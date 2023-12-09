ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

а що проблема здати в Польщі в канторі?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:37
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:19
В Европе тоже. И не только среди сотрудников, но и вообще. Когда в Германии знакомым (достаточно близким) задавал этот вопрос, возникало явное напряжение и от прямого ответа старались уходить. Хотя я явно не конкурент или ещё как-то заинтересован, знали, что я даже не собираюсь уезжать из Украины. В результате просто перестал задавать такой вопрос.
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:33
Вы противоречите сами себе - "ответственный работник не возьмёт на себя ответственность". А свою безграмотность мало кто осознаёт. В лучшем случае, могут признавать, что кто-то лучше знает. Как известно, единственное, на недостаток чего никто не жалуется, это недостаток ума.
Может и не везде, хотя даже не соображу, где они не нужны. Я как раз сталкивался с проблемами от безграмотности (в широком понимании этого слова). Может быть, правильнее сказать от ума. Это не совсем то же, что грамотность.
У Вас превратные представления насчёт "априори". Я встречался/был знаком со многими весьма ответственными людьми в "совке". И достаточно часто сталкивался с безответственными в независимой Украине (и не со стороны старых "совков").
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:18
здесь противоречия нет. есть кейсы за которые я не берусь поскольку не уверен, что моего опыта и знаний хватит, а безответственные коллеги берутся. Результаты часто нехорошие. Некоторые после таких коллег заявляют, что "психология не наука". Может вам попался безответственный психолог с примитивными знаниями?
То кем себя кто осознаёт - его личные проблемы, вы себя можете хоть динозавром считать. Это к нашему разговору не относится .
Ответственный человек знает границы своих знаний и опыта. Потому что без этого невозможно:
а) уверенно действовать с опорой на знание/опыт
б) расширять эти границы, т.е. развиваться и учиться чему то новому
Я чётко знаю, что я уверенно знаю и что знаю +/- приблизительно, и что хочу в ближ.время узнать. Каждый день помимо форума я читаю более 20 страниц текста (можно читать и больше, но тогда запомню я меньше). На очереди список из 40+книг которые уже скачаны.
какие у них были права и возможности проявить свою ответственность? то что я пишу про свободы не моя выдумка, а общепризнанное мнение.
давайте вбиваем в гугл и сразу же имеем такие результаты
вот дайте мне хоть одну цитату где ответственность возможна без свободы. Свобода без ответственности да возможна, называется инфантилизм. Вся суть отногенеза - принятие на себя ответственности. Сначала вы учитесь разговаривать, а потом берёте ответственность за свои слова. Кто не берёт - тот балабол (одно из проявлений инфантилизма). Балаболов на нашем форуме... сами знаете сколько.
в СССР свободы были ограничены, как минимум идеологией коммунизма-коллективизма, которая определяла вектор развития общества. Вы либо разделяете коллективные ценности, либо попадаете в категорию маргиналов. Мало лишь кто мог себе позволить взять на себя ответственность за происходящее и идти против системы.
Внутри тоталитарной системы ваша ответственность не нужна и даже нежелательна (вдруг вам не понравится расстрел Новочеркасский бунта).
и кстати вопрос, что ваши ответственные знакомые делали с такими фактами (расстрел Новочеркасский бунта)? может быть они публично протестовали против политической системы и права государства убивать своих граждан? или молчали в тряпочку? где была их ответственность?
Уже после написанного меня посетило подозрение... вы точно не путаете ответственность с педантичностью и исполнительностью? исполнительных людей в совке да было много. Одно другому не мешает, но не всякий исполнительный человек обязательно ответственный, такие люди как правило делегируют ответственность "наверх". "я хорошо выполняю поручения, а зачем и почему - пусть думает начальство".
Такая схема работает не только в совке. Но если вдруг начальство оказывается с пробемами в голове, ответственный человек говорит "стоп, тк не годится, нельзя такое делать".
Не задумывались, почему школьные отличники обычно неуспешные люди по жизни? Они хорошие исполнители, но брать на себя ответственность за конечный результат не приучены.
