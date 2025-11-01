ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

а баланс хіба виходить "в нуль"?
в 2022 гривня зросла за рахунок емісії, в 2023 ЗВР накопичувався, гривня в обігу зростала. в 2024 було більш менш на рівні, як кажете, баланс в 0. останні два місяці гривня зменшується, як й ЗВР
Платите ви, багатіють вони! Економіка "успішного успіху" - чому люди вірять в легкі гроші?
"если слышен шелест денег, значит лох идет на нерест"
бажання заробити легкі гроші є у всіх без виключення народів. єдине, що оскільки у світ капіталізму ми потрапили на 70 років пізніше, то з деякими речами стикаємося лише зараз. привіт B2B Jewelry. хоча те що, Наполеон Хілл та Роберт Кійосакі звідти ж - це цікаво.
хоча ті, хто насправді заробляє на цьому постійно винаходять щось нове, так що скандали не вщухають й на Заході
На жаль чи ні, лох не мамонт...
взагалі не тема цієї гілки, але ти такий настирливий
Ти в своєму запитанні відразу відповідаєш, чому тобі буде тяжко в бізнесі. а саме - будь-який бізнес взагалі не є гарантією, що ти стабільно будеш отримувати кошти. є два варіанти - або в тебе виникає гарна нова ідея - й деякий час ти будеш на коні. але коли ідея гарна, то зайвих грошей зараз багато, й конкуренти виникнуть швидко. й ти постійно маєш тримати руку на пульсі, щоб бути або першим, або хоча б не останнім.
оцей бізнес з водою я вперше стикнувся в Харкові, але ще в 2000х. тоді не було ніяких водоматів - їздили машини за розкладом. досі пам'ятаю, що вода була трохи газована. й журнал Бізнес тоді писав, що це унікальна ідея. зараз - вже ні. зараз взагалі важче, багато що вже впроваджено, це в 90х роках було багато можливостей. але хтось з того часу розвинув велику компанію, а хтось так й залишився в контейнері на ринку.
взагалі, я скептик, й якщо тобі вже пропонують бізнес під ключ - то багато ти там не заробиш. клади гроші на депозит й отримуй свої відсотки. або якщо є знайомі, які мають успішний бізнес - надай їм позику.
ще раз - підприємництво, це не рант'є - це постійна складна праця.
моя думка - зараз лише один більш-менш надійний напрямок інвестицій з великою вірогідністю зростання - це земля. але й сюди вже потроху люди підтягуються
з наявних напрямків. чи вважаєте, що крипта надійніша?
й все одно купують - Західна Україна 2 куо за 1 га, Сумщина - 700 дол за 1 га. чи ви гадаєте й Західну окупують? не дуже вірогідно. а скільки коштує земля на вашій тимчасовій батьківщині зараз?
з приводу експорту. по-перше, зерно не чиста сировина, щоб його виростити потрібні чималі інвестиції та прикладено чимало зусиль. тому оця фраза в статті - вона просто некоректна. так, вигодовуючи свинок, можна створити ще додану вартість - але це вже інший бізнес.
й головне, про що я вам постійно кажу - щоб експортувати - потрібно мати ринку збуту. якщо по зерну ми маємо природню перевагу перед Європою, то по свинарству - вже ні. треба конкурувати. це можливо, але це не швидкий процес, треба рухатися поступово. й ще - свинина - там складні сертифікаційні вимоги. а зерно на жаль, ми експортуємо навіть зараз більше фуражне - не знаю, що з ним в Єгипті чи Індії роблять...
й головне питання - в якому вигляді? напевне треба заморожувати? а це яка інфраструктура - й на м'ясокомбінатах, й логістика, й в портах, й пароплави - це теж можливо - але це гроші та час. тому спочатку розвивається більш дохідні сегменти, а потім вже більш довгострокові вкладення.
а вакцини - теж ще не розвинