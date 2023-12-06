ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 4567 Додано: Вів 05 гру, 2023 00:18 akurt написав: Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:

rjkz написав: А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:

Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".

трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.

Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.



А по-Вашому винуватий у всьому Майдан? Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.А по-Вашому винуватий у всьому Майдан? Denik Повідомлень: 2746 З нами з: 23.02.09 Подякував: 579 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 04:49 Denik написав: akurt написав: Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:

rjkz написав: А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:

Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".

трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.

Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.



А по-Вашому винуватий у всьому Майдан? Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?



Не стоп.

Мне конечно приятно, что меня конспектируют, но я закрыл осенью (кажется сентябрь или начало октября, уже прохладно было, 2013



Виноват не Майдан.

Людей вынудили выйти.

Конечно, в какой-то мере виновата война.

Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.

Доказывать мне что это не так не надо. Не стоп.Мне конечно приятно, что меня конспектируют, но я закрыл осенью (кажется сентябрь или начало октября, уже прохладно было, 2013Виноват не Майдан.Людей вынудили выйти.Конечно, в какой-то мере виновата война.Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.Доказывать мне что это не так не надо. rjkz

Повідомлень: 15862 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 06:44 Denik написав: akurt написав: Як ви вважаєте, як це вплине на пересічного українця? Як ви вважаєте, як це вплине на пересічного українця?

Відкриваю останнє розміщення Держоблігацій України.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

https://mof.gov.ua/storage/files/183-18 ... D1%82.docx

1-річні доларові Середньозважений рівень дохідності (%) 4,66%

Казначейські облігації США

https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield 5.11%



Рівень фінансових ризиків в США вищий на моменті... Відкриваю останнє розміщення Держоблігацій України.1-річні доларові Середньозважений рівень дохідності (%) 4,66%Казначейські облігації США5.11%Рівень фінансових ризиків в США вищий на моменті...

Но при этом казначейки США покупает весь мир.

А кто покупает наши ОВГЗ? Расскажите, пожалуйста. Надеюсь, Вы знаете. Но при этом казначейки США покупает весь мир.А кто покупает наши ОВГЗ? Расскажите, пожалуйста. Надеюсь, Вы знаете. ЛАД 2 Повідомлень: 26742 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 08:56 ЛАД написав: Неверно, но доказывать не буду. Неверно, но доказывать не буду. доказательство тут элементарнное. Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.



В интересах организации платить вам немного больше рынка, чтобы удержать.



А если не влияете, при увольнении вас меняют на другого сотрудника, всего лишь. И никаких потерь для неё. ЛАД написав: Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять. Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять. тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата. ЛАД написав: Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей. Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей. бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать. доказательство тут элементарнное. Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.В интересах организации платить вам немного больше рынка, чтобы удержать.А если не влияете, при увольнении вас меняют на другого сотрудника, всего лишь. И никаких потерь для неё.тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата.бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать. vitaliiangel

Повідомлень: 21003 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2330 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 12:48 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ rjkz написав: Конечно, в какой-то мере виновата война.

Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.

Доказывать мне что это не так не надо. Конечно, в какой-то мере виновата война.Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.Доказывать мне что это не так не надо.

Тобто винуватий не чівокуня, який прострав 40 млрд з ЗВР, а Петя з Лерою. Ваша позиція зрозуміла. Тобто винуватий не чівокуня, який прострав 40 млрд з ЗВР, а Петя з Лерою. Ваша позиція зрозуміла. Denik Повідомлень: 2746 З нами з: 23.02.09 Подякував: 579 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 04:00 vitaliiangel написав: .........

ЛАД написав: Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять. Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять. тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата. .........тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата.

Во-первых, не только качество, но и количественный результат труда. И количественный в первую очередь.

Китайское качество долгое время было значительно хуже европейского, да и сегодня уступает. Тем не менее выигрывают количеством и дешевизной.

Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.



ЛАД написав: Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей. Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей. бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать. бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать.

Но положение у обоих после этого одинаковое - "голая задница" и поиски, чем заняться и как зарабатывать на жизнь. Во-первых, не только качество, но и количественный результат труда. И количественный в первую очередь.Китайское качество долгое время было значительно хуже европейского, да и сегодня уступает. Тем не менее выигрывают количеством и дешевизной.Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.Но положение у обоих после этого одинаковое - "голая задница" и поиски, чем заняться и как зарабатывать на жизнь. ЛАД 2 Повідомлень: 26742 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 12:42 ЛАД написав: Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками. Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками. законы кто пишет? коррупцию кто разводит? монополии кто создаёт? с налоговой пробовали судиться? ну и т.д.



почему-то вы думаете что производства - дураки, могут зарабатывать миллионы, но не хотят. Я вам открою секрет: не могут, не дают.



Так кто по итогу, влияет на уровень жизни, бизнесы которые душат, или те кто душат бизнес? Комбинат где я работал в 2014 потерял до 80% рынка из-за действий властей (сначала чивокуни, потом Турчинова-Порошенко). Не могу здесь рассказывать каких именно действий, и нет в этом смысла. Всё и так известно.



Хорошо помню слова собственника, "проще закрыться, чем работать в таких условиях". Сейчас никакого комбината нет. Интернет магазин, небольшой цех, где на китайский готовый товар только клеят свою наклейку и пару бусиков на доставке. законы кто пишет? коррупцию кто разводит? монополии кто создаёт? с налоговой пробовали судиться? ну и т.д.почему-то вы думаете что производства - дураки, могут зарабатывать миллионы, но не хотят. Я вам открою секрет:Так кто по итогу, влияет на уровень жизни, бизнесы которые душат, или те кто душат бизнес? Комбинат где я работал в 2014 потерял до 80% рынка из-за действий властей (сначала чивокуни, потом Турчинова-Порошенко). Не могу здесь рассказывать каких именно действий, и нет в этом смысла. Всё и так известно.Хорошо помню слова собственника, "проще закрыться, чем работать в таких условиях". Сейчас никакого комбината нет. Интернет магазин, небольшой цех, где на китайский готовый товар только клеят свою наклейку и пару бусиков на доставке. vitaliiangel

Повідомлень: 21003 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2330 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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