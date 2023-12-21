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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 11121314 Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів. бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП? А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП? Дюрі-бачі

Повідомлень: 1974 З нами з: 29.07.22 Подякував: 338 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів. бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП? А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?

для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу але це супроводжується перемовинами між депутатами



це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація. для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгуале це супроводжується перемовинами між депутатамице все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація. Shaman

Повідомлень: 4916 З нами з: 29.09.19 Подякував: 531 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04 akurt

Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню. Juliaa Повідомлень: 2 З нами з: 18.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями

Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.

Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...

Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас. Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас.

Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції sens

Повідомлень: 15119 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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