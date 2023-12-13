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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 02:52

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А откуда эта валюта у контрабандистов взялась бы?
не все деньги принадлежат государству. Есть огромный чёрный рынок к которому государство отношения не имеет, там в ходу наличный доллар. Весь опт 7го км, весь рынок б/у авто, большая часть рынка недвижимости облуживется наличным долларом (реже евро).

В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.
Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы.

Слишком много экономических свобод появилось со 2й мировой. Запретите рос.нефть так её купят Индия или СА. Вы же не запретите им покупать или продавать? На внутреннем рынке тоже самое. Если запретить что-то чуть-чуть - найдутся обходные пути. Если полностью... последствия непредсказуемы. Чуть чуть подзапретить или подограничить уже не выйдет. Или жесткие запреты с расстрельной статьёй, облавами, обысками или не тратить на это время.

С нефтью принципиальных изменений нет. Сильно увеличилось потребление и количество источников.
С запретами росс. нефти сложно - если серьёзно хотя бы ограничить, цены взлетят. Будет больно и Европе, и США.
И никто не запрещает "с расстрельной статьёй, облавами, обысками".

недавно читал как обходят запреты на поездки в рф, едут украинским автобусом куда-то в прибалтику, там пересаживаются в другой автобус и далее едут в рф. Вроде и запрет есть, тем не менее, если есть спрос за ннную сумму эти запреты обходят. Повторюсь, если хотите что-то запретить (ограничить), то надо запрещать (ограничивать) всему миру. Иначе запрещенное легко или сложно приедет от соседей.

Ездят, наверное. Естественно, статистики нет, но уверен, что ездят гораздо (несравнимо) меньше, чем раньше.

И да, если Вы считаете, что я буду рад нормированию, то нет. Но я ещё меньше рад бесконечной войне. Это разрушает Украину. Тяжёлые времена требуют жёстких мер.
Сколько можно тянуть войну.
Тяжелоатлет поднимает штангу рывком. Тот же вес медленно он не поднимет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 05:32

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе.

Было такое. В результате кампании борьбы с пьянством. Тогда и виноградников много вырубили.
Сейчас уж не помню, были ли талоны на водку. Для меня это не было актуальной проблемой.
Как "жидкую валюту" использовал.


В Киеве талонов на водку не было.
Были ограничения по продаже в одни руки и по времени продажи.
При этом был черный рынок.
При цене в гастрономе в 10 рублей, у таксистов можно было купить за 25рэ.
Я до поступления в институт был идейным трезвенником, но как валюту покупал в магазине. Про таксистов знаю, у бабушки сосед был таксистом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:22

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе.

Было такое. В результате кампании борьбы с пьянством. Тогда и виноградников много вырубили.
Сейчас уж не помню, были ли талоны на водку. Для меня это не было актуальной проблемой.
Как "жидкую валюту" использовал.


В Киеве талонов на водку не было.
Были ограничения по продаже в одни руки и по времени продажи.
При этом был черный рынок.
При цене в гастрономе в 10 рублей, у таксистов можно было купить за 25рэ.
Я до поступления в институт был идейным трезвенником, но как валюту покупал в магазине. Про таксистов знаю, у бабушки сосед был таксистом.

Не буду утверждать насчёт талонов, написал, не помню точно. Но ограничения были жёсткие, зайти и свободно купить нельзя было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:27

  ЛАД написав:В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.
Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы.
вы расширили и поменяли тему. Ок есть рынок и наличная гривна. Как государство может там что-то запретить? К каждому продавцу приставить полицейского? у каждого покупателя востребовать справку о доходах?

на опте 7км вообще понятия "безнал" нет. примут наличными гривну (по курсу) и доллар.

Возможности что-то запрещать очень скромные. Слишком много продавцов и покупателей, кроме локации (где их можно поймать) есть интернет, защищенные мессенджеры, анонимные симкарты. Как вы будете запрещать что то продавать продавцу с анонимной симкартой? Представляете какие нужны затраты на тотальный контроль? Миллион силовиков только этим должны будут заниматься.

Если запретить наличные деньги, безнал уже можно брать под контроль, и то затратно из-за огромного количества продавцов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:01

vitaliiangel
Простите, ничего не понял.
О чём это Вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:44

Хлопці! Ну хіба можна про горілку - та простими словами....
Є питання важливіші і пан Shaman нам обіцяв все розтлумачити:
  Shaman написав:коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.
а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?

Пане Шаман - а як навчитися нашим людям, які не бачили в очі тих акцій - чи синього вони кольору, чи зеленого, м"які чи тверді - ними оперувати.
Якось же ви навчилися...
akurt
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  #<1 ... 10111213
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