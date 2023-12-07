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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 05 гру, 2023 00:18
akurt написав:
Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
rjkz написав:
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.
Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.
А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?
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Denik
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Додано: Вів 05 гру, 2023 04:49
Denik написав: akurt написав:
Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
rjkz написав:
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.
Отут стоп. Ви сказали, що свій бізнес ви закрили у 2014 році під кінець року. Тобто Ваш бізнес чудово працював з 2009 до 2012 і майже весь 2013, поки чівокуня поламав механізми взаємодії між урядом на НБУ і палив ЗВР у бюджеті для "стабільності".
трикратна девальвація гривні в 2014 викликана саме такими діями чівокуні плюс криза 2014-2015 на світових металургійних ринках.
Тат от я скажу, що початок 2013 року - була вже точка неповернення. Стабільність була можлива лише за рахунок прямих вливань з бюджету рф. Звісно зі здачею суверенітету.
А по-Вашому винуватий у всьому Майдан?
Не стоп.
Мне конечно приятно, что меня конспектируют, но я закрыл осенью (кажется сентябрь или начало октября, уже прохладно было, 2013
Виноват не Майдан.
Людей вынудили выйти.
Конечно, в какой-то мере виновата война.
Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.
Доказывать мне что это не так не надо.
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rjkz
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Додано: Вів 05 гру, 2023 06:44
Но при этом казначейки США покупает весь мир.
А кто покупает наши ОВГЗ? Расскажите, пожалуйста. Надеюсь, Вы знаете.
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ЛАД
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Додано: Вів 05 гру, 2023 08:56
ЛАД написав:
Неверно, но доказывать не буду.
доказательство тут элементарнное. Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
В интересах организации платить вам немного больше рынка, чтобы удержать.
А если не влияете, при увольнении вас меняют на другого сотрудника, всего лишь. И никаких потерь для неё.
ЛАД написав:
Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять.
тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата.
ЛАД написав:
Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.
бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 гру, 2023 12:48
rjkz написав:
Конечно, в какой-то мере виновата война.
Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.
Доказывать мне что это не так не надо.
Тобто винуватий не чівокуня, який прострав 40 млрд з ЗВР, а Петя з Лерою. Ваша позиція зрозуміла.
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Denik
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Додано: Сер 06 гру, 2023 04:00
vitaliiangel написав:
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ЛАД написав:
Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять.
тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата.
Во-первых, не только качество, но и количественный результат труда. И количественный в первую очередь.
Китайское качество долгое время было значительно хуже европейского, да и сегодня уступает. Тем не менее выигрывают количеством и дешевизной.
Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.
ЛАД написав:
Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.
бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать.
Но положение у обоих после этого одинаковое - "голая задница" и поиски, чем заняться и как зарабатывать на жизнь.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:42
ЛАД написав:
Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.
законы кто пишет? коррупцию кто разводит? монополии кто создаёт? с налоговой пробовали судиться? необеспеченные деньги кто печатает? ну и т.д.
почему-то вы думаете что производства - дураки, могут зарабатывать миллионы (и обеспечивать достойный уровень жизни), но не хотят. Я вам открою секрет: не могут, не дают
.
Так кто по итогу, влияет на уровень жизни, бизнесы которые душат, или те кто душат бизнес? Комбинат где я работал в 2014 потерял до 80% рынка из-за действий властей (сначала чивокуни, потом Турчинова-Порошенко).
Хорошо помню слова собственника, "проще закрыться, чем работать в таких условиях". Сейчас никакого комбината нет. Интернет магазин, небольшой цех, где на китайский готовый товар только клеят свою наклейку и пару бусиков на доставке.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 04:13
vitaliiangel
Давайте всё же сужать/уточнять определения.
Бюджетники значительно более широкая категория, чем те, кто "законы кто пишет? коррупцию кто разводит? монополии кто создаёт? с налоговой пробовали судиться? необеспеченные деньги кто печатает? ну и т.д."
Никогда бы не догадался, что депутатов ВР относят к бюджетникам, хотя они, конечно, зарплату получают из бюджета.
А то довольно часто получается, что каждый из собеседников говорит о своём, а в результате разговор ни о чём.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 06:31
Denik написав: rjkz написав:
Конечно, в какой-то мере виновата война.
Но в огромной мере заслуга леры и ее босса.
Доказывать мне что это не так не надо.
Тобто винуватий не чівокуня, який прострав 40 млрд з ЗВР, а Петя з Лерою. Ваша позиція зрозуміла.
Могу аргументировать, что доли в обвале курса овощ - до 10, война до 13, порох с лерой до 26, но не хочу. Лень. Сейчас мне это уже не интересно. Интересно, или удастся расширить компанию в СИЗО для олигархов. Еще как минимум 2-х недочеловек хотел-бы там увидеть, как максимум - хорошему предела нет.
Можете порыться в архивах ветки про обвал, у меня довольно точно получилось спрогнозировать курс на конец 2014 года, если не ошибаюсь.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 07:00
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Неверно, но доказывать не буду.
доказательство тут элементарнное. Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
В интересах организации платить вам немного больше рынка, чтобы удержать.
А если не влияете, при увольнении вас меняют на другого сотрудника, всего лишь. И никаких потерь для неё.
ЛАД написав:
Вообще говоря, бюджетник, делающий работу кое-как, должен её потерять.
тогда мы жили бы не хуже, чем в Германии. Именно качество труда определяет качество конечного результата.
ЛАД написав:
Для бюджетника, как и для любого наёмного работника, потеря работы (особенно, в наших условиях высокой безработицы) потеря работы не меньшая трагедия, чем для "вложившего в бизнес-проект миллионы" - оба остаются с голой задницей.
бюджетник потерял работу, да неприятно но через некоторое время нашёл новую. Бизнесмен потерял деньги вложенные в бизнес и что через время тоже найдёт новые деньги или бизнес? Вообще не сравнимые вещи. Голая задница здесь плохой критерий. В 1м случае теряется только текущий доход, а во 2м - возможность его генерировать.
Вы - большой оптимист или идеалист, как я посмотрю.
Кроме одного места работы, где я ничего существенного не привнес (именно поэтому уволился через полгода) и где был объективный, порядочный и умный директор, в остальных местах я дал очень чувствительный для работодателя результат. И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
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