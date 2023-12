Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ + Додати

И в той или иной мере это вызывало зависть, жадность и тд.

почему вас это беспокоило? недоплачивают хорошему специалисту, поменяли работу и всё. Но кумовство, жадность, зависть, сплетни, подсиживания это не отменяет - они в Украине везде. Увы на общество советских рабов внезапно свалилась свобода. Это как дикарю дать айфон, что он с ним будет делать? Полагаю в совке было тоже самое (при совке я в школе учился поэтому на 100% не уверен)

У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.



У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.



Общий смысл такой, взяли вместо меня каких то людей, они тихо акуели от требований к ним и уволились. И так несколько раз. В итоге сорваны сроки, конфликты с заказчиками, конфликты внутри коллектива.



У меня много кейсов на эту тему, хотя я её не люблю. Расскажу один.



Уволили меня с одной организации поставив нереальные планы, точнее вынудили уйти. Ушёл, нашел другую работу и через 10 дней после начала работы (уже на другом месте) звонят из предыдущей организации, полчаса зам.ген.дира просит вернуться, предлагает зарплату на 50% выше предыдущей.



С первой такой работы я и уволился, вторая, несмотря на то, что в ней было негативного, все-таки позитивное перевешивало, наверное лучшая моя наемная работа. Недоброжелатели устроили так, чтобы мое подразделение сократили, а мои наработки достались им. Третья такая работа - родственник на родственннике, интриги, сплетни, пакости. Но наработки жаль было бросать, они приносмлм серьезнве деньги. Открыл свое ТОВ.

Моя работа была не функционирование, а наработка связей. Уволиться - означает начать все с нуля и оставить курицу, несущую "золотые яйца" работодателю.

На всех работах уходило от полугода до года пока начинали идти какие-то более-менее приемлемые деньги, поэтому много прыгать не выгодно.

Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.

Моя работа была не функционирование, а наработка связей

я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.



По итогу до меня дошло, пока ты явно не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.



Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.



Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.



Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д.

Не умаляю Ваших заслуг, но резкий рост зарплаты в 2006 к 2004 связан не только с Вашим выбором, но и с общей ситуацией в экономике в те годы.

Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д.

Не умаляю Ваших заслуг, но резкий рост зарплаты в 2006 к 2004 связан не только с Вашим выбором, но и с общей ситуацией в экономике в те годы.

я же не в вакууме жил. конечно связано, только степень этой взаимосвязи вычленить невозможно.

Во-вторых, уровень жизни определяется в первую очередь производственной сферой, а не бюджетниками.

хорошо возьмём классических бюджетников - учителя и врачи. Допустим, у вас нет выбора школ (например в пгт) и вы полностью зависимы от уровня учителей вашей школы. В хорошей школе вам бы привили любовь хотя бы к одному предмету, что позже могло бы стать вашей профессией, вылиться в успешную карьеру. В "плохой" школе (условно, чтобы не углубляться) вам напрочь отобьют желание учиться. А низкий уровень знаний с низкой мотивацией сделает невозможной учёбу в вузе. Это как то влияет на уровень жизни? Да не напрямую, но тем не менее. Уровень жизни это не только деньги и налоги от производств. Это еще доступность качественных услуг медицина, образование и т.д. И деньги ещё не гарантия качества. Там где нет выбора (школ, больниц, врачей) даже деньги не спасут. Приходим к чему?

именно качество труда определяет качество конечного результата.

По итогу до меня дошло, пока ты явно не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.



Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.



Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.



Во всех 3-х описанных случаях я радикально улучщал доходы работодателя.

В первом случае за примерно 9 месяцев принес фирме около миллиона долларов 1997 года. Большая часть из них не заходя в Украину осела на счету директора в Германии.

Во втором случае увеличил показатели подразделения в 11 раз по сравнению с предшественником, предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 (1999).

В общем, понятно?

В третьем случае, директор сам влазил в отношения с контрагентами и потом отжимал их на себя. Это происходило не только со мной, но и с людьми ведущими другие направления. В результате, я, а потом и 2 других человека открыли свои ТОВ и вполне неплохо себя чувствовали. Я еще некоторое время поработал, а те ушли и с ними ушли их темы. Директор хоть и разбирался в них, но с таким гнилым человеком мало кто хотел работать. Ему даже кличку дали в нашей сфере. Не по имени или фамилии, а кликухой. Не в глаза, конечно. Не на фирме, а на рынке Украины. Окружил себя жополизами, которые левачили прямо под носом. При этом, у него своей квартиры не было, а его жополизы покупали квартиры примерно раз в 2 года.

По итогу до меня дошло, пока ты явно не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.



Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.



Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.



