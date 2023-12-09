ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 891011 Додано: Суб 09 гру, 2023 12:37 BIGor написав: Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні? Можна питання? Є в мене долари 1991-1992 років, їх вільно приймають в США? Чи вже нумізматичні?

а що проблема здати в Польщі в канторі? а що проблема здати в Польщі в канторі? flyman

Повідомлень: 33432 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2733 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 13:19 rjkz написав: ...............

Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу.

.............. ...............Может быть поэтому в США СРЕДИ сотрудников разговоры о зарплате - табу...............

В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос. В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос. ЛАД 2 Повідомлень: 26792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 13:33 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Ответственный, но безграмотный работник такое может наворотить... Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет. Воротить - безответственно. Безграмотный но ответственный работник не возьмёт на себя ответственность что-то воротить. Разве что в совсем экстремальных ситуациях, когда времени на раздумье нет.

Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума.



Как не крутите, ответственность - единственный предохранитель. Все проблемы, с которыми я (по работе) имел дело, были от безответственности. Грамотность и высокая компетентность далеко не везде нужны, а ответственность нужна везде. Даже школьнику.

Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.



И (к нашему давнему разговору), ответственности в школах не учат. Если бы учили, дети своей ревизией существующих правил, разрушили бы весь тот маразм, который там происходит. Но их (и учителей, к слову, тоже и даже директора) сильно ограничивают в правах. А бесправный человек свою ответственность вынужден делегировать "наверх"



Поэтому советские безответственны априори, потому что бесправные. И сейчас только лишь немногие берут на себя ответственность за свою жизнь, за достаток, за будущее детей. Большинство предпочитает отставаться в бесправии и делегировать ответственность "наверх" разными жалобами на руководство страны.

У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков"). Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума.Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков"). ЛАД 2 Повідомлень: 26792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 14:18 ЛАД написав: Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?



То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относится .



Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:

а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт

б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому



Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.



ЛАД написав: Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка, а общепризнанное мнение.



давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результаты

Свобода и ответственность - две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Свобода - одна из основных философских категорий, характеризующих сущность человеческого бытия в мире. Свобода состоит в возможности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не какого-либо принуждения.

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Ответственность – категория, отражающая социальное и морально - правовое отношение личности к обществу, которое характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм - то есть способность человека сознательно выполнять определенные требования и осуществлять стоящие перед ним задачи; совершать правильный моральный выбор; достигать определенного результата, а так же связанные с этим вопросы правоты или виновности, возможности одобрения или осуждения, вознаграждения или наказания. Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков.



вот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы. Свобода без ответственности да возможна, называется инфантилизм. Вся суть отногенеза - принятие на себя ответственности. Сначала вы учитесь разговаривать, а потом берёте ответственность за свои слова. Кто не берёт - тот балабол (одно из проявлений инфантилизма). Балаболов на нашем форуме... сами знаете сколько.



в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.



Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).



и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?



Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".



Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".



Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены. здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относитсяОтветственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:а) уверенно действовать с опорой на знание/опытб) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новомуЯ чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка, а общепризнанное мнение.давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результатывот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы. Свобода без ответственности да возможна, называется инфантилизм. Вся суть отногенеза - принятие на себя ответственности. Сначала вы учитесь разговаривать, а потом берёте ответственность за свои слова. Кто не берёт - тот балабол (одно из проявлений инфантилизма). Балаболов на нашем форуме... сами знаете сколько.в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены. vitaliiangel

Повідомлень: 21085 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2335 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 15:58 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями? здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?

Никогда не имел дела с психологами, ничего не могу сказать по этому поводу.

Могу порадоваться за Вас, что Вы осознаёте пределы своей компетенции.

Вот только всегда ли? В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.



Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:

а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт

б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому



Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.

Это, скорее, определяется не ответственностью, а самокритичностью.



В СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.

Так происходит в любом обществе. Различается только степень жёсткости и ширина рамок допустимых отклонений.



Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).



и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?

1. В советское время о новочеркасском бунте очень мало кто знал (в то время, когда это произошло. Узнали значительно позже).

2. Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. Да, ответственность за события в стране это тоже ответственность. Но и за события в мире тоже. Человек всегда ограничивает пределы своей ответственности, понимая, на что он может повлиять, а на что нет. Вы же, к примеру, не поедете в Афганистан бороться с талибами, хотя это явно реакционное течение.

Да и в Украине не все явления можно/нужно приветствовать. Вы с каждым таким явлением боретесь?

Ещё пример. Майдан. За него выступало где-то половина населения. Против тоже много. И те, и те проявляли "ответственность". При этом выступали явно не из соображений "ответственности".



Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".



Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".

Не путаю.

Вы правы, исполнительный человек просто чётко выполнит распоряжение, не думая.

Ответственный, если видит вред от выполнения распоряжения, как минимум, выскажет своё мнение и/или даже откажется выполнять. Но пределы тут подвижные, зависят от вреда выполнения и последствий возражений лично для человека.

Когда-то, ещё будучи лейтенантом, "поспорил" с полковником начальником ПВО армии. "Можете сажать меня на губу, но я портить свою работу не дам. Солдаты подчиняются мне и, пока я здесь, я запрещу им выполнять Ваши требования".

Но если бы мне грозила не губа, а срок, я бы, конечно, выполнил приказ. Вопрос не стоил срока.

Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя.



Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены.

Не могу поддержать Ваше мнение. Ни высказанное в первой фразе, ни во второй. Никогда не имел дела с психологами, ничего не могу сказать по этому поводу.Могу порадоваться за Вас, что Вы осознаёте пределы своей компетенции.Вот только всегда ли? В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.Это, скорее, определяется не ответственностью, а самокритичностью.Так происходит в любом обществе. Различается только степень жёсткости и ширина рамок допустимых отклонений.1. В советское время о новочеркасском бунте очень мало кто знал (в то время, когда это произошло. Узнали значительно позже).2. Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. Да, ответственность за события в стране это тоже ответственность. Но и за события в мире тоже. Человек всегда ограничивает пределы своей ответственности, понимая, на что он может повлиять, а на что нет. Вы же, к примеру, не поедете в Афганистан бороться с талибами, хотя это явно реакционное течение.Да и в Украине не все явления можно/нужно приветствовать. Вы с каждым таким явлением боретесь?Ещё пример. Майдан. За него выступало где-то половина населения. Против тоже много. И те, и те проявляли "ответственность". При этом выступали явно не из соображений "ответственности".Не путаю.Вы правы, исполнительный человек просто чётко выполнит распоряжение, не думая.Ответственный, если видит вред от выполнения распоряжения, как минимум, выскажет своё мнение и/или даже откажется выполнять. Но пределы тут подвижные, зависят от вреда выполнения и последствий возражений лично для человека.Когда-то, ещё будучи лейтенантом, "поспорил" с полковником начальником ПВО армии. "Можете сажать меня на губу, но я портить свою работу не дам. Солдаты подчиняются мне и, пока я здесь, я запрещу им выполнять Ваши требования".Но если бы мне грозила не губа, а срок, я бы, конечно, выполнил приказ. Вопрос не стоил срока.Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя.Не могу поддержать Ваше мнение. Ни высказанное в первой фразе, ни во второй. ЛАД 2 Повідомлень: 26792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 16:11 ЛАД написав: В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. конечно нет. И нигде я не претендую на правоту или истину. Есть мнение, которое сложилось из чего-то там. Оно несистемное практически во всех сферах, кроме профессиональной. Предложите мне альтернативную, более адекватную и продвинутую точку зрения и я её приму. ЛАД написав: Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)



у меня ноль знаний про карточки, и я прошу не спора, а адекватную точку зрения. И про совок знаний не много. Очень глубоко не нырял, поверхностно из разных источников. ЛАД написав: Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. я знал что вы это напишете. Есть зависимость между степенью свобод и мерой ответственности. Допустим я не могу быть ответственным за войну, поскольку моих свобод недостаточно ни её начать, ни её прекратить. Исходя из этого человек с малой степенью свободы не может быть ответственным за всё, что происходит вне зоны его влияния.



Родители несут ответственность за детей, но не наоборот. Поэтому ваш кейс очень ответственного человека сразу вызвал вопросы, насколько он был влиятелен, как много мог изменить и что из того что мог сделал. Если он ни на что не влиял то простите и особой ответственности он не нёс.



