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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:01

  rjkz написав:И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)

У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.

Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.

Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.
vitaliiangel
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