Додано: Суб 09 гру, 2023 15:58
Никогда не имел дела с психологами, ничего не могу сказать по этому поводу.
Могу порадоваться за Вас, что Вы осознаёте пределы своей компетенции.
Вот только всегда ли? В областях, не связанных с Вашей профессиональной деятельностью, тоже? По-моему, нет. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.
Это, скорее, определяется не ответственностью, а самокритичностью.
Так происходит в любом обществе. Различается только степень жёсткости и ширина рамок допустимых отклонений.
1. В советское время о новочеркасском бунте очень мало кто знал (в то время, когда это произошло. Узнали значительно позже).
2. Вы неоправданно расширяете понятие ответственности. Да, ответственность за события в стране это тоже ответственность. Но и за события в мире тоже. Человек всегда ограничивает пределы своей ответственности, понимая, на что он может повлиять, а на что нет. Вы же, к примеру, не поедете в Афганистан бороться с талибами, хотя это явно реакционное течение.
Да и в Украине не все явления можно/нужно приветствовать. Вы с каждым таким явлением боретесь?
Ещё пример. Майдан. За него выступало где-то половина населения. Против тоже много. И те, и те проявляли "ответственность". При этом выступали явно не из соображений "ответственности".
Не путаю.
Вы правы, исполнительный человек просто чётко выполнит распоряжение, не думая.
Ответственный, если видит вред от выполнения распоряжения, как минимум, выскажет своё мнение и/или даже откажется выполнять. Но пределы тут подвижные, зависят от вреда выполнения и последствий возражений лично для человека.
Когда-то, ещё будучи лейтенантом, "поспорил" с полковником начальником ПВО армии. "Можете сажать меня на губу, но я портить свою работу не дам. Солдаты подчиняются мне и, пока я здесь, я запрещу им выполнять Ваши требования".
Но если бы мне грозила не губа, а срок, я бы, конечно, выполнил приказ. Вопрос не стоил срока.
Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя.
Не могу поддержать Ваше мнение. Ни высказанное в первой фразе, ни во второй.
Додано: Суб 09 гру, 2023 16:11
конечно нет. И нигде я не претендую на правоту или истину. Есть мнение, которое сложилось из чего-то там. Оно несистемное практически во всех сферах, кроме профессиональной. Предложите мне альтернативную, более адекватную и продвинутую точку зрения и я её приму.
В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)
у меня ноль знаний про карточки, и я прошу не спора, а адекватную точку зрения. И про совок знаний не много. Очень глубоко не нырял, поверхностно из разных источников.
я знал что вы это напишете. Есть зависимость между степенью свобод и мерой ответственности. Допустим я не могу быть ответственным за войну, поскольку моих свобод недостаточно ни её начать, ни её прекратить. Исходя из этого человек с малой степенью свободы не может быть ответственным за всё, что происходит вне зоны его влияния.
Родители несут ответственность за детей, но не наоборот. Поэтому ваш кейс очень ответственного человека сразу вызвал вопросы, насколько он был влиятелен, как много мог изменить и что из того что мог сделал. Если он ни на что не влиял то простите и особой ответственности он не нёс.
Я даже учеником в школе мог влиять на учителей. И зачем-то пытался это делать, нарывался на неприятности и даже двойки в табеле. В психологии это называется "прощупать границы дозволенного". К сожалению, тогда не было ума и опыта конвертировать то "влияние" из конфликта в что-то полезное. Сейчас я бы иначе поступил. Конфликт бы всё равно был, но я сам бы предложил выход из него, "без потери лица" для всех участников. То есть конфликт ради конфликта не нужен и вреден.
Переосмысляя такие моменты, более четко видишь где при достаточных свободах (школьников после 89г уже не прессовали ничем и никак, кроме совсем уж злостных негодяев) мне не хватило ответственности обратить свою свободу и свои действия в какое-то благо, решить конкретный вопрос или проблему.
Додано: Суб 09 гру, 2023 18:24
частина 2
частина 1
таким чином, цінні папери держави зазвичай все-таки не піраміда, й відсотки сплачуються з доходів бюджету.
але виникає інше питання - наскільки довго можна нарощувати держборг, коли виникає та межа, за якою можливий дефолт.