Я даже учеником в школе мог влиять на учителей. И зачем-то пытался это делать, нарывался на неприятности и даже двойки в табеле. В психологии это называется "прощупать границы дозволенного". К сожалению, тогда не было ума и опыта конвертировать то "влияние" из конфликта в что-то полезное. Сейчас я бы иначе поступил. Конфликт бы всё равно был, но я сам бы предложил выход из него, "без потери лица" для всех участников. То есть конфликт ради конфликта не нужен и вреден.



Переосмысляя такие моменты, более четко видишь где при достаточных свободах (школьников после 89г уже не прессовали ничем и никак, кроме совсем уж злостных негодяев) мне не хватило ответственности обратить свою свободу и свои действия в какое-то благо, решить конкретный вопрос или проблему. конечно нет. И нигде я не претендую на правоту или истину. Есть мнение, которое сложилось из чего-то там. Оно несистемное практически во всех сферах, кроме профессиональной. Предложите мне альтернативную, более адекватную и продвинутую точку зрения и я её приму.В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)у меня ноль знаний про карточки, и я прошу не спора, а адекватную точку зрения. И про совок знаний не много. Очень глубоко не нырял, поверхностно из разных источников.я знал что вы это напишете. Есть зависимость между степенью свобод и мерой ответственности. Допустим я не могу быть ответственным за войну, поскольку моих свобод недостаточно ни её начать, ни её прекратить. Исходя из этого человек с малой степенью свободы не может быть ответственным за всё, что происходит вне зоны его влияния.Родители несут ответственность за детей, но не наоборот. Поэтому ваш кейс очень ответственного человека сразу вызвал вопросы, насколько он был влиятелен, как много мог изменить и что из того что мог сделал. Если он ни на что не влиял то простите и особой ответственности он не нёс.Я даже учеником в школе мог влиять на учителей. И зачем-то пытался это делать, нарывался на неприятности и даже двойки в табеле. В психологии это называется "прощупать границы дозволенного". К сожалению, тогда не было ума и опыта конвертировать то "влияние" из конфликта в что-то полезное. Сейчас я бы иначе поступил. Конфликт бы всё равно был, но я сам бы предложил выход из него, "без потери лица" для всех участников. То есть конфликт ради конфликта не нужен и вреден.Переосмысляя такие моменты, более четко видишь где при достаточных свободах (школьников после 89г уже не прессовали ничем и никак, кроме совсем уж злостных негодяев) мне не хватило ответственности обратить свою свободу и свои действия в какое-то благо, решить конкретный вопрос или проблему. vitaliiangel

Повідомлень: 21085 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2335 раз. Подякували: 3313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 18:24 Дюрі-бачі написав: скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки) скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

частина 2



частина 1



таким чином, цінні папери держави зазвичай все-таки не піраміда, й відсотки сплачуються з доходів бюджету.



але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт.



формалізованої відповіді на це питання я не зустрічав. якщо хтось знає, хто аналізує цю тему - дайте посилання



в інформаційному полі використовують один показник - відношення до ВВП. але це лише частина, бо дуже важливий такий показник, як строки погашення. держборг США великий, але він довгостроковий. держборг України набагато коротший. тому якщо порівняти скільки треба гасити за умовний рік - то держборг України буде виглядати не так гарно, як американський.



й друга характеристика - це вартість обслуговування боргу. в України вартість обслуговування дуже велика. й вже до війни витрати на обслуговування держборгу складали 10% від витрат бюджету. як на мене, це дуже багато, це лише відсотки, а ще є тіло боргу. якби такі витрати були у приватної особи, це дуже велике навантаження.



але зверніть увагу на наступний факт - а коли бюджет збирається повертати борги? а схоже відповідь - поки що не збирається типу, це постійний борг/інвестиція. це характерно й для України, й для США. в принципі у бізнесі теж розповсюджена ситуація, коли фірма взяла борг й постійно його перекредитує - гасить старі борги, але бере нові. але теоретично фірма може погасити борг, а бюджет принципово не збирається, його так й планують робити дефіцитним.



