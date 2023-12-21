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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?

для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу :) але це супроводжується перемовинами між депутатами

це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04

akurt
Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню.
Juliaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями

Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.
Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...
Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас.

Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції
sens
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