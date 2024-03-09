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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 11121314 Додано: Нед 17 гру, 2023 23:05 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів. бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП? А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2473 З нами з: 29.07.22 Подякував: 453 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 03:59 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів. бо якщо поєднати це в одній структурі, то виникає спокуса фінансувати державний дефіцит за рахунок емісії коштів.

А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП? А чим це відрізняється від закону про обв'язок викупити ОВДП?

для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгу але це супроводжується перемовинами між депутатами



це все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація. для цього приймається окремий закон, який ухвалює парламент. як в США постійно підвищують стелю держборгуале це супроводжується перемовинами між депутатамице все для країн, де є реальний розподіл влади між інституціями. там, де парламент голосує одностайно чи де Президент може легко змінити голову центробанку - так, це все профанація. Shaman

Повідомлень: 5489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 18:04 akurt

Економіка простими словами-це просто класна ідея, я, як людина не дуже розуміюча в цьому, буду дуже рада такому розясненню. Juliaa Повідомлень: 2 З нами з: 18.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 12:21 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями тому нашим людям не треба вчитися оперувати з акціями

Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.

Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...

Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас. Шанс був і Сенс й Моно запустили сервіси, які могли зробити акції доступними всім, як ОВДП.Правда з точки зору держави наші інвестиції в чужі ринки - це маленька шкода, яка негативно діє на торгівельний баланс...Ну і з моєї точки зору купівля малої кількості акцій - це як букмекерські ставки. Потрібно або великий пакет різних акцій брати (на десятки тисяч $), або індекс (наприклад S&P 500 ETF ), який диверсифікує ризик за Вас.

Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції Купляти можна,в межах лімітів,які на покупку приблизно біля відмітки 400000 ,а зняття не більше 100000 грн, якщо рахунок буде заарештований то взагалі сльози - щось менше 13000 гривень - сплатити комунальні і на сухарі з чайом від атб по акції sens

Повідомлень: 16085 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 21:23 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



порівняно з Європою у нас дійсно кульгає сплата податків. а от порівняно з Азією, Африкою та Південною Америкою - ой не певен. що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає?



а тепер найскладніше для декого факти - які податки у нас погано платять? ПДФО - так за останні років 5-7 ситуація значно змінилася в кращу сторону. ПДВ - та ж картина. зараз всі знають про "скрутки", а що було ті ж 7 років тому? теж прогрес.



проблема України у складності адміністрування податків - ми дійсно на перших місцях у світі по складності складання звітності ті, хто не платять податки є у всіх країнах, - різниця лише у масштабі цього явища. кажуть, що в Італії не заплатити податки - це теж національний спорт. до речі, як називається найбільша корпорація Італії?порівняно з Європою у нас дійсно кульгає сплата податків. а от порівняно з Азією, Африкою та Південною Америкою - ой не певен. що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає?а тепер найскладніше для декого факти - які податки у нас погано платять? ПДФО - так за останні років 5-7 ситуація значно змінилася в кращу сторону. ПДВ - та ж картина. зараз всі знають про "скрутки", а що було ті ж 7 років тому? теж прогрес.проблема України у складності адміністрування податків - ми дійсно на перших місцях у світі по складності складання звітності Shaman

Повідомлень: 5489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2024 21:43 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman написав: що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає? що там зі сплатою податків у Китаї, до речі, хто знає? Можу помилятись щодо всіх Китайці, але мій досвід показує, що тих, хто не платить податки зовсім, там не люблять і можуть здати поліції.

Скажімо отримати ЗП в конверті, за аренду квартири не платити податки, чи бути таксистом-бомбилою там не вийде, а от різні схеми з особливими економічними зонами в дусі наших зарплатних ФОП в них дуже заохочуються, як і відкати начальству.

