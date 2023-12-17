А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59
для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу але це супроводжується перемовинами між депутатами
це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
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