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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:03

  Shaman написав:ти хочеш про це поговорити?
я думал ты хочешь, а он-оно-как :oops:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:42

  rjkz написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса


В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:50

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  rjkz написав:предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о
  rjkz написав:увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:27

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о
  rjkz написав:увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.

зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає
Shaman
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  #<1 ... 6789
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