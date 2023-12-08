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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:51

rjkz не хочу детально нырять в вашу историю, на будущее, если возникает ощущение что вас не ценят, не нужно мириться и терпеть, лучше сразу уйти туда где ценят. Тогда в мемуарах не будет места для историй про начальников-подонков.

У меня было разное начальство. От подонков я требовал уважения или быстро уходил, не доводя ситуацию до кипения. Правда, шоб я получал больше начальства не припомню.

Для начальника это обидно-унизительная ситуация, логичнее всего было сказать "тебе не доплачивают, это несправедливо" и платить ему какие-то 200-300 долл. Обида никуда не денеться, но жадность потерять вашу доплату возможно взяла бы верх.

Опасно, когда начальник получает меньше подчиненного. Огромный соблазн применить власть, чтобы это исправить.
vitaliiangel
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  #<1 ... 78910
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