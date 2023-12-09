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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:37

  BIGor написав:Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?

а що проблема здати в Польщі в канторі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:19

  rjkz написав:...............
Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу.
..............

В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:33

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить...
Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет.

Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума. :)

Как не крутите, ответственность - единственный предохранитель. Все проблемы, с которыми я (по работе) имел дело, были от безответственности. Грамотность и высокая компетентность далеко не везде нужны, а ответственность нужна везде. Даже школьнику.

Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.

И (к нашему давнему разговору), ответственности в школах не учат. Если бы учили, дети своей ревизией существующих правил, разрушили бы весь тот маразм, который там происходит. Но их (и учителей, к слову, тоже и даже директора) сильно ограничивают в правах. А бесправный человек свою ответственность вынужден делегировать "наверх"

Поэтому советские безответственны априори, потому что бесправные. И сейчас только лишь немногие берут на себя ответственность за свою жизнь, за достаток, за будущее детей. Большинство предпочитает отставаться в бесправии и делегировать ответственность "наверх" разными жалобами на руководство страны.

У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков").
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:18

  ЛАД написав:Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность".
здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?

То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относится :D .

Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:
а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт
б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому

Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.

  ЛАД написав:Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке".
какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка а общепризнанное мнение.

давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результаты
Свобода и ответственность - две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Свобода - одна из основных философских категорий, характеризующих сущность человеческого бытия в мире. Свобода состоит в возможности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не какого-либо принуждения.

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Ответственность – категория, отражающая социальное и морально - правовое отношение личности к обществу, которое характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм - то есть способность человека сознательно выполнять определенные требования и осуществлять стоящие перед ним задачи; совершать правильный моральный выбор; достигать определенного результата, а так же связанные с этим вопросы правоты или виновности, возможности одобрения или осуждения, вознаграждения или наказания. Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков.


вот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы.

в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.

Внутри система ваша ответственность была не нужна или даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).

и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами? может быть они протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? молчали в тряпочку? где была их ответственность?

после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много.
vitaliiangel
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