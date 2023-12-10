ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 9101112 Додано: Нед 10 гру, 2023 04:19 vitaliiangel написав: ...........

ЛАД написав: Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью) ...........В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)

Вкратце.

Карточная система преследует 2 цели:

1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;

2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.

Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.

Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.

Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.

При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.

Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.

Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.



По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. Вкратце.Карточная система преследует 2 цели:1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. ЛАД 2 Повідомлень: 26796 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 04:55 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ...........

ЛАД написав: Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе. В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью) ...........В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)

Вкратце.

Карточная система преследует 2 цели:

1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;

2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.

Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.

Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.

Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.

При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.

Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.

Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.



По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. Вкратце.Карточная система преследует 2 цели:1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию.



Купоны продавались на черном рынке, но недолго.

Я так понимаю, овчинка выделки не стоила и этот черный рынок заглох.

Кроме того, был момент когда что с купонами что без купить было нереально, поэтому наличие купонов ничего не гарантировало.

В то-же время, никто эти купоны никуда не передавал, это было "приложением" к деньгам, а не самими деньгами. Вырезанные купоны просто выбрасывались, поэтому они не имели никакой ценности.

Проще было завести знакомство в гастрономе, чтобы купить что тебе надо.

Кроме того, работал принцип "Ты мне, я тебе" Родственница по такому принципу помогала нам "доставать" (это началось при союзе и продолжилось в первые годы Незалежности) любые продукты через знакомую директора гастронома.

Денег было много, а купить было нечего. С переплатой, но покупали литровыми банками черную и красную икру, ск колбасы и алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе. Купоны продавались на черном рынке, но недолго.Я так понимаю, овчинка выделки не стоила и этот черный рынок заглох.Кроме того, был момент когда что с купонами что без купить было нереально, поэтому наличие купонов ничего не гарантировало.В то-же время, никто эти купоны никуда не передавал, это было "приложением" к деньгам, а не самими деньгами. Вырезанные купоны просто выбрасывались, поэтому они не имели никакой ценности.Проще было завести знакомство в гастрономе, чтобы купить что тебе надо.Кроме того, работал принцип "Ты мне, я тебе" Родственница по такому принципу помогала нам "доставать" (это началось при союзе и продолжилось в первые годы Незалежности) любые продукты через знакомую директора гастронома.Денег было много, а купить было нечего. С переплатой, но покупали литровыми банками черную и красную икру, ск колбасы и алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе. rjkz

Повідомлень: 15885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4990 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 08:34 ЛАД написав: По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию. от ответственности вы зачем-то перешли к героизму

ЛАД написав: Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя. Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя. Что либо требовать со стороны общества/государства дело вообще тонкое.



У людей как и у стран есть границы. идеальное общество такое, которое пресекает нарушение чужих границ. Их иногда называют "права человека", что не совсем точно. Право можно пользоваться (например правом на образование) или не пользоваться.



Личные границы (хоть не обозначены в законе, или как-то размыто), тем не менее, существуют. Вот их нарушение - безответственно.



Здесь мы приходим к библейским заповедям, которые можно свести к одной - не нарушай чужие границы.



А героизм - чистая свободная воля. И не только героизм, но и все проявления высших псих.функций (дружба, любовь, честность, самоотдача). Т.е. их нельзя требовать. Эволюционно человек должен сам к ним прийти. Но обычно застревает на каком-то недостатке, который становится пороком, на этом его эволюция заканчивается.



к ответственности отношение не имеет. Потому что ответственность, это обязанность.



Если вы с этим согласны, то по ответственности у нас разногласий нет.



Кстати о психологии, которая не наука. Психолог в своей работе четко устанавливает границы и никогда их не нарушает. Более того, в психологии есть описание личных границ для ребёнка разного возраста. Изначально младенец неотделим от матери, далее начинается сепарация (т.е. расширение личных границ ребёнка) вплоть до подросткового возраста, когда (с точки зрения природы) ребёнок должен начать самостоятельную жизнь.



Общество и законодательство не разделяет "точку зрения природы" и разрешает самостоятельность с 18 . Что вызывает определенную долю конфликтов с подростком 14-18 лет, который требует права как у взрослых.



Как видите, директивно этот конфликт не решается. Психолог может предложить решение, через передачу ответственности. Что, кстати, является единственным методом работы с трудными подростками.



