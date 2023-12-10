ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 9101112 Додано: Нед 10 гру, 2023 04:19 vitaliiangel написав: ...........

ЛАД написав: Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью) ...........В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)

Вкратце.

Карточная система преследует 2 цели:

1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;

2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.

Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.

Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.

Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.

При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.

Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.

Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.



По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. Вкратце.Карточная система преследует 2 цели:1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. ЛАД 2 Повідомлень: 26796 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 04:55 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ...........

ЛАД написав: Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью) ...........В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)

Вкратце.

Карточная система преследует 2 цели:

1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;

2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.

Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.

Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.

Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.

При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.

Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.

Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.



По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. Вкратце.Карточная система преследует 2 цели:1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию.



Купоны продавались на черном рынке, но недолго.

Я так понимаю, овчинка выделки не стоила и этот черный рынок заглох.

Кроме того, был момент когда что с купонами что без купить было нереально, поэтому наличие купонов ничего не гарантировало.

В то-же время, никто эти купоны никуда не передавал, это было "приложением" к деньгам, а не самими деньгами. Вырезанные купоны просто выбрасывались, поэтому они не имели никакой ценности.

Проще было завести знакомство в гастрономе, чтобы купить что тебе надо.

Кроме того, работал принцип "Ты мне, я тебе" Родственница по такому принципу помогала нам "доставать" (это началось при союзе и продолжилось в первые годы Незалежности) любые продукты через знакомую директора гастронома.

Денег было много, а купить было нечего. С переплатой, но покупали литровыми банками черную и красную икру, ск колбасы и алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе. Купоны продавались на черном рынке, но недолго.Я так понимаю, овчинка выделки не стоила и этот черный рынок заглох.Кроме того, был момент когда что с купонами что без купить было нереально, поэтому наличие купонов ничего не гарантировало.В то-же время, никто эти купоны никуда не передавал, это было "приложением" к деньгам, а не самими деньгами. Вырезанные купоны просто выбрасывались, поэтому они не имели никакой ценности.Проще было завести знакомство в гастрономе, чтобы купить что тебе надо.Кроме того, работал принцип "Ты мне, я тебе" Родственница по такому принципу помогала нам "доставать" (это началось при союзе и продолжилось в первые годы Незалежности) любые продукты через знакомую директора гастронома.Денег было много, а купить было нечего. С переплатой, но покупали литровыми банками черную и красную икру, ск колбасы и алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе. rjkz

Повідомлень: 15884 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4989 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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