й відповідно для такої моделі фінансування короткострокові запозичення більш ризиковані, бо в якийсь момент може виявитися, що нових покупців боргових паперів немає, а гасити старі потрібно. в Україні поки що цей ризик нівелюється тим, що основні покупці ОВДП - це держбанки, які - о диво - постійно перекредитують ОВДП. в США поки що бажаючих придбати держпапери достатньо, але дзвіночки теж є. й цікаво, що буде робити України, коли настане час (до речі коли?), коли треба гасити ОВДП НБУ - по закону він не може купувати нові - приймуть новий закон?



коли доля ОВДП в банківських активах України складе більше 50% - це теж не буде добре. але поки що у нашій владі переважає думка, що в цьому нема нічого страшного, плани на внутрішні запозичення в 2024 році - на рівні 500 ярдів грн (щось нереальна цифра). з 2020 року дефіцит бюджету не був меншим за 200 ярдів грн. якось зменшувати витрати - схоже вважається моветоном (чи є популізмом).



повертаючись до теми, якщо звести до купи вищеозначені фактори можна розмовляти про критерії рівня держборгу - хто спробує? таким чином, цінні папери держави зазвичай все-таки не піраміда, й відсотки сплачуються з доходів бюджету.але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт.формалізованої відповіді на це питання я не зустрічав. якщо хтось знає, хто аналізує цю тему - дайте посиланняв інформаційному полі використовують один показник - відношення до ВВП. але це лише частина, бо дуже важливий такий показник, як строки погашення. держборг США великий, але він довгостроковий. держборг України набагато коротший. тому якщо порівняти скільки треба гасити за умовний рік - то держборг України буде виглядати не так гарно, як американський.й друга характеристика - це вартість обслуговування боргу. в України вартість обслуговування дуже велика. й вже до війни витрати на обслуговування держборгу складали 10% від витрат бюджету. як на мене, це дуже багато, це лише відсотки, а ще є тіло боргу. якби такі витрати були у приватної особи, це дуже велике навантаження.але зверніть увагу на наступний факт - а коли бюджет збирається повертати борги? а схоже відповідь - поки що не збирається типу, це постійний борг/інвестиція. це характерно й для України, й для США. в принципі у бізнесі теж розповсюджена ситуація, коли фірма взяла борг й постійно його перекредитує - гасить старі борги, але бере нові. але теоретично фірма може погасити борг, а бюджет принципово не збирається, його так й планують робити дефіцитним.й відповідно для такої моделі фінансування короткострокові запозичення більш ризиковані, бо в якийсь момент може виявитися, що нових покупців боргових паперів немає, а гасити старі потрібно. в Україні поки що цей ризик нівелюється тим, що основні покупці ОВДП - це держбанки, які - о диво - постійно перекредитують ОВДП. в США поки що бажаючих придбати держпапери достатньо, але дзвіночки теж є. й цікаво, що буде робити України, коли настане час (до речі коли?), коли треба гасити ОВДП НБУ - по закону він не може купувати нові - приймуть новий закон?коли доля ОВДП в банківських активах України складе більше 50% - це теж не буде добре. але поки що у нашій владі переважає думка, що в цьому нема нічого страшного, плани на внутрішні запозичення в 2024 році - на рівні 500 ярдів грн (щось нереальна цифра). з 2020 року дефіцит бюджету не був меншим за 200 ярдів грн. якось зменшувати витрати - схоже вважається моветоном (чи є популізмом).повертаючись до теми, якщо звести до купи вищеозначені фактори можна розмовляти про критерії рівня держборгу - хто спробує? Shaman

Повідомлень: 4859 З нами з: 29.09.19 Подякував: 525 раз. Подякували: 1250 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 19:59 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт. але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт. піраміда розвалюєтеся коли нові запозичення не покривають плату по старих. Тому ИМХО потрібно розглядати не відношення держборгу до ВВП, а вартість обслуговуванyя держборгу до дохідної частини бюджету. В нас це 658 / 1329 млрд грн. == 49%.



Shaman написав: буде робити України, коли настане час (до речі коли?), буде робити України, коли настане час (до речі коли?),

Є досвід 2017: просто реструктурують борги. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... tfelya-nbu

Жодної різниці реструктуризувати 220 рівномірно по 12 млрд грн щороку до 2047 року чи 214 млрд рівномірно до 2052...

