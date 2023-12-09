ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

а що проблема здати в Польщі в канторі?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:37
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:19
В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос.
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:33
Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума.
Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.
У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков").
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:18
здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?
То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относится .
Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:
а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт
б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому
Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.
какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка а общепризнанное мнение.
давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результаты
вот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы. Свобода без ответственности да возможна, называется инфантилизм.
в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.
Внутри система ваша ответственность была не нужна или даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).
и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами? может быть они протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? молчали в тряпочку? где была их ответственность?
после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много.
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