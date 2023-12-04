ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Додано: Нед 03 гру, 2023 23:21

ЛАД написав: Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте. Если цель просто сохранить сбережения в твёрдой валюте, то проще их держать дома в твёрдой валюте.

и держат 96й год не подозревая что скоро будут им обклеивать потолок. наличный доллар генерирует плесень и грибок, а на гривне еще можно заработать. 1млн грн под 11% принесёт чистыми 88тыс грн в год. Для вас может не много, но в целом сумма приличная. И некоторым пенсионерам была бы не лишней. На счёт переворачиваться есть разные варианты, раньше можно было купить доллар на счёт, если нет в кассе. Сейчас можно оформить конверт. депозит 200тыс и внести на счёт гривну (просто внести гривну и получить на счету валюту только на 50тыс). Не всё так плохо как вы думаете. Хотя наличные доллары (евро) при девале продать захочет мало кто.