Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ + Додати

тему Відповісти

на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 6789 Додано: Чет 07 гру, 2023 19:03 Shaman написав: ти хочеш про це поговорити? ти хочеш про це поговорити? я думал ты хочешь, а он-оно-как я думал ты хочешь, а он-оно-как vitaliiangel

Повідомлень: 21031 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2332 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 19:42 rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса



В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар? В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила flyman

Повідомлень: 33383 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 19:50 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ rjkz написав: предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о

rjkz написав: увеличил показатели подразделения в 11 раз по увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...

І як до того існувала цей бізнес. Що а так можна було О_оЦе в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...І як до того існувала цей бізнес. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1900 З нами з: 29.07.22 Подякував: 329 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 20:27 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о

rjkz написав: увеличил показатели подразделения в 11 раз по увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...

І як до того існувала цей бізнес. Що а так можна було О_оЦе в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...І як до того існувала цей бізнес.

зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає Shaman

Повідомлень: 4845 З нами з: 29.09.19 Подякував: 524 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор