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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:51

rjkz не хочу детально нырять в вашу историю, на будущее, если возникает ощущение что вас не ценят, не нужно мириться и терпеть, лучше сразу уйти туда где ценят. Тогда в мемуарах не будет места для историй про начальников-подонков.

У меня было разное начальство. От подонков я требовал уважения или быстро уходил, не доводя ситуацию до кипения. Правда, шоб я получал больше начальства не припомню.

Для начальника это обидно-унизительная ситуация, логичнее всего было сказать "тебе не доплачивают, это несправедливо" и платить ему какие-то 200-300 долл. Обида никуда не денеться, но жадность потерять вашу доплату возможно взяла бы верх.

Опасно, когда начальник получает меньше подчиненного. Огромный соблазн применить власть, чтобы это исправить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:21

  akurt написав:Нове запитання для пана Shaman:
  Denik написав:У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

Як ви вважаєте, як це вплине на пересічного українця?

питання трохи по-дебільному написано :lol:

ніяк не вплине ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:37

  akurt написав:Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:
  rjkz написав:
  Denik написав:А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года.

я вам пропонував розібратися з принципами, а ви все якийсь окремі випадки цікавлять

я вам іншу динаміку наведу -

грошова база Україна
2007 рік - 142 ярди грн
2021 рік (да війни) - 875 ярдів грн
збільшилась у 6 разів

грошова база США
2007 - 837 ярди дол
2021 - 6 413 ярди дол
збільшилась у 7,5 разів

наочний приклад, як різниця між друком місцевої валюти та світової валюти.

але саме про це Denik каже, що долар подешевшав. це ми можемо побачити як по вартості нафти та газу, так й по ціні нерухомості. спитайте наскільки подорожчала нерухомість в США.

але поки всі хом'ячать в доларах, то США можуть дозволити собі такий друк - все що нахом'ячили - можна ще друкувати :)
але закони економіки ще ніхто не надурив - спостерігаємо, чим це закінчиться 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 03:44

  vitaliiangel написав:.........
  ЛАД написав:Для высокого материального уровня общества необходима, как Вы правильно пишете, хорошая школа/медицина.
Нет) хорошая школа/медицина не причина, а признаки высокого материального уровня общества. Причина - высокий уровень ответстенности каждого на своём месте. Высокая ответственность приводит к высокому качеству труда и соответственно высокому уровню жизни .
........

Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить...
ЛАД
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