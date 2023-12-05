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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 22:19

Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
  rjkz написав:
  Denik написав:
  Denik написав:У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.


Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:18

  akurt написав:Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
  rjkz написав:А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.

Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.

А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:49

  Denik написав:
  akurt написав:Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
  rjkz написав:А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.

Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.

А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?


Не стоп.
Мне конечно приятно, что меня конспектируют, но я закрыл осенью (кажется сентябрь или начало октября, уже прохладно было, 2013

Виноват не Майдан.
Людей вынудили выйти.
Конечно, в какой-то мере виновата война.
Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.
Доказывать мне что это не так не надо.
rjkz
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