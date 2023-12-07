ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)
У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.
Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.
Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.