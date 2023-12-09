ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 891011 Додано: Суб 09 гру, 2023 12:37 BIGor написав: Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні? Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?

а що проблема здати в Польщі в канторі? а що проблема здати в Польщі в канторі? flyman

Повідомлень: 33417 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 13:19 rjkz написав: ...............

Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу.

.............. ...............Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу...............

В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос. В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос. ЛАД 2 Повідомлень: 26782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4822 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 13:33 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет. Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет.

Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума.



Как не крутите, ответственность - единственный предохранитель. Все проблемы, с которыми я (по работе) имел дело, были от безответственности. Грамотность и высокая компетентность далеко не везде нужны, а ответственность нужна везде. Даже школьнику.

Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.



И (к нашему давнему разговору), ответственности в школах не учат. Если бы учили, дети своей ревизией существующих правил, разрушили бы весь тот маразм, который там происходит. Но их (и учителей, к слову, тоже и даже директора) сильно ограничивают в правах. А бесправный человек свою ответственность вынужден делегировать "наверх"



Поэтому советские безответственны априори, потому что бесправные. И сейчас только лишь немногие берут на себя ответственность за свою жизнь, за достаток, за будущее детей. Большинство предпочитает отставаться в бесправии и делегировать ответственность "наверх" разными жалобами на руководство страны.

У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков"). Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума.Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков"). ЛАД 2 Повідомлень: 26782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4822 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 14:18 ЛАД написав: Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?



То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относится .



Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:

а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт

б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому



Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.



ЛАД написав: Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка, а общепризнанное мнение.



давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результаты

Свобода и ответственность - две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Свобода - одна из основных философских категорий, характеризующих сущность человеческого бытия в мире. Свобода состоит в возможности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не какого-либо принуждения.

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Ответственность – категория, отражающая социальное и морально - правовое отношение личности к обществу, которое характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм - то есть способность человека сознательно выполнять определенные требования и осуществлять стоящие перед ним задачи; совершать правильный моральный выбор; достигать определенного результата, а так же связанные с этим вопросы правоты или виновности, возможности одобрения или осуждения, вознаграждения или наказания. Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков.



вот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы. Свобода без ответственности да возможна, называется инфантилизм. Вся суть отногенеза - принятие на себя ответственности. Сначала вы учитесь разговаривать, а потом берёте ответственность за свои слова. Кто не берёт - тот балабол (одно из проявлений инфантилизма). Балаболов на нашем форуме... сами знаете сколько.



в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.



Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).



и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?



Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".



Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".



Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены. здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относитсяОтветственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:а) уверенно действовать с опорой на знание/опытб) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новомуЯ чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка, а общепризнанное мнение.давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результатывот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы. Свобода без ответственности да возможна, называется инфантилизм. Вся суть отногенеза - принятие на себя ответственности. Сначала вы учитесь разговаривать, а потом берёте ответственность за свои слова. Кто не берёт - тот балабол (одно из проявлений инфантилизма). Балаболов на нашем форуме... сами знаете сколько.в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены. vitaliiangel

Повідомлень: 21077 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2334 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 15:58 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями? здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?

Никогда не имел дела с психологами, ничего не могу сказать по этому поводу.

Могу порадоваться за Вас, что Вы осознаёте пределы своей компетенции.

Вот только всегда ли? В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.



Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:

а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт

б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому



Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.

Это, скорее, определяется не ответственностью, а самокритичностью.



В СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.

Так происходит в любом обществе. Различается только степень жёсткости и ширина рамок допустимых отклонений.



Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).



и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?

1. В советское время о новочеркасском бунте очень мало кто знал (в то время, когда это произошло. Узнали значительно позже).

2. Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. Да, ответственность за события в стране это тоже ответственность. Но и за события в мире тоже. Человек всегда ограничивает пределы своей ответственности, понимая, на что он может повлиять, а на что нет. Вы же, к примеру, не поедете в Афганистан бороться с талибами, хотя это явно реакционное течение.

