильм посоветую бесконечно добрый?
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vitaliiangel
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