Ну і ще таке спостереження, що податок місцевій владі люблять платити і навіть гордитись його сплатою: слухав розповіді, що в них в районі такі багаті китайці, що за їх податки і школу найкращу в місті зробили і в лікарню купили апарат МРТ і парк крутий посадили... Державні податки - не дуже люблять, але сприймають як необхідне зло. А от закордонном всіма способами хочуть уникнути сплати податків, сприймаючи їх як грабунок. Мене кілька разів питали як не платити ПДВ в магазині в Україні. Можу помилятись щодо всіх Китайці, але мій досвід показує, що тих, хто не платить податки зовсім, там не люблять і можуть здати поліції.Скажімо отримати ЗП в конверті, за аренду квартири не платити податки, чи бути таксистом-бомбилою там не вийде, а от різні схеми з особливими економічними зонами в дусі наших зарплатних ФОП в них дуже заохочуються, як і відкати начальству.Ну і ще таке спостереження, що податок місцевій владі люблять платити і навіть гордитись його сплатою: слухав розповіді, що в них в районі такі багаті китайці, що за їх податки і школу найкращу в місті зробили і в лікарню купили апарат МРТ і парк крутий посадили... Державні податки - не дуже люблять, але сприймають як необхідне зло. А от закордонном всіма способами хочуть уникнути сплати податків, сприймаючи їх як грабунок. Мене кілька разів питали як не платити ПДВ в магазині в Україні. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2473 З нами з: 29.07.22 Подякував: 453 раз. Подякували: 342 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 лют, 2024 20:36 akurt Дякую, дуже корисно dollyciadope

Повідомлень: 3 З нами з: 13.02.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 09:05 Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



поговоримо про таку цікаву річ, як вартість компаній. коли я кажу, що у частини компаній, особливо технологічних, завищена вартість в мене багато хто починає кидатися капцями. а дарма.



рейтинг Forbes Global 2000 за 2023 показує цікаві речі. той же Microsoft має продажі 208 ярдів дол, прибуток 69 ярдів дол, вартість - 2,3 трл дол. якщо це перевести в депозит - то це лише 3% річних - не надто багато. тут більше грає роль майбутня очікувана вартість (буде лише дорожати) - й тут ховається головний ризик - очікування можуть не виправдатися.



як приклад очікувань давайте порівняємо Apple (найдорожчу компанію) та Samsung. Продажі 385 ярдів дол проти 220 ярдів - в 1,75 рази, прибуток - 94 проти 34 ярдів дол - майже втричі, а вартість - 2 746 проти 334 - у 8 разів. бачите, як очікування впливають на вартість?



тому до реального сектору з початку списку можна віднести Saudi Aramco, яка до речі коштує більше 2 трлн дол, Exxon (439 ярдів) та Shell (204 ярди). Apple та Samsung теж. Microsoft теж, але вже з деякою умовністю. Як заробляє гроші Alphabet (Google та інше) в принципі зрозуміло - продажі 283 ярди, прибуток 59 ярдів, вартість - 1 341 ярди. а от як заробляє Meta, точніше сам Facebook - для мене більше загадка, хоча продажі 117 ярди, прибуток 21 ярдів, вартість - 600 ярдів.



висновок - останнім час після шаленого зростання високотехнологічних компаній вартість більше орієнтується не на прибуток, який можуть заробити компанії в поточному періоду, а на абстрактний потенційний прибуток у майбутньому - очікувана вартість. а цих оцінок/очікувань є така вада, що вони можуть не виповнитися. й тоді вартість може значно впасти щось питання швидко закінчилися. а я стільки хотів розповістипоговоримо про таку цікаву річ, як вартість компаній. коли я кажу, що у частини компаній, особливо технологічних, завищена вартість в мене багато хто починає кидатися капцями. а дарма.рейтинг Forbes Global 2000 за 2023 показує цікаві речі. той же Microsoft має продажіярдів дол, прибутокярдів дол, вартість -трл дол. якщо це перевести в депозит - то це лише 3% річних - не надто багато. тут більше грає роль майбутня очікувана вартість (буде лише дорожати) - й тут ховається головний ризик - очікування можуть не виправдатися.як приклад очікувань давайте порівняємо Apple (найдорожчу компанію) та Samsung. Продажіярдів дол протиярдів - врази, прибуток -протиярдів дол - майже втричі, а вартість -проти- у 8 разів. бачите, як очікування впливають на вартість?тому до реального сектору з початку списку можна віднести Saudi Aramco, яка до речі коштує більшетрлн дол, Exxon (ярдів) та Shell (ярди). Apple та Samsung теж. Microsoft теж, але вже з деякою умовністю. Як заробляє гроші Alphabet (Google та інше) в принципі зрозуміло - продажіярди, прибутокярдів, вартість -ярди. а от як заробляє Meta, точніше сам Facebook - для мене більше загадка, хоча продажіярди, прибутокярдів, вартість -ярдів.висновок - останнім час після шаленого зростання високотехнологічних компаній вартість більше орієнтується не на прибуток, який можуть заробити компанії в поточному періоду, а на абстрактний потенційний прибуток у майбутньому - очікувана вартість. а цих оцінок/очікувань є така вада, що вони можуть не виповнитися. й тоді вартість може значно впасти Shaman

