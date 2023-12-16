ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 10111213 Додано: Пон 11 гру, 2023 02:52 vitaliiangel написав: ЛАД написав: А откуда эта валюта у контрабандистов взялась бы? А откуда эта валюта у контрабандистов взялась бы? не все деньги принадлежат государству. Есть огромный чёрный рынок к которому государство отношения не имеет, там в ходу наличный доллар. Весь опт 7го км, весь рынок б/у авто, большая часть рынка недвижимости облуживется наличным долларом (реже евро). не все деньги принадлежат государству. Есть огромный чёрный рынок к которому государство отношения не имеет, там в ходу наличный доллар. Весь опт 7го км, весь рынок б/у авто, большая часть рынка недвижимости облуживется наличным долларом (реже евро).

В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.

Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы.



Слишком много экономических свобод появилось со 2й мировой. Запретите рос.нефть так её купят Индия или СА. Вы же не запретите им покупать или продавать? На внутреннем рынке тоже самое. Если запретить что-то чуть-чуть - найдутся обходные пути. Если полностью... последствия непредсказуемы. Чуть чуть подзапретить или подограничить уже не выйдет. Или жесткие запреты с расстрельной статьёй, облавами, обысками или не тратить на это время.

С нефтью принципиальных изменений нет. Сильно увеличилось потребление и количество источников.

С запретами росс. нефти сложно - если серьёзно хотя бы ограничить, цены взлетят. Будет больно и Европе, и США.

И никто не запрещает "с расстрельной статьёй, облавами, обысками".



недавно читал как обходят запреты на поездки в рф, едут украинским автобусом куда-то в прибалтику, там пересаживаются в другой автобус и далее едут в рф. Вроде и запрет есть, тем не менее, если есть спрос за ннную сумму эти запреты обходят. Повторюсь, если хотите что-то запретить (ограничить), то надо запрещать (ограничивать) всему миру. Иначе запрещенное легко или сложно приедет от соседей.

Ездят, наверное. Естественно, статистики нет, но уверен, что ездят гораздо (несравнимо) меньше, чем раньше.



И да, если Вы считаете, что я буду рад нормированию, то нет. Но я ещё меньше рад бесконечной войне. Это разрушает Украину. Тяжёлые времена требуют жёстких мер.

Сколько можно тянуть войну.

Тяжелоатлет поднимает штангу рывком. Тот же вес медленно он не поднимет. В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы.С нефтью принципиальных изменений нет. Сильно увеличилось потребление и количество источников.С запретами росс. нефти сложно - если серьёзно хотя бы ограничить, цены взлетят. Будет больно и Европе, и США.И никто не запрещает "с расстрельной статьёй, облавами, обысками".Ездят, наверное. Естественно, статистики нет, но уверен, что ездят гораздо (несравнимо) меньше, чем раньше.И да, если Вы считаете, что я буду рад нормированию, то нет. Но я ещё меньше рад бесконечной войне. Это разрушает Украину. Тяжёлые времена требуют жёстких мер.Сколько можно тянуть войну.Тяжелоатлет поднимает штангу рывком. Тот же вес медленно он не поднимет. ЛАД 2 Повідомлень: 26894 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 05:32 ЛАД написав: rjkz написав: ............

алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе. ............алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе.

Было такое. В результате кампании борьбы с пьянством. Тогда и виноградников много вырубили.

Сейчас уж не помню, были ли талоны на водку. Для меня это не было актуальной проблемой.

Как "жидкую валюту" использовал. Было такое. В результате кампании борьбы с пьянством. Тогда и виноградников много вырубили.Сейчас уж не помню, были ли талоны на водку. Для меня это не было актуальной проблемой.Как "жидкую валюту" использовал.



В Киеве талонов на водку не было.

Были ограничения по продаже в одни руки и по времени продажи.

При этом был черный рынок.

При цене в гастрономе в 10 рублей, у таксистов можно было купить за 25рэ.

Я до поступления в институт был идейным трезвенником, но как валюту покупал в магазине. Про таксистов знаю, у бабушки сосед был таксистом. В Киеве талонов на водку не было.Были ограничения по продаже в одни руки и по времени продажи.При этом был черный рынок.При цене в гастрономе в 10 рублей, у таксистов можно было купить за 25рэ.Я до поступления в институт был идейным трезвенником, но как валюту покупал в магазине. Про таксистов знаю, у бабушки сосед был таксистом. rjkz

Повідомлень: 15927 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 13:22 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ............

алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе. ............алкоголь, который называли "жидкой валютой" (аллюзия на "твердую валюту", которой были доллары и дойчмарки). В обмен на водку можно было достать все. Это при союзе.

Было такое. В результате кампании борьбы с пьянством. Тогда и виноградников много вырубили.

Сейчас уж не помню, были ли талоны на водку. Для меня это не было актуальной проблемой.

Как "жидкую валюту" использовал. Было такое. В результате кампании борьбы с пьянством. Тогда и виноградников много вырубили.Сейчас уж не помню, были ли талоны на водку. Для меня это не было актуальной проблемой.Как "жидкую валюту" использовал.



В Киеве талонов на водку не было.

Были ограничения по продаже в одни руки и по времени продажи.

При этом был черный рынок.

При цене в гастрономе в 10 рублей, у таксистов можно было купить за 25рэ.

Я до поступления в институт был идейным трезвенником, но как валюту покупал в магазине. Про таксистов знаю, у бабушки сосед был таксистом. В Киеве талонов на водку не было.Были ограничения по продаже в одни руки и по времени продажи.При этом был черный рынок.При цене в гастрономе в 10 рублей, у таксистов можно было купить за 25рэ.Я до поступления в институт был идейным трезвенником, но как валюту покупал в магазине. Про таксистов знаю, у бабушки сосед был таксистом.

Не буду утверждать насчёт талонов, написал, не помню точно. Но ограничения были жёсткие, зайти и свободно купить нельзя было. Не буду утверждать насчёт талонов, написал, не помню точно. Но ограничения были жёсткие, зайти и свободно купить нельзя было. ЛАД 2 Повідомлень: 26894 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 13:27 ЛАД написав: В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.

Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы. В конечном итоге весь этот товар продаётся за грн.Задумайтесь на пару минут. Откуда возьмутся доллары? Весь этот наличный доллар появляется полуофициальными путями через безнал. Если бы не это, наличка в Украине давно исчезла бы. вы расширили и поменяли тему. Ок есть рынок и наличная гривна. Как государство может там что-то запретить? К каждому продавцу приставить полицейского? у каждого покупателя востребовать справку о доходах?



на опте 7км вообще понятия "безнал" нет. примут наличными гривну (по курсу) и доллар.



Возможности что-то запрещать очень скромные. Слишком много продавцов и покупателей, кроме локации (где их можно поймать) есть интернет, защищенные мессенджеры, анонимные симкарты. Как вы будете запрещать что то продавать продавцу с анонимной симкартой? Представляете какие нужны затраты на тотальный контроль? Миллион силовиков только этим должны будут заниматься.



Если запретить наличные деньги, безнал уже можно брать под контроль, и то затратно из-за огромного количества продавцов. вы расширили и поменяли тему. Ок есть рынок и наличная гривна. Как государство может там что-то запретить? К каждому продавцу приставить полицейского? у каждого покупателя востребовать справку о доходах?на опте 7км вообще понятия "безнал" нет. примут наличными гривну (по курсу) и доллар.Возможности что-то запрещать очень скромные. Слишком много продавцов и покупателей, кроме локации (где их можно поймать) есть интернет, защищенные мессенджеры, анонимные симкарты. Как вы будете запрещать что то продавать продавцу с анонимной симкартой? Представляете какие нужны затраты на тотальный контроль? Миллион силовиков только этим должны будут заниматься.Если запретить наличные деньги, безнал уже можно брать под контроль, и то затратно из-за огромного количества продавцов. vitaliiangel

Повідомлень: 21223 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2338 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 14:01 vitaliiangel

Простите, ничего не понял.

О чём это Вы? ЛАД 2 Повідомлень: 26894 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 22:44

Є питання важливіші і пан Shaman нам обіцяв все розтлумачити:

Shaman написав: коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.

а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?

коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?

Пане Шаман - а як навчитися нашим людям, які не бачили в очі тих акцій - чи синього вони кольору, чи зеленого, м"які чи тверді - ними оперувати.

Якось же ви навчилися... Хлопці! Ну хіба можна про горілку - та простими словами....Є питання важливіші і паннам обіцяв все розтлумачити:Пане Шаман - а як навчитися нашим людям, які не бачили в очі тих акцій - чи синього вони кольору, чи зеленого, м"які чи тверді - ними оперувати.Якось же ви навчилися... akurt

Повідомлень: 8884 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3419 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 18:58 akurt написав: Хлопці! Ну хіба можна про горілку - та простими словами....

Є питання важливіші і пан Shaman нам обіцяв все розтлумачити:

Shaman написав: коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.

а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?

коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.а от в Україні цього інструменту - ринку акцій немає від слова зовсім. тому й пенсійні фонди не можуть існувати, бо куди робити інвестиції?

Пане Шаман - а як навчитися нашим людям, які не бачили в очі тих акцій - чи синього вони кольору, чи зеленого, м"які чи тверді - ними оперувати.

Якось же ви навчилися... Хлопці! Ну хіба можна про горілку - та простими словами....Є питання важливіші і паннам обіцяв все розтлумачити:Пане Шаман - а як навчитися нашим людям, які не бачили в очі тих акцій - чи синього вони кольору, чи зеленого, м"які чи тверді - ними оперувати.Якось же ви навчилися...

таки питання трохи дивно написано...



з іншого боку, треба вміти відповідання навіть на дитячі питання



якщо правильно зрозумів питання, мова йде про американські акції - ринку акцій в класичному розумінні в Україні на жаль немає - найближчий у Варшаві.



тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями. їм треба вчитися щось робити якісно. й отримувати за свою роботу не 10 т грн (як пишуть на форумі - хоча це дурість), а 20-30-40 т грн (й це ще не керівні посади). більшість, які заробляють гроші, мають чудову можливість для інвестицій - це власний бізнес. бо з мого досвіду, якщо бізнес не масштабується, то рано чи пізно він починає занепадати, коли в цю сферу заходять системні гравці. й лише невелика частина найманих працівників, які отримують великі зп (а деякі форумчани вважають, що таких не існує ), яких достатньо для інвестицій в акції - гадаю вони мають уявлення як це робити.



й пан Akurt, я ж не брокер - за технічними деталями, як купувати акції, треба звертатися до них. взагалі з питаннями краще звертатися до профі, а не до тих, хто готовий давати поради з різних питань.



а щоб оцінити переоцінені акції чи ні - я даю дуже простий інструмент - вартість акцій переводити в річні Ebitda. й якщо ця цифра більше 10 - треба дивитись, через що вона така велика. це може бути обґрунтовано, частіше ні. щоб знати що 2 * 2 = 4, не обов'язково кожен день читати математичні журнали. просто оскільки ви не знаєте економіки, вам важко відрізнити таблицю множення від інтегралів чи теорії поля



особисто вам пан Akurt, я ба радив ознайомитися з ідеєю рожевих папірців. напевне, ви пропустили важливу деталь - там коміс до 50%. а у вас дуже пасувати буде - людина лише приїхала до США, а ви їй - вкладайте гроші саме сюди, й через рік вже на власній Теслі - має зайти. до рівня Белфорта ви звісно не дотягнете, але 50% коміс таки питання трохи дивно написано...з іншого боку, треба вміти відповідання навіть на дитячі питанняякщо правильно зрозумів питання, мова йде про американські акції - ринку акцій в класичному розумінні в Україні на жаль немає - найближчий у Варшаві.тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями. їм треба вчитися щось робити якісно. й отримувати за свою роботу не 10 т грн (як пишуть на форумі - хоча це дурість), а 20-30-40 т грн (й це ще не керівні посади). більшість, які заробляють гроші, мають чудову можливість для інвестицій - це власний бізнес. бо з мого досвіду, якщо бізнес не масштабується, то рано чи пізно він починає занепадати, коли в цю сферу заходять системні гравці. й лише невелика частина найманих працівників, які отримують великі зп (а деякі форумчани вважають, що таких не існує), яких достатньо для інвестицій в акції - гадаю вони мають уявлення як це робити.й пан, я ж не брокер - за технічними деталями, як купувати акції, треба звертатися до них. взагалі з питаннями краще звертатися до профі, а не до тих, хто готовий давати поради з різних питань.а щоб оцінити переоцінені акції чи ні - я даю дуже простий інструмент - вартість акцій переводити в річні Ebitda. й якщо ця цифра більше 10 - треба дивитись, через що вона така велика. це може бути обґрунтовано, частіше ні. щоб знати що 2 * 2 = 4, не обов'язково кожен день читати математичні журнали. просто оскільки ви не знаєте економіки, вам важко відрізнити таблицю множення від інтегралів чи теорії поляособисто вам пан, я ба радив ознайомитися з ідеєю рожевих папірців. напевне, ви пропустили важливу деталь - там коміс до 50%. а у вас дуже пасувати буде - людина лише приїхала до США, а ви їй - вкладайте гроші саме сюди, й через рік вже на власній Теслі - має зайти. до рівня Белфорта ви звісно не дотягнете, але 50% коміс Shaman

Повідомлень: 4887 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 19:17 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями

Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.

Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...

Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас. Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 337 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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