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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 10 гру, 2023 04:19
vitaliiangel написав:
...........
ЛАД написав:
Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.
В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)
Вкратце.
Карточная система преследует 2 цели:
1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;
2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.
Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.
Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.
Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.
При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.
Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.
Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.
По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 04:55
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
...........
ЛАД написав:
Например, в Ваших рассуждениях о карточной системе.
В т.ч. про карточную систему. обоснуйте что это действительно полезно. Поддержать малоимущих, чтобы карточка давала скидку на товары 1й необходимости в условиях инфляции. Ок, где гарантия, что карточки не будут продавать на чёрном рынке? И кто оплатит банкет (сейчас оплатить можно международной помощью)
Вкратце.
Карточная система преследует 2 цели:
1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;
2. ограничение роста цен и обеспечение приемлемого (или хотя бы минимального)уровня потребления для бедных слоёв населения.
Карточная система, Вы правы, приводит к появлению чёрного рынка. Это обычно пресекается в меру сил государством, но не обязательно. Иногда они вполне официально существуют параллельно.
Сами понимаете, военные карточки я не застал. Но карточки на хлеб и муку при Хрущёве помню. Помню очереди за хлебом по карточкам. Большие, стоять приходилось долго, мама меня посылала. Потеря карточек была болезненна, конечно, не так, как в войну - остальные продукты были в свободной продаже. Но тогда хлеб был если не основным, то очень важным продуктом питания. Это сегодня едят без хлеба, знаю семьи, в которых хлеб покупается достаточно редко, тогда ели хлеб практически с любым блюдом, бывало даже с кашами. Уж не говоря о картошке и всяких супах-борщах. Это без хорошего шматка хлеба вообще не шло.
Карточки на чёрном рынке не продавались. Откуда они там возьмутся? Кто-то напечатает? Ну так это то же, что фальшивые деньги. Вы уже, возможно, помните купоны (не купоно-карбованцы!), которые появились в 91 (или 92?). Фактически это тоже были карточки. И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов. Чёрного рынка купонов не было. Карточки, если кто-то терял и кто-то находил. естественно, никто и не думал продавать. Лучше их отоварить и продать уже продукты.
При Хрущёве, насколько помню, свободной (не по карточкам) продажи хлеба не было. Точнее, хорошего хлеба. Какой-то эрзац продавался свободно, если правильно помню.
Если появится Старикан, возможно, уточнит/поправит.
Короче говоря, как показала практика, те 2 задачи, которые я назвал, карточки вполне решали.
По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию.
Купоны продавались на черном рынке, но недолго.
Я так понимаю, овчинка выделки не стоила и этот черный рынок заглох.
Кроме того, был момент когда что с купонами что без купить было нереально, поэтому наличие купонов ничего не гарантировало.
В то-же время, никто эти купоны никуда не передавал, это было "приложением" к деньгам, а не самими деньгами. Вырезанные купоны просто выбрасывались, поэтому они не имели никакой ценности.
Проще было завести знакомство в гастрономе, чтобы купить что тебе надо.
Кроме того, работал принцип "Ты мне, я тебе" Родственница по такому принципу помогала нам "доставать" (это началось при союзе и продолжилось в первые годы Незалежности) любые продукты через знакомую директора гастронома.
Денег было много, а купить было нечего. С переплатой, но покупали литровыми банками черную и красную икру, ск колбасы и алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 08:34
ЛАД написав:
По ответственности, как понимаю, мы пришли к определённому согласию.
от ответственности вы зачем-то перешли к героизму
ЛАД написав:
Нельзя требовать от человека героизма. Можно приветствовать, прославлять, но не требовать. Можно дать звание Героя, к примеру, за подрыв моста ценой собственной жизни, но требовать этого нельзя.
Что либо требовать со стороны общества/государства дело вообще тонкое.
У людей как и у стран есть границы. идеальное общество такое, которое пресекает нарушение чужих границ. Их иногда называют "права человека", что не совсем точно. Право можно пользоваться (например правом на образование) или не пользоваться.
Личные границы (хоть не обозначены в законе, или как-то размыто), тем не менее, существуют. Вот их нарушение - безответственно.
Здесь мы приходим к библейским заповедям, которые можно свести к одной - не нарушай чужие границы.
А героизм - чистая свободная воля. И не только героизм, но и все проявления высших псих.функций (дружба, любовь, честность, самоотдача). Т.е. их нельзя требовать. Эволюционно человек должен сам к ним прийти. Но обычно застревает на каком-то недостатке, который становится пороком, на этом его эволюция заканчивается.
к ответственности отношение не имеет. Потому что ответственность, это обязанность.
Если вы с этим согласны, то по ответственности у нас разногласий нет.
Кстати о психологии, которая не наука. Психолог в своей работе четко устанавливает границы и никогда их не нарушает. Более того, в психологии есть описание личных границ для ребёнка разного возраста. Изначально младенец неотделим от матери, далее начинается сепарация (т.е. расширение личных границ ребёнка) вплоть до подросткового возраста, когда (с точки зрения природы) ребёнок должен начать самостоятельную жизнь.
Общество и законодательство не разделяет "точку зрения природы" и разрешает самостоятельность с 18 . Что вызывает определенную долю конфликтов с подростком 14-18 лет, который требует права как у взрослых.
Как видите, директивно этот конфликт не решается. Психолог может предложить решение, через передачу ответственности. Что, кстати, является единственным методом
работы с трудными подростками.
К чему это эссе, общество не осознает многих вещей, в частности личных границ, в ряде случаев действуя импульсивно, наобум. Как и то что психология - наука (тоже не осознаёт).
Личная граница, свобода, ответственность , доверие - чётко измеримые величины, только измеряются они не в джоулях-градусах-килограммах, а в других единицах. Хотя бы поэтому психология наука. Кто-то должен учить общество их измерять, а в идеале прописать законодательно.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 08:58
ЛАД написав:
Карточная система преследует 2 цели:
1. ограничение потребления определённых дефицитных ресурсов;
при рыночной экономике дефицит восполняется предпринимателями, желающими заработать. Какие дефициты например, в США или в Германии? Я вижу только дефицит человеческого ресурса, который эти страны компенсируют мигрантами. У нас точно такая же ситуация, с поправкой на боеприпасы, которые мы не производим, но много расходуем. Дефицит танков снарядов и человеческого ресурса карточки не решают и не регулируют.
ЛАД написав:
И ввели их именно из-за дефицита товаров и продуктов.
к счастью, дефицита товаров и продуктов у нас нет. Даже гречка подешевела в 4 раза. Возможно он был бы если бы не Западная помощь, и понадобилось бы какое-то время пока бизнесы предложили рынку альтернативу.
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