формалізованої відповіді на це питання я не зустрічав. якщо хтось знає, хто аналізує цю тему - дайте посилання
в інформаційному полі використовують один показник - відношення до ВВП. але це лише частина, бо дуже важливий такий показник, як строки погашення. держборг США великий, але він довгостроковий. держборг України набагато коротший. тому якщо порівняти скільки треба гасити за умовний рік - то держборг України буде виглядати не так гарно, як американський.
й друга характеристика - це вартість обслуговування боргу. в України вартість обслуговування дуже велика. й вже до війни витрати на обслуговування держборгу складали 10% від витрат бюджету. як на мене, це дуже багато, це лише відсотки, а ще є тіло боргу. якби такі витрати були у приватної особи, це дуже велике навантаження.
але зверніть увагу на наступний факт - а коли бюджет збирається повертати борги? а схоже відповідь - поки що не збирається типу, це постійний борг/інвестиція. це характерно й для України, й для США. в принципі у бізнесі теж розповсюджена ситуація, коли фірма взяла борг й постійно його перекредитує - гасить старі борги, але бере нові. але теоретично фірма може погасити борг, а бюджет принципово не збирається, його так й планують робити дефіцитним.
й відповідно для такої моделі фінансування короткострокові запозичення більш ризиковані, бо в якийсь момент може виявитися, що нових покупців боргових паперів немає, а гасити старі потрібно. в Україні поки що цей ризик нівелюється тим, що основні покупці ОВДП - це держбанки, які - о диво - постійно перекредитують ОВДП. в США поки що бажаючих придбати держпапери достатньо, але дзвіночки теж є. й цікаво, що буде робити України, коли настане час (до речі коли?), коли треба гасити ОВДП НБУ - по закону він не може купувати нові - приймуть новий закон?
коли доля ОВДП в банківських активах України складе більше 50% - це теж не буде добре. але поки що у нашій владі переважає думка, що в цьому нема нічого страшного, плани на внутрішні запозичення в 2024 році - на рівні 500 ярдів грн (щось нереальна цифра). з 2020 року дефіцит бюджету не був меншим за 200 ярдів грн. якось зменшувати витрати - схоже вважається моветоном (чи є популізмом).
повертаючись до теми, якщо звести до купи вищеозначені фактори можна розмовляти про критерії рівня держборгу - хто спробує?
Додано: Суб 09 гру, 2023 19:59
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
піраміда розвалюєтеся коли нові запозичення не покривають плату по старих. Тому ИМХО потрібно розглядати не відношення держборгу до ВВП, а вартість обслуговуванyя держборгу до дохідної частини бюджету. В нас це 658 / 1329 млрд грн. == 49%.
Є досвід 2017: просто реструктурують борги.
Жодної різниці реструктуризувати 220 рівномірно по 12 млрд грн щороку до 2047 року чи 214 млрд рівномірно до 2052...
Поки графік погашень:
Рік, млрд. грн.
2024 214
2025 210
2026 109
2027 82
2028 31
2029 24
2030 37
2031 58
2032 45
2033 53
2034 42
2035 64
2036 84
2037 132
2038 27
2039 27
2040 27
2041 12
2042 12
2043 12
2044 12
2045 12
2046 12
2047 12
...
2052 70
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:08
щось у вас надто велика вартість обслуговування держборгу. за 10 місяці 2023 це 191 ярд грн - десь 20% від власного надходження.
з'явилися якийсь цікаві Власні надходження бюджетних установ - 676 ярдів грн. до війни ця цифра складала 60-80 ярдів - хтось знає, що це таке?
якщо ви так реструктуруєте, що скажуть банківські нормативи, якщо вкладення в ОВДП раптово стануть довгостроковими? гадаю, нічого доброго. тому будуть гасити старі випуски ОВДП й продавати нові.
Додано: Суб 09 гру, 2023 21:12
Shaman Я брав суму звідси
погашення + %, а Ви порахували тільки %
Є підозра, що значну частину становлять все ті ж % по ОВДП, які перекладаються з однієї кишені в іншу.
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