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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 04:19

  vitaliiangel написав:...........
  ЛАД написав:Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.
В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)

Вкратце.
Карточная система преследует 2 цели:
1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;
2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.
Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.
Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.
Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.
При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.
Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.
Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.

По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию.
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