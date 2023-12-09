ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 78910 Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:51 rjkz не хочу детально нырять в вашу историю, на будущее, если возникает ощущение что вас не ценят, не нужно мириться и терпеть, лучше сразу уйти туда где ценят. Тогда в мемуарах не будет места для историй про начальников-подонков.



У меня было разное начальство. От подонков я требовал уважения или быстро уходил, не доводя ситуацию до кипения. Правда, шоб я получал больше начальства не припомню.



Для начальника это обидно-унизительная ситуация, логичнее всего было сказать "тебе не доплачивают, это несправедливо" и платить ему какие-то 200-300 долл. Обида никуда не денеться, но жадность потерять вашу доплату возможно взяла бы верх.



Опасно, когда начальник получает меньше подчиненного. Огромный соблазн применить власть, чтобы это исправить. vitaliiangel

Повідомлень: 21073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2334 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:21 akurt написав: Нове запитання для пана Shaman:

Denik написав: У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

Як ви вважаєте, як це вплине на пересічного українця? Нове запитання для панаЯк ви вважаєте, як це вплине на пересічного українця?

питання трохи по-дебільному написано



ніяк не вплине питання трохи по-дебільному написаноніяк не вплине Shaman

Повідомлень: 4851 З нами з: 29.09.19 Подякував: 524 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:37 akurt написав: Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:

rjkz написав: Denik написав: А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів. А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. Пвне Shaman! Прокоментуйте дискусію:

я вам пропонував розібратися з принципами, а ви все якийсь окремі випадки цікавлять



я вам іншу динаміку наведу -



грошова база Україна

2007 рік - 142 ярди грн

2021 рік (да війни) - 875 ярдів грн

збільшилась у 6 разів



грошова база США

2007 - 837 ярди дол

2021 - 6 413 ярди дол

збільшилась у 7,5 разів



наочний приклад, як різниця між друком місцевої валюти та світової валюти.



але саме про це Denik каже, що долар подешевшав. це ми можемо побачити як по вартості нафти та газу, так й по ціні нерухомості. спитайте наскільки подорожчала нерухомість в США.



але поки всі хом'ячать в доларах, то США можуть дозволити собі такий друк - все що нахом'ячили - можна ще друкувати

але закони економіки ще ніхто не надурив - спостерігаємо, чим це закінчиться я вам пропонував розібратися з принципами, а ви все якийсь окремі випадки цікавлятья вам іншу динаміку наведу -грошова база Україна2007 рік - 142 ярди грн2021 рік (да війни) - 875 ярдів грнзбільшилась у 6 разівгрошова база США2007 - 837 ярди дол2021 - 6 413 ярди долзбільшилась у 7,5 разівнаочний приклад, як різниця між друком місцевої валюти та світової валюти.але саме про цекаже, що долар подешевшав. це ми можемо побачити як по вартості нафти та газу, так й по ціні нерухомості. спитайте наскільки подорожчала нерухомість в США.але поки всі хом'ячать в доларах, то США можуть дозволити собі такий друк - все що нахом'ячили - можна ще друкуватиале закони економіки ще ніхто не надурив - спостерігаємо, чим це закінчиться Shaman

Повідомлень: 4851 З нами з: 29.09.19 Подякував: 524 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 03:44 vitaliiangel написав: .........

ЛАД написав: Для высокого материального уровня общества необходима, как Вы правильно пишете, хорошая школа/медицина. Для высокого материального уровня общества необходима, как Вы правильно пишете, хорошая школа/медицина. Нет) хорошая школа/медицина не причина, а признаки высокого материального уровня общества. Причина - высокий уровень ответстенности каждого на своём месте. Высокая ответственность приводит к высокому качеству труда и соответственно высокому уровню жизни .

........ .........Нет) хорошая школа/медицина не причина, а признаки высокого материального уровня общества. Причина - высокий уровень ответстенности каждого на своём месте. Высокая ответственность приводит к высокому качеству труда и соответственно высокому уровню жизни .........

Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... ЛАД 2 Повідомлень: 26771 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4821 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 05:39 vitaliiangel написав: rjkz не хочу детально нырять в вашу историю, на будущее, если возникает ощущение что вас не ценят, не нужно мириться и терпеть, лучше сразу уйти туда где ценят. Тогда в мемуарах не будет места для историй про начальников-подонков.



У меня было разное начальство. От подонков я требовал уважения или быстро уходил, не доводя ситуацию до кипения. Правда, шоб я получал больше начальства не припомню.



Для начальника это обидно-унизительная ситуация, логичнее всего было сказать "тебе не доплачивают, это несправедливо" и платить ему какие-то 200-300 долл. Обида никуда не денеться, но жадность потерять вашу доплату возможно взяла бы верх.