Да и в Украине не все явления можно/нужно приветствовать. Вы с каждым таким явлением боретесь?

Ещё пример. Майдан. За него выступало где-то половина населения. Против тоже много. И те, и те проявляли "ответственность". При этом выступали явно не из соображений "ответственности".



Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".



Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".

Не путаю.

Вы правы, исполнительный человек просто чётко выполнит распоряжение, не думая.

Ответственный, если видит вред от выполнения распоряжения, как минимум, выскажет своё мнение и/или даже откажется выполнять. Но пределы тут подвижные, зависят от вреда выполнения и последствий возражений лично для человека.

Когда-то, ещё будучи лейтенантом, "поспорил" с полковником начальником ПВО армии. "Можете сажать меня на губу, но я портить свою работу не дам. Солдаты подчиняются мне и, пока я здесь, я запрещу им выполнять Ваши требования".

Но если бы мне грозила не губа, а срок, я бы, конечно, выполнил приказ. Вопрос не стоил срока.

Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя.



Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены.

Не могу поддержать Ваше мнение. Ни высказанное в первой фразе, ни во второй. Никогда не имел дела с психологами, ничего не могу сказать по этому поводу.Могу порадоваться за Вас, что Вы осознаёте пределы своей компетенции.Вот только всегда ли? В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.Это, скорее, определяется не ответственностью, а самокритичностью.Так происходит в любом обществе. Различается только степень жёсткости и ширина рамок допустимых отклонений.1. В советское время о новочеркасском бунте очень мало кто знал (в то время, когда это произошло. Узнали значительно позже).2. Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. Да, ответственность за события в стране это тоже ответственность. Но и за события в мире тоже. Человек всегда ограничивает пределы своей ответственности, понимая, на что он может повлиять, а на что нет. Вы же, к примеру, не поедете в Афганистан бороться с талибами, хотя это явно реакционное течение.Да и в Украине не все явления можно/нужно приветствовать. Вы с каждым таким явлением боретесь?Ещё пример. Майдан. За него выступало где-то половина населения. Против тоже много. И те, и те проявляли "ответственность". При этом выступали явно не из соображений "ответственности".Не путаю.Вы правы, исполнительный человек просто чётко выполнит распоряжение, не думая.Ответственный, если видит вред от выполнения распоряжения, как минимум, выскажет своё мнение и/или даже откажется выполнять. Но пределы тут подвижные, зависят от вреда выполнения и последствий возражений лично для человека.Когда-то, ещё будучи лейтенантом, "поспорил" с полковником начальником ПВО армии. "Можете сажать меня на губу, но я портить свою работу не дам. Солдаты подчиняются мне и, пока я здесь, я запрещу им выполнять Ваши требования".Но если бы мне грозила не губа, а срок, я бы, конечно, выполнил приказ. Вопрос не стоил срока.Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя.Не могу поддержать Ваше мнение. Ни высказанное в первой фразе, ни во второй. ЛАД 2 Повідомлень: 26782 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4822 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 16:11 ЛАД написав: В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. конечно нет. И нигде я не претендую на правоту или истину. Есть мнение, которое сложилось из чего-то там. Оно ненистемное практически во всех сферах, кроме профессиональной. Предложите мне альтернативную, более адекватную и продвинутую точку зрения и я её приму. ЛАД написав: Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке?



у меня ноль знаний про карточки, и я прошу не спора, а адекватную точку зрения. И про совок знаний не много. Очень глубоко не нырял, поверхностно из разных источников. конечно нет. И нигде я не претендую на правоту или истину. Есть мнение, которое сложилось из чего-то там. Оно ненистемное практически во всех сферах, кроме профессиональной. Предложите мне альтернативную, более адекватную и продвинутую точку зрения и я её приму.В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке?у меня ноль знаний про карточки, и я прошу не спора, а адекватную точку зрения. И про совок знаний не много. Очень глубоко не нырял, поверхностно из разных источников. vitaliiangel

Повідомлень: 21077 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2334 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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