К чему это эссе, общество не осознает многих вещей, в частности личных границ, в ряде случаев действуя импульсивно, наобум. Как и то что психология - наука (тоже не осознаёт).



Личная граница, свобода, ответственность , доверие - чётко измеримые величины, только измеряются они не в джоулях-градусах-килограммах, а в других единицах. Хотя бы поэтому психология наука. Кто-то должен учить общество их измерять, а в идеале прописать законодательно. от ответственности вы зачем-то перешли к героизмуЧто либо требовать со стороны общества/государства дело вообще тонкое.У людей как и у стран есть границы. идеальное общество такое, которое пресекает нарушение чужих границ. Их иногда называют "права человека", что не совсем точно. Право можно пользоваться (например правом на образование) или не пользоваться.Личные границы (хоть не обозначены в законе, или как-то размыто), тем не менее, существуют. Вот их нарушение - безответственно.Здесь мы приходим к библейским заповедям, которые можно свести к одной - не нарушай чужие границы.А героизм - чистая свободная воля. И не только героизм, но и все проявления высших псих.функций (дружба, любовь, честность, самоотдача). Т.е. их нельзя требовать. Эволюционно человек должен сам к ним прийти. Но обычно застревает на каком-то недостатке, который становится пороком, на этом его эволюция заканчивается.к ответственности отношение не имеет. Потому что ответственность, это обязанность.Если вы с этим согласны, то по ответственности у нас разногласий нет.Кстати о психологии, которая не наука. Психолог в своей работе четко устанавливает границы и никогда их не нарушает. Более того, в психологии есть описание личных границ для ребёнка разного возраста. Изначально младенец неотделим от матери, далее начинается сепарация (т.е. расширение личных границ ребёнка) вплоть до подросткового возраста, когда (с точки зрения природы) ребёнок должен начать самостоятельную жизнь.Общество и законодательство не разделяет "точку зрения природы" и разрешает самостоятельность с 18 . Что вызывает определенную долю конфликтов с подростком 14-18 лет, который требует права как у взрослых.Как видите, директивно этот конфликт не решается. Психолог может предложить решение, через передачу ответственности. Что, кстати, являетсяработы с трудными подростками.К чему это эссе, общество не осознает многих вещей, в частности личных границ, в ряде случаев действуя импульсивно, наобум. Как и то что психология - наука (тоже не осознаёт).Личная граница, свобода, ответственность , доверие - чётко измеримые величины, только измеряются они не в джоулях-градусах-килограммах, а в других единицах. Хотя бы поэтому психология наука. Кто-то должен учить общество их измерять, а в идеале прописать законодательно. vitaliiangel

Повідомлень: 21084 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2335 раз. Подякували: 3314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 08:58 ЛАД написав: Карточная система преследует 2 цели:

1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов; Карточная система преследует 2 цели:1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов; при рыночной экономике дефицит восполняется предпринимателями, желающими заработать. Какие дефициты например, в США или в Германии? Я вижу только дефицит человеческого ресурса, который эти страны компенсируют мигрантами. У нас точно такая же ситуация, с поправкой на боеприпасы, которые мы не производим, но много расходуем. Дефицит танков снарядов и человеческого ресурса карточки не решают и не регулируют. ЛАД написав: И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. к счастью, дефицита товаров и продуктов у нас нет. Даже гречка подешевела в 4 раза. Возможно он был бы если бы не Западная помощь, и понадобилось бы какое-то время пока бизнесы предложили рынку альтернативу. при рыночной экономике дефицит восполняется предпринимателями, желающими заработать. Какие дефициты например, в США или в Германии? Я вижу только дефицит человеческого ресурса, который эти страны компенсируют мигрантами. У нас точно такая же ситуация, с поправкой на боеприпасы, которые мы не производим, но много расходуем. Дефицит танков снарядов и человеческого ресурса карточки не решают и не регулируют.к счастью, дефицита товаров и продуктов у нас нет. Даже гречка подешевела в 4 раза. Возможно он был бы если бы не Западная помощь, и понадобилось бы какое-то время пока бизнесы предложили рынку альтернативу. vitaliiangel

Повідомлень: 21084 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2335 раз. Подякували: 3314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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