Повідомлень: 5489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 09:17 Shaman Була колись криза доткомів, буде криза техногігантів... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2473 З нами з: 29.07.22 Подякував: 453 раз. Подякували: 342 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 09:26 Shaman написав: щось питання швидко закінчилися. а я стільки хотів розповісти



поговоримо про таку цікаву річ, як вартість компаній. коли я кажу, що у частини компаній, особливо технологічних, завищена вартість в мене багато хто починає кидатися капцями. а дарма.



рейтинг Forbes Global 2000 за 2023 показує цікаві речі. той же Microsoft має продажі 208 ярдів дол, прибуток 69 ярдів дол, вартість - 2,3 трл дол. якщо це перевести в депозит - то це лише 3% річних - не надто багато. тут більше грає роль майбутня очікувана вартість (буде лише дорожати) - й тут ховається головний ризик - очікування можуть не виправдатися.



як приклад очікувань давайте порівняємо Apple (найдорожчу компанію) та Samsung. Продажі 385 ярдів дол проти 220 ярдів - в 1,75 рази, прибуток - 94 проти 34 ярдів дол - майже втричі, а вартість - 2 746 проти 334 - у 8 разів. бачите, як очікування впливають на вартість?



тому до реального сектору з початку списку можна віднести Saudi Aramco, яка до речі коштує більше 2 трлн дол, Exxon (439 ярдів) та Shell (204 ярди). Apple та Samsung теж. Microsoft теж, але вже з деякою умовністю. Як заробляє гроші Alphabet (Google та інше) в принципі зрозуміло - продажі 283 ярди, прибуток 59 ярдів, вартість - 1 341 ярди. а от як заробляє Meta, точніше сам Facebook - для мене більше загадка, хоча продажі 117 ярди, прибуток 21 ярдів, вартість - 600 ярдів.



висновок - останнім час після шаленого зростання високотехнологічних компаній вартість більше орієнтується не на прибуток, який можуть заробити компанії в поточному періоду, а на абстрактний потенційний прибуток у майбутньому - очікувана вартість. а цих оцінок/очікувань є така вада, що вони можуть не виповнитися. й тоді вартість може значно впасти щось питання швидко закінчилися. а я стільки хотів розповістипоговоримо про таку цікаву річ, як вартість компаній. коли я кажу, що у частини компаній, особливо технологічних, завищена вартість в мене багато хто починає кидатися капцями. а дарма.рейтинг Forbes Global 2000 за 2023 показує цікаві речі. той же Microsoft має продажіярдів дол, прибутокярдів дол, вартість -трл дол. якщо це перевести в депозит - то це лише 3% річних - не надто багато. тут більше грає роль майбутня очікувана вартість (буде лише дорожати) - й тут ховається головний ризик - очікування можуть не виправдатися.як приклад очікувань давайте порівняємо Apple (найдорожчу компанію) та Samsung. Продажіярдів дол протиярдів - врази, прибуток -протиярдів дол - майже втричі, а вартість -проти- у 8 разів. бачите, як очікування впливають на вартість?тому до реального сектору з початку списку можна віднести Saudi Aramco, яка до речі коштує більшетрлн дол, Exxon (ярдів) та Shell (ярди). Apple та Samsung теж. Microsoft теж, але вже з деякою умовністю. Як заробляє гроші Alphabet (Google та інше) в принципі зрозуміло - продажіярди, прибутокярдів, вартість -ярди. а от як заробляє Meta, точніше сам Facebook - для мене більше загадка, хоча продажіярди, прибутокярдів, вартість -ярдів.висновок - останнім час після шаленого зростання високотехнологічних компаній вартість більше орієнтується не на прибуток, який можуть заробити компанії в поточному періоду, а на абстрактний потенційний прибуток у майбутньому - очікувана вартість. а цих оцінок/очікувань є така вада, що вони можуть не виповнитися. й тоді вартість може значно впасти



А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?



Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?

Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною? А чорний квадрат за 20 млн., це завищена вартість чи як?Мабудь любий товар коштує стільки за скільки його купують?Було б цікавіше якби Ви розповіли чому купують за такою ціною? vt313 Повідомлень: 368 З нами з: 14.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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