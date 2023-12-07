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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 гру, 2023 19:42
rjkz написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса
В моем киевском гараже валяются облигции госзайма ссср где-то на 5 000 советских рублей. Поможешь при случае с конвертацией в доллар?
зверніться до тої держави-правонаступника яка їх випустила
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Додано: Чет 07 гру, 2023 19:50
rjkz написав:
предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500
Що а так можна було О_о
rjkz написав:
увеличил показатели подразделения в 11 раз по
Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 20:27
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500
Що а так можна було О_о
rjkz написав:
увеличил показатели подразделения в 11 раз по
Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:40
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500
Що а так можна було О_о
rjkz написав:
увеличил показатели подразделения в 11 раз по
Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
Там была интересная тема, но ей надо было заниматься.
Предшественник со своим напарником бухал целыми днями.
Повторюсь, это было выделенное подразделение.
По показателям моего предшественника мне генеральный дал условия.
Мне надо было только увеличить показатели. В принципе, я всегда так пытался делать. И почти всегда это хорошо срабатывало.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 01:44
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500
Що а так можна було О_о
rjkz написав:
увеличил показатели подразделения в 11 раз по
Це в якій галузі в нас так недопрацьовують. Мені просто важко уявити як 1 робітник може збільшити показник в 11 раз, та навіть в 2 рази для мене це щось з галузі фантастики...
І як до того існувала цей бізнес.
зауважте, що це спогади. до того ж про 90ті роки. тоді багато що було недопрацьвано - наразі цього вже немає
Это был конец 90-х, потом как-то потратил несколько часов, чтобы собрать инфу - тема работала в том-же виде, как я ее оставил. Только приносила дивиденды уже не мне.
Надо было уже тогда открывать ТОВ и на себя заводить контрагентов.
Маладой был ышо, не опытный.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 02:38
rjkz написав: vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Если вы влияете на финансовый результат, но вам не доплачивают, появляется риск вашего увольнения и связанная с ним потеря прибыли.
rjkz написав:
Моя работа была не функционирование, а наработка связей
я первоначально видел себя работающим в офисе за компом, потом в снабжении (ездишь - договариваешься), далее в маркетинговых исследованиях, в 2000х фишка была новая, я думал наверное перспективная. Но посмотрел как эти исследования делаются... решил не моё.
По итогу до меня дошло, пока ты явно
не влияешь на прибыль компании, то и не в праве рассчитывать ни на что.
Затем уже я искал работу с таким влиянием и всё резко изменилось. В 2006 зарплата выросла в 5 раз к 2004 и т.д. Мне начали доверять серьезные участки работы. Дали в подчинение людей. Увы наш работодатель понимает только язык денег. Чаще после того, как их теряет.
Тут тоже есть нюансы, потерю денег могут связывать с другими факторами, не с увольнением профессионалов. В крупном бизнесе огромная инерция, клиенты и заказы нарабатываются годами и после увольнения нужного специалиста финансовые потери наступают не сразу. Бывает что и через 3 года.
Описанный кейс когда меня просили вернуться был не единственный. Один раз я возвращался, по молодости, но потом пожалел. И больше уже не возвращался. Дважды в одну реку не войдёшь.
Во всех 3-х описанных случаях я радикально улучщал доходы работодателя.
В первом случае за примерно 9 месяцев принес фирме около миллиона долларов 1997 года. Большая часть из них не заходя в Украину осела на счету директора в Германии.
Во втором случае увеличил показатели подразделения в 11 раз по сравнению с предшественником, предшественник, правда, стал мои начальником и его жаба задавила, когда у него ставка 300 долларов, а у меня зарплата до 1500 (1999).
В общем, понятно?
В третьем случае, директор сам влазил в отношения с контрагентами и потом отжимал их на себя. Это происходило не только со мной, но и с людьми ведущими другие направления. В результате, я, а потом и 2 других человека открыли свои ТОВ и вполне неплохо себя чувствовали. Я еще некоторое время поработал, а те ушли и с ними ушли их темы. Директор хоть и разбирался в них, но с таким гнилым человеком мало кто хотел работать. Ему даже кличку дали в нашей сфере. Не по имени или фамилии, а кликухой. Не в глаза, конечно. Не на фирме, а на рынке Украины. Окружил себя жополизами, которые левачили прямо под носом. При этом, у него своей квартиры не было, а его жополизы покупали квартиры примерно раз в 2 года.
Причем такие тупые двухходовые схемы разработали, что надо быть совсем тупым, чтобы их не видеть. Насколько я знаю, фирма сейчас еле дыщит.
1500уе в 99м были сумасшедшие деньги
Ставка начальника в 300 тоже позволяла мазать икру прям на балык тогда
Один мой одногруппник тогда придумал бренд Медофф, торгуя у Касьянова водкой, а другой прокинул когото в цепочке по мясу на лям зелени и в шоколоде до сих пор(но ездит на том же 22х летнем GS430)
Какими товарами(я так понял по внутренней отделке) вы так повысили продажи(в 11раз)? И третья я работа в сложный период 99-00 тоже была связана с ними же?
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