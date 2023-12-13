ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

vitaliiangel написав:не все деньги принадлежат государству. Есть огромный чёрный рынок к которому государство отношения не имеет, там в ходу наличный доллар. Весь опт 7го км, весь рынок б/у авто, большая часть рынка недвижимости облуживется наличным долларом (реже евро).
В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.
Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы.
Слишком много экономических свобод появилось со 2й мировой. Запретите рос.нефть так её купят Индия или СА. Вы же не запретите им покупать или продавать? На внутреннем рынке тоже самое. Если запретить что-то чуть-чуть - найдутся обходные пути. Если полностью... последствия непредсказуемы. Чуть чуть подзапретить или подограничить уже не выйдет. Или жесткие запреты с расстрельной статьёй, облавами, обысками или не тратить на это время.
С нефтью принципиальных изменений нет. Сильно увеличилось потребление и количество источников.
С запретами росс. нефти сложно - если серьёзно хотя бы ограничить, цены взлетят. Будет больно и Европе, и США.
И никто не запрещает "с расстрельной статьёй, облавами, обысками".
недавно читал как обходят запреты на поездки в рф, едут украинским автобусом куда-то в прибалтику, там пересаживаются в другой автобус и далее едут в рф. Вроде и запрет есть, тем не менее, если есть спрос за ннную сумму эти запреты обходят. Повторюсь, если хотите что-то запретить (ограничить), то надо запрещать (ограничивать) всему миру. Иначе запрещенное легко или сложно приедет от соседей.
Ездят, наверное. Естественно, статистики нет, но уверен, что ездят гораздо (несравнимо) меньше, чем раньше.
И да, если Вы считаете, что я буду рад нормированию, то нет. Но я ещё меньше рад бесконечной войне. Это разрушает Украину. Тяжёлые времена требуют жёстких мер.
Сколько можно тянуть войну.
Тяжелоатлет поднимает штангу рывком. Тот же вес медленно он не поднимет.