Поки графік погашень:



Рік, млрд. грн.

2024 214

2025 210

2026 109

2027 82

2028 31

2029 24

2030 37

2031 58

2032 45

2033 53

2034 42

2035 64

2036 84

2037 132

2038 27

2039 27

2040 27

2041 12

2042 12

2043 12

2044 12

2045 12

2046 12

2047 12

...

2052 70 піраміда розвалюєтеся коли нові запозичення не покривають плату по старих. Тому ИМХО потрібно розглядати не відношення держборгу до ВВП, а вартість обслуговуванyя держборгу до дохідної частини бюджету. В нас це 658 / 1329 млрд грн. == 49%.Є досвід 2017: просто реструктурують борги.Жодної різниці реструктуризувати 220 рівномірно по 12 млрд грн щороку до 2047 року чи 214 млрд рівномірно до 2052...Поки графік погашень:Рік, млрд. грн.2024 2142025 2102026 1092027 822028 312029 242030 372031 582032 452033 532034 422035 642036 842037 1322038 272039 272040 272041 122042 122043 122044 122045 122046 122047 12...2052 70 Дюрі-бачі

Повідомлень: 1913 З нами з: 29.07.22 Подякував: 332 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт. але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт. піраміда розвалюєтеся коли нові запозичення не покривають плату по старих. Тому ИМХО потрібно розглядати не відношення держборгу до ВВП, а вартість обслуговуванyя держборгу до дохідної частини бюджету. В нас це 658 / 1329 млрд грн. == 49%.

Shaman написав: буде робити України, коли настане час (до речі коли?), буде робити України, коли настане час (до речі коли?),

Є досвід 2017: просто реструктурують борги. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... tfelya-nbu

Жодної різниці реструктуризувати 220 рівномірно по 12 млрд грн щороку до 2047 року чи 214 млрд рівномірно до 2052...

... піраміда розвалюєтеся коли нові запозичення не покривають плату по старих. Тому ИМХО потрібно розглядати не відношення держборгу до ВВП, а вартість обслуговуванyя держборгу до дохідної частини бюджету. В нас це 658 / 1329 млрд грн. == 49%.Є досвід 2017: просто реструктурують борги.Жодної різниці реструктуризувати 220 рівномірно по 12 млрд грн щороку до 2047 року чи 214 млрд рівномірно до 2052......

щось у вас надто велика вартість обслуговування держборгу. за 10 місяці 2023 це 191 ярд грн - десь 20% від власного надходження.



з'явилися якийсь цікаві Власні надходження бюджетних установ - 676 ярдів грн. до війни ця цифра складала 60-80 ярдів - хтось знає, що це таке?



якщо ви так реструктуруєте, що скажуть банківські нормативи, якщо вкладення в ОВДП раптово стануть довгостроковими? гадаю, нічого доброго. тому будуть гасити старі випуски ОВДП й продавати нові. щось у вас надто велика вартість обслуговування держборгу. за 10 місяці 2023 цегрн - десь 20% від власного надходження.з'явилися якийсь цікаві Власні надходження бюджетних установ -грн. до війни ця цифра складала- хтось знає, що це таке?якщо ви так реструктуруєте, що скажуть банківські нормативи, якщо вкладення в ОВДП раптово стануть довгостроковими? гадаю, нічого доброго. тому будуть гасити старі випуски ОВДП й продавати нові. Shaman

Повідомлень: 4859 З нами з: 29.09.19 Подякував: 525 раз. Подякували: 1250 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 21:12 Shaman Я брав суму звідси

https://www.mof.gov.ua/uk/borgovi-plate ... 27lRoul71Q

погашення + %, а Ви порахували тільки %



Shaman написав: Власні надходження бюджетних установ - 676 ярдів грн. Власні надходження бюджетних установ - 676 ярдів грн.

Є підозра, що значну частину становлять все ті ж % по ОВДП, які перекладаються з однієї кишені в іншу. Я брав суму звідсипогашення + %, а Ви порахували тільки %Є підозра, що значну частину становлять все ті ж % по ОВДП, які перекладаються з однієї кишені в іншу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1913 З нами з: 29.07.22 Подякував: 332 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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