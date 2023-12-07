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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 гру, 2023 10:01
rjkz написав:
И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)
У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.
Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.
Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:38
vitaliiangel написав: rjkz написав:
И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.
почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)
У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.
Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.
Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.
С первой такой работы я и уволился, вторая, несмотря на то, что в ней было негативного, все-таки позитивное перевешивало, наверное лучшая моя наемная работа. Недоброжелатели устроили так, чтобы мое подразделение сократили, а мои наработки достались им. Третья такая работа - родственник на родственннике, интриги, сплетни, пакости. Но наработки жаль было бросать, они приносмлм серьезнве деньги. Открыл свое ТОВ.
Моя работа была не функционирование, а наработка связей. Уволиться - означает начать все с нуля и оставить курицу, несущую "золотые яйца" работодателю.
На всех работах уходило от полугода до года пока начинали идти какие-то более-менее приемлемые деньги, поэтому много прыгать не выгодно.
Кстати, такая-же фигня в США произошла.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:48
vitaliiangel написав:
Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
rjkz написав:
Моя работа была не функционирование, а наработка связей
я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.
По итогу до меня дошло, пока ты явно
не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.
Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.
Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:15
vitaliiangel написав:
.........
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д.
..........
Не умаляю Ваших заслуг, но резкий рост зарплаты в 2006 к 2004 связан не только с Вашим выбором, но и с общей ситуацией в экономике в те годы.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:33
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
.........
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д.
..........
Не умаляю Ваших заслуг, но резкий рост зарплаты в 2006 к 2004 связан не только с Вашим выбором, но и с общей ситуацией в экономике в те годы.
я же не в вакууме жил. конечно связано, только степень этой взаимосвязи вычленить невозможно.
ЛАД написав:
Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.
хорошо возьмём классических бюджетников - учителя и врачи. Допустим, у вас нет выбора школ (например в пгт) и вы полностью зависимы от уровня учителей вашей школы. В хорошей школе вам бы привили любовь хотя бы к одному предмету, что позже могло бы стать вашей профессией, вылиться в успешную карьеру. В "плохой" школе (условно, чтобы не углубляться) вам напрочь отобьют желание учиться. А низкий уровень знаний с низкой мотивацией сделает невозможной учёбу в вузе. Это как то влияет на уровень жизни? Да не напрямую, но тем не менее. Уровень жизни это не только деньги и налоги от производств. Это еще доступность качественных услуг медицина, образование и т.д. И деньги ещё не гарантия качества. Там где нет выбора (школ, больниц, врачей) даже деньги не спасут. Приходим к чему?
vitaliiangel написав:
именно качество труда определяет качество конечного результата.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:07
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
rjkz написав:
Моя работа была не функционирование, а наработка связей
я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.
По итогу до меня дошло, пока ты явно
не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.
Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.
Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.
Во всех 3-х описанных случаях я радикально улучщал доходы работодателя.
В первом случае за примерно 9 месяцев принес фирме около миллиона долларов 1997 года. Большая часть из них не заходя в Украину осела на счету директора в Германии.
Во втором случае увеличил показатели подразделения в 11 раз по сравнению с предшественником, предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 (1999).
В общем, понятно?
В третьем случае, директор сам влазил в отношения с контрагентами и потом отжимал их на себя. Это происходило не только со мной, но и с людьми ведущими другие направления. В результате, я, а потом и 2 других человека открыли свои ТОВ и вполне неплохо себя чувствовали. Я еще некоторое время поработал, а те ушли и с ними ушли их темы. Директор хоть и разбирался в них, но с таким гнилым человеком мало кто хотел работать. Ему даже кличку дали в нашей сфере. Не по имени или фамилии, а кликухой. Не в глаза, конечно. Не на фирме, а на рынке Украины. Окружил себя жополизами, которые левачили прямо под носом. При этом, у него своей квартиры не было, а его жополизы покупали квартиры примерно раз в 2 года.
Причем такие тупые двухходовые схемы разработали, что надо быть совсем тупым, чтобы их не видеть. Насколько я знаю, фирма сейчас еле дыщит.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:17
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
rjkz написав:
Моя работа была не функционирование, а наработка связей
я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.
По итогу до меня дошло, пока ты явно
не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.
Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.
Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.
ти вирішив створити класичну курилку - хто як працював, хто як роботодавців кидав - економіка України як вона є
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22
Shaman написав:
ти вирішив створити класичну курилку - хто як працював, хто як роботодавців кидав - економіка України як вона є
может когда то и ты своим way to success поделишься.
А то только я и Николай раскрываем карты.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 19:01
vitaliiangel написав: Shaman написав:
ти вирішив створити класичну курилку - хто як працював, хто як роботодавців кидав - економіка України як вона є
может когда то и ты своим way to success поделишься.
А то только я и Николай раскрываем карты
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ти хочеш про це поговорити?
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