Опасно, когда начальник получает меньше подчиненного. Огромный соблазн применить власть, чтобы это исправить. не хочу детально нырять в вашу историю, на будущее, если возникает ощущение что вас не ценят, не нужно мириться и терпеть, лучше сразу уйти туда где ценят. Тогда в мемуарах не будет места для историй про начальников-подонков.У меня было разное начальство. От подонков я требовал уважения или быстро уходил, не доводя ситуацию до кипения. Правда, шоб я получал больше начальства не припомню.Для начальника это обидно-унизительная ситуация, логичнее всего было сказать "тебе не доплачивают, это несправедливо" и платить ему какие-то 200-300 долл. Обида никуда не денеться, но жадность потерять вашу доплату возможно взяла бы верх.Опасно, когда начальник получает меньше подчиненного. Огромный соблазн применить власть, чтобы это исправить.



Я думаю, природа человека примерно везде одинакова, поэтому чтобы не было "ситуаций" с начальниками и работодателями, надо быть самому работодателем.

Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу.

Недавно рассказали историю.

Один человек, после того как приехал в США много лет назад, пошел на курсы английского.

Собралась русскоговорящая братия и преподователь была из эмигрантов.

Начало было расслабленное, поговорили о том, о сем.

Как всегда "нашим" надо узнать "кто скока получает".

Это действительно ценная информация для нового эмигранта, но именно информация, это не для смакования или обсуждения.

Она ответила:

"Можете меня спрашивать о чем угодно и я вам отвечу.

Кроме двух тем "С кем я сплю" и "Сколько я зарабатываю".

Хотя... с кем я сплю, пожалуй я могу рассказать". Я думаю, природа человека примерно везде одинакова, поэтому чтобы не было "ситуаций" с начальниками и работодателями, надо быть самому работодателем.Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу.Недавно рассказали историю.Один человек, после того как приехал в США много лет назад, пошел на курсы английского.Собралась русскоговорящая братия и преподователь была из эмигрантов.Начало было расслабленное, поговорили о том, о сем.Как всегда "нашим" надо узнать "кто скока получает".Это действительно ценная информация для нового эмигранта, но именно информация, это не для смакования или обсуждения.Она ответила:"Можете меня спрашивать о чем угодно и я вам отвечу.Кроме двух тем "С кем я сплю" и "Сколько я зарабатываю".Хотя... с кем я сплю, пожалуй я могу рассказать". rjkz

Повідомлень: 15879 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4989 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 05:55 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ в продолжение.

повторюсь, в Украине я не "функционировал", а реально создавал условия для зарабатывания денег. Это включало довольно большой спектр мероприятий, на это уходило много времени вначале, но потом это приносило хороший результат при небольшом времени участия.

И естественно, руководители и начальники знали мои условия оплаты и размер заработанной платы.

Вот только зависть и жадность не давали им с этим мириться, а работать так, чтобы "не дай Б-г" не заработать больше начальника - с этим мне невозможно смириться.

Тут тоже "русский бизнес" не отличается порядочностью.

Я уже писал, как меня поимели в самом начале.

Да, я был новый эмигрант со слабым языком и незнанием абсолютно ничего о трудовой среде в США. Но "мы гусские не обманываем друг друга".

Сегодня узнал, что на севере Бруклина через полгода появится вакансия на ту позицию на которой я работаю. Это полностью американский бизнес.

Зарплата в 2,5 раза выше чем та, что у меня сейчас, работы намного меньше как по объму так и по времени. Платят как за 40 часовую неделю, но работать надо 35 часов (возможно, оплачивается обеденный перерыв, так часто бывает, в результате рабочий день с 9 до 5, а не с 8 до 5 как у меня), в два раза больше отпуск, больничные и "личные дни", юнион, страховки и пенсионный план.

Предупредили, что желающих будет много. Это действительно хорошая зарплата.

Но и надо будет переехать в тот район, а район так себе по безопасности.

Как-бы то ни было, ориентиры есть. rjkz

Повідомлень: 15879 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4989 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 06:06 rjkz

За зарплату в 2,5 раза может стоит сломать себя и купить авто и отложить деньги на парковку, тем более что опыт общения с "пацанами с раёна, что вертят своё слово" в 80е уже был?

По поводу 1-2-3й работ

Вроде как писали, что кто то на ваших ногах и лбе отложил лям зелени(не нарастил даже товарные остатки). Так норм с этого проворному и пробивающему слуге и 10% отвесить, хотя по ситуации в стране 97-00 и 5% было норм. Только ставку платили без привязки к валу? барабашов Повідомлень: 3684 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 07:40 барабашов написав: rjkz

За зарплату в 2,5 раза может стоит сломать себя и купить авто и отложить деньги на парковку, тем более что опыт общения с "пацанами с раёна, что вертят своё слово" в 80е уже был?

По поводу 1-2-3й работ

Вроде как писали, что кто то на ваших ногах и лбе отложил лям зелени(не нарастил даже товарные остатки). Так норм с этого проворному и пробивающему слуге и 10% отвесить, хотя по ситуации в стране 97-00 и 5% было норм. Только ставку платили без привязки к валу? За зарплату в 2,5 раза может стоит сломать себя и купить авто и отложить деньги на парковку, тем более что опыт общения с "пацанами с раёна, что вертят своё слово" в 80е уже был?По поводу 1-2-3й работВроде как писали, что кто то на ваших ногах и лбе отложил лям зелени(не нарастил даже товарные остатки). Так норм с этого проворному и пробивающему слуге и 10% отвесить, хотя по ситуации в стране 97-00 и 5% было норм. Только ставку платили без привязки к валу?



Работа такая, что жить надо поблизости.

А это тянет за собой школы для детей, а школы для детей в стремном районе - это не для моих детей. Надо разведать какие там частные школы есть.

Если придется возить детей в частные школы Манхеттена, то тут уже 2,5 раза на двоих детей - надо думать.

Или нанимать какого-то пенса с машиной, чтобы отвозил детей в школу и забирал.

Тот мудила, которому я помог лям сделать, еще и кинул меня на приличную по тем временам сумму. Я с его фирмой потом несколько раз пересекался. Я не злопамятный. Просто злой. И память хорошая. Договоренность была такая, что если проект к сроку будет выполнен, то к зарплате 50%. В то, что успеем, никто не верил. Закончили на 10 дней раньше. Помогло применение сетевого графика, который научили в институте расчитывать. Вот на эту премию он и кинул. Работа такая, что жить надо поблизости.А это тянет за собой школы для детей, а школы для детей в стремном районе - это не для моих детей. Надо разведать какие там частные школы есть.Если придется возить детей в частные школы Манхеттена, то тут уже 2,5 раза на двоих детей - надо думать.Или нанимать какого-то пенса с машиной, чтобы отвозил детей в школу и забирал.Тот мудила, которому я помог лям сделать, еще и кинул меня на приличную по тем временам сумму. Я с его фирмой потом несколько раз пересекался. Я не злопамятный. Просто злой. И память хорошая. Договоренность была такая, что если проект к сроку будет выполнен, то к зарплате 50%. В то, что успеем, никто не верил. Закончили на 10 дней раньше. Помогло применение сетевого графика, который научили в институте расчитывать. Вот на эту премию он и кинул. rjkz

Повідомлень: 15879 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4989 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 10:03 rjkz написав: "Можете меня спрашивать о чем угодно и я вам отвечу.

Кроме двух тем "С кем я сплю" и "Сколько я зарабатываю". "Можете меня спрашивать о чем угодно и я вам отвечу.Кроме двух тем "С кем я сплю" и "Сколько я зарабатываю". у нас в каждом банке задают этот вопрос у нас в каждом банке задают этот вопрос vitaliiangel

Повідомлень: 21073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2334 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 10:11 ЛАД написав: Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет.



Как не крутите, ответственность - единственный предохранитель. Все проблемы, с которыми я (по работе) имел дело, были от безответственности. Грамотность и высокая компетентность далеко не везде нужны, а ответственность нужна везде. Даже школьнику.



И (к нашему давнему разговору), ответственности в школах не учат. Если бы учили, дети своей ревизией существующих правил, разрушили бы весь тот маразм, который там происходит. Но их (и учителей, к слову, тоже и даже директора) сильно ограничивают в правах. А бесправный человек свою ответственность вынужден делегировать "наверх"



Поэтому советские безответственны априори, потому что бесправные. И сейчас только лишь немногие берут на себя ответственность за свою жизнь, за достаток, за будущее детей. Большинство предпочитает отставаться в бесправии и делегировать ответственность "наверх" разными жалобами на руководство страны. Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет.Как не крутите, ответственность - единственный предохранитель. Все проблемы, с которыми я (по работе) имел дело, были от безответственности. Грамотность и высокая компетентность далеко не везде нужны, а ответственность нужна везде. Даже школьнику.И (к нашему давнему разговору), ответственности в школах не учат. Если бы учили, дети своей ревизией существующих правил, разрушили бы весь тот маразм, который там происходит. Но их (и учителей, к слову, тоже и даже директора) сильно ограничивают в правах. А бесправный человек свою ответственность вынужден делегировать "наверх"Поэтому советские безответственны априори, потому что бесправные. И сейчас только лишь немногие берут на себя ответственность за свою жизнь, за достаток, за будущее детей. Большинство предпочитает отставаться в бесправии и делегировать ответственность "наверх" разными жалобами на руководство страны. vitaliiangel

Повідомлень: 21073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2334 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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