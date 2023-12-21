А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59
для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу але це супроводжується перемовинами між депутатами
це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04
akurt
Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню.
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21
Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції
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