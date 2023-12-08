ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

rjkz не хочу детально нырять в вашу историю, на будущее, если возникает ощущение что вас не ценят, не нужно мириться и терпеть, лучше сразу уйти туда где ценят. Тогда в мемуарах не будет места для историй про начальников-подонков.
У меня было разное начальство. От подонков я требовал уважения или быстро уходил, не доводя ситуацию до кипения. Правда, шоб я получал больше начальства не припомню.
Для начальника это обидно-унизительная ситуация, логичнее всего было сказать "тебе не доплачивают, это несправедливо" и платить ему какие-то 200-300 долл. Обида никуда не денеться, но жадность потерять вашу доплату возможно взяла бы верх.
Опасно, когда начальник получает меньше подчиненного. Огромный соблазн применить власть, чтобы это исправить.