RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:01

  rjkz написав:И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)

У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.

Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.

Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21019
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:38

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)

У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.

Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.

Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.


С первой такой работы я и уволился, вторая, несмотря на то, что в ней было негативного, все-таки позитивное перевешивало, наверное лучшая моя наемная работа. Недоброжелатели устроили так, чтобы мое подразделение сократили, а мои наработки достались им. Третья такая работа - родственник на родственннике, интриги, сплетни, пакости. Но наработки жаль было бросать, они приносмлм серьезнве деньги. Открыл свое ТОВ.
Моя работа была не функционирование, а наработка связей. Уволиться - означает начать все с нуля и оставить курицу, несущую "золотые яйца" работодателю.
На всех работах уходило от полугода до года пока начинали идти какие-то более-менее приемлемые деньги, поэтому много прыгать не выгодно.
Кстати, такая-же фигня в США произошла.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15869
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8114 раз.
Подякували: 4987 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:48

  vitaliiangel написав:Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
  rjkz написав:Моя работа была не функционирование, а наработка связей
я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.

По итогу до меня дошло, пока ты явно не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.

Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.

Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.

Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21019
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:.........
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д.
..........

Не умаляю Ваших заслуг, но резкий рост зарплаты в 2006 к 2004 связан не только с Вашим выбором, но и с общей ситуацией в экономике в те годы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26745
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:33

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:.........
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д.
..........

Не умаляю Ваших заслуг, но резкий рост зарплаты в 2006 к 2004 связан не только с Вашим выбором, но и с общей ситуацией в экономике в те годы.
я же не в вакууме жил. конечно связано, только степень этой взаимосвязи вычленить невозможно.
  ЛАД написав:Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.
хорошо возьмём классических бюджетников - учителя и врачи. Допустим, у вас нет выбора школ (например в пгт) и вы полностью зависимы от уровня учителей вашей школы. В хорошей школе вам бы привили любовь хотя бы к одному предмету, что позже могло бы стать вашей профессией, вылиться в успешную карьеру. В "плохой" школе (условно, чтобы не углубляться) вам напрочь отобьют желание учиться. А низкий уровень знаний с низкой мотивацией сделает невозможной учёбу в вузе. Это как то влияет на уровень жизни? Да не напрямую, но тем не менее. Уровень жизни это не только деньги и налоги от производств. Это еще доступность качественных услуг медицина, образование и т.д. И деньги ещё не гарантия качества. Там где нет выбора (школ, больниц, врачей) даже деньги не спасут. Приходим к чему?
  vitaliiangel написав:именно качество труда определяет качество конечного результата.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21019
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1627)
07.12.2023 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.