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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:05

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 04:59

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?

для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу :) але це супроводжується перемовинами між депутатами

це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04

akurt
Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню.
Juliaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями

Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.
Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...
Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас.

Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:23

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ті, хто не платять податки є у всіх країнах, - різниця лише у масштабі цього явища. кажуть, що в Італії не заплатити податки - це теж національний спорт. до речі, як називається найбільша корпорація Італії? ;)

порівняно з Європою у нас дійсно кульгає сплата податків. а от порівняно з Азією, Африкою та Південною Америкою - ой не певен. що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає?

а тепер найскладніше для декого факти - які податки у нас погано платять? ПДФО - так за останні років 5-7 ситуація значно змінилася в кращу сторону. ПДВ - та ж картина. зараз всі знають про "скрутки", а що було ті ж 7 років тому? теж прогрес.

проблема України у складності адміністрування податків - ми дійсно на перших місцях у світі по складності складання звітності
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:43

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Shaman написав:що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає?
Можу помилятись щодо всіх Китайці, але мій досвід показує, що тих, хто не платить податки зовсім, там не люблять і можуть здати поліції.
Скажімо отримати ЗП в конверті, за аренду квартири не платити податки, чи бути таксистом-бомбилою там не вийде, а от різні схеми з особливими економічними зонами в дусі наших зарплатних ФОП в них дуже заохочуються, як і відкати начальству.
Ну і ще таке спостереження, що податок місцевій владі люблять платити і навіть гордитись його сплатою, державні податки - не дуже люблять, закордонном всіма способами хочуть уникнути сплати податків, сприймаючи їх як грабунок.
Дюрі-бачі
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