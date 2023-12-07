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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 гру, 2023 19:42
rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса
В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила
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Додано: Чет 07 гру, 2023 19:50
rjkz написав:
предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500
Що а так можна було О_о
rjkz написав:
увеличил показатели подразделения в 11 раз по
Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 20:27
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500
Що а так можна було О_о
rjkz написав:
увеличил показатели подразделения в 11 раз по
Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає
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