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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 6789 Додано: Чет 07 гру, 2023 19:03 Shaman написав: ти хочеш про це поговорити? ти хочеш про це поговорити? я думал ты хочешь, а он-оно-как я думал ты хочешь, а он-оно-как vitaliiangel

Повідомлень: 21034 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2332 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 19:42 rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса



В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар? В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?

зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила flyman

Повідомлень: 33387 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 19:50 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ rjkz написав: предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о

rjkz написав: увеличил показатели подразделения в 11 раз по увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...

І як до того існувала цей бізнес. Що а так можна було О_оЦе в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...І як до того існувала цей бізнес. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1900 З нами з: 29.07.22 Подякував: 329 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 20:27 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о

rjkz написав: увеличил показатели подразделения в 11 раз по увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...

І як до того існувала цей бізнес. Що а так можна було О_оЦе в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...І як до того існувала цей бізнес.

зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає Shaman

Повідомлень: 4849 З нами з: 29.09.19 Подякував: 524 раз. Подякували: 1246 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:40 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о

rjkz написав: увеличил показатели подразделения в 11 раз по увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...

І як до того існувала цей бізнес. Що а так можна було О_оЦе в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...І як до того існувала цей бізнес.



Там была интересная тема, но ей надо было заниматься.

Предшественник со своим напарником бухал целыми днями.

Повторюсь, это было выделенное подразделение.

По показателям моего предшественника мне генеральный дал условия.

Мне надо было только увеличить показатели. В принципе, я всегда так пытался делать. И почти всегда это хорошо срабатывало. Там была интересная тема, но ей надо было заниматься.Предшественник со своим напарником бухал целыми днями.Повторюсь, это было выделенное подразделение.По показателям моего предшественника мне генеральный дал условия.Мне надо было только увеличить показатели. В принципе, я всегда так пытался делать. И почти всегда это хорошо срабатывало. rjkz

Повідомлень: 15874 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4988 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:44 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500

Що а так можна було О_о

rjkz написав: увеличил показатели подразделения в 11 раз по увеличил показатели подразделения в 11 раз по

Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...

І як до того існувала цей бізнес. Що а так можна було О_оЦе в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...І як до того існувала цей бізнес.

зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає



Это был конец 90-х, потом как-то потратил несколько часов, чтобы собрать инфу - тема работала в том-же виде, как я ее оставил. Только приносила дивиденды уже не мне.

Надо было уже тогда открывать ТОВ и на себя заводить контрагентов.

Маладой был ышо, не опытный. Это был конец 90-х, потом как-то потратил несколько часов, чтобы собрать инфу - тема работала в том-же виде, как я ее оставил. Только приносила дивиденды уже не мне.Надо было уже тогда открывать ТОВ и на себя заводить контрагентов.Маладой был ышо, не опытный. rjkz

Повідомлень: 15874 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4988 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 02:38 rjkz написав: vitaliiangel написав: vitaliiangel написав: Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли. Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли. rjkz написав: Моя работа была не функционирование, а наработка связей Моя работа была не функционирование, а наработка связей я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.



По итогу до меня дошло, пока ты явно не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.



Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.



Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.



Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь. я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.По итогу до меня дошло, пока тыне влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.



Во всех 3-х описанных случаях я радикально улучщал доходы работодателя.

В первом случае за примерно 9 месяцев принес фирме около миллиона долларов 1997 года. Большая часть из них не заходя в Украину осела на счету директора в Германии.

Во втором случае увеличил показатели подразделения в 11 раз по сравнению с предшественником, предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 (1999).

В общем, понятно?

В третьем случае, директор сам влазил в отношения с контрагентами и потом отжимал их на себя. Это происходило не только со мной, но и с людьми ведущими другие направления. В результате, я, а потом и 2 других человека открыли свои ТОВ и вполне неплохо себя чувствовали. Я еще некоторое время поработал, а те ушли и с ними ушли их темы. Директор хоть и разбирался в них, но с таким гнилым человеком мало кто хотел работать. Ему даже кличку дали в нашей сфере. Не по имени или фамилии, а кликухой. Не в глаза, конечно. Не на фирме, а на рынке Украины. Окружил себя жополизами, которые левачили прямо под носом. При этом, у него своей квартиры не было, а его жополизы покупали квартиры примерно раз в 2 года.

Причем такие тупые двухходовые схемы разработали, что надо быть совсем тупым, чтобы их не видеть. Насколько я знаю, фирма сейчас еле дыщит. Во всех 3-х описанных случаях я радикально улучщал доходы работодателя.В первом случае за примерно 9 месяцев принес фирме около миллиона долларов 1997 года. Большая часть из них не заходя в Украину осела на счету директора в Германии.Во втором случае увеличил показатели подразделения в 11 раз по сравнению с предшественником, предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 (1999).В общем, понятно?В третьем случае, директор сам влазил в отношения с контрагентами и потом отжимал их на себя. Это происходило не только со мной, но и с людьми ведущими другие направления. В результате, я, а потом и 2 других человека открыли свои ТОВ и вполне неплохо себя чувствовали. Я еще некоторое время поработал, а те ушли и с ними ушли их темы. Директор хоть и разбирался в них, но с таким гнилым человеком мало кто хотел работать. Ему даже кличку дали в нашей сфере. Не по имени или фамилии, а кликухой. Не в глаза, конечно. Не на фирме, а на рынке Украины. Окружил себя жополизами, которые левачили прямо под носом. При этом, у него своей квартиры не было, а его жополизы покупали квартиры примерно раз в 2 года.Причем такие тупые двухходовые схемы разработали, что надо быть совсем тупым, чтобы их не видеть. Насколько я знаю, фирма сейчас еле дыщит.

1500уе в 99м были сумасшедшие деньги

Ставка начальника в 300 тоже позволяла мазать икру прям на балык тогда

Один мой одногруппник тогда придумал бренд Медофф, торгуя у Касьянова водкой, а другой прокинул когото в цепочке по мясу на лям зелени и в шоколоде до сих пор(но ездит на том же 22х летнем GS430)

Какими товарами(я так понял по внутренней отделке) вы так повысили продажи(в 11раз)? И третья я работа в сложный период 99-00 тоже была связана с ними же? 1500уе в 99м были сумасшедшие деньгиСтавка начальника в 300 тоже позволяла мазать икру прям на балык тогдаОдин мой одногруппник тогда придумал бренд Медофф, торгуя у Касьянова водкой, а другой прокинул когото в цепочке по мясу на лям зелени и в шоколоде до сих пор(но ездит на том же 22х летнем GS430)Какими товарами(я так понял по внутренней отделке) вы так повысили продажи(в 11раз)? И третья я работа в сложный период 99-00 тоже была связана с ними же? барабашов Повідомлень: 3679 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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