ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Успіх написав: Banderlog написав: Успіх написав: Та таких бізнес-ідей і я можу накидати!



Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі)

Та, наче, чітко написав))

- через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку")



Типу/наприклад - поставив 7шт отаких водоматів

(окупність пишуть від 7 до 20міс) - і горнеш гроші лопатою після окупності



взагалі не тема цієї гілки, але ти такий настирливийТи в своєму запитанні відразу відповідаєш, чому тобі буде тяжко в бізнесі. а саме - будь-який бізнес взагалі не є гарантією, що ти стабільно будеш отримувати кошти. є два варіанти - або в тебе виникає гарна нова ідея - й деякий час ти будеш на коні. але коли ідея гарна, то зайвих грошей зараз багато, й конкуренти виникнуть швидко. й ти постійно маєш тримати руку на пульсі, щоб бути або першим, або хоча б не останнім.оцей бізнес з водою я вперше стикнувся в Харкові, але ще в 2000х. тоді не було ніяких водоматів - їздили машини за розкладом. досі пам'ятаю, що вода була трохи газована. й журнал Бізнес тоді писав, що це унікальна ідея. зараз - вже ні. зараз взагалі важче, багато що вже впроваджено, це в 90х роках було багато можливостей. але хтось з того часу розвинув велику компанію, а хтось так й залишився в контейнері на ринку.взагалі, я скептик, й якщо тобі вже пропонують бізнес під ключ - то багато ти там не заробиш. клади гроші на депозит й отримуй свої відсотки. або якщо є знайомі, які мають успішний бізнес - надай їм позику.ще раз - підприємництво, це не рант'є - це постійна складна праця.моя думка - зараз лише один більш-менш надійний напрямок інвестицій з великою вірогідністю зростання - це земля. але й сюди вже потроху люди підтягуються