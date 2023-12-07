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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 гру, 2023 10:01
rjkz написав:
И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)
У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.
Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.
Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:38
vitaliiangel написав: rjkz написав:
И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)
У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.
Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.
Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.
С первой такой работы я и уволился, вторая, несмотря на то, что в ней было негативного, все-таки позитивное перевешивало, наверное лучшая моя наемная работа. Недоброжелатели устроили так, чтобы мое подразделение сократили, а мои наработки достались им. Третья такая работа - родственник на родственннике, интриги, сплетни, пакости. Но наработки жаль было бросать, они приносмлм серьезнве деньги. Открыл свое ТОВ.
Моя работа была не функционирование, а наработка связей. Уволиться - означает начать все с нуля и оставить курицу, несущую "золотые яйца" работодателю.
На всех работах уходило от полугода до года пока начинали идти какие-то более-менее приемлемые деньги, поэтому много прыгать не выгодно.
Кстати, такая-же фигня в США произошла.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:48
vitaliiangel написав:
Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
rjkz написав:
Моя работа была не функционирование, а наработка связей
я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.
По итогу до меня дошло, пока ты явно
не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.
Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.
Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.
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