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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?

для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу :) але це супроводжується перемовинами між депутатами

це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
Shaman
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