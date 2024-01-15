А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59
для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу але це супроводжується перемовинами між депутатами
це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04
akurt
Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню.
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21
Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції
Додано: Пон 15 січ, 2024 22:23
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
ті, хто не платять податки є у всіх країнах, - різниця лише у масштабі цього явища. кажуть, що в Італії не заплатити податки - це теж національний спорт. до речі, як називається найбільша корпорація Італії?
порівняно з Європою у нас дійсно кульгає сплата податків. а от порівняно з Азією, Африкою та Південною Америкою - ой не певен. що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає?
а тепер найскладніше для декого факти - які податки у нас погано платять? ПДФО - так за останні років 5-7 ситуація значно змінилася в кращу сторону. ПДВ - та ж картина. зараз всі знають про "скрутки", а що було ті ж 7 років тому? теж прогрес.
проблема України у складності адміністрування податків - ми дійсно на перших місцях у світі по складності складання звітності
Додано: Пон 15 січ, 2024 22:43
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Можу помилятись щодо всіх Китайці, але мій досвід показує, що тих, хто не платить податки зовсім, там не люблять і можуть здати поліції.
Скажімо отримати ЗП в конверті, за аренду квартири не платити податки, чи бути таксистом-бомбилою там не вийде, а от різні схеми з особливими економічними зонами в дусі наших зарплатних ФОП в них дуже заохочуються, як і відкати начальству.
Ну і ще таке спостереження, що податок місцевій владі люблять платити і навіть гордитись його сплатою, державні податки - не дуже люблять, закордонном всіма способами хочуть уникнути сплати податків, сприймаючи їх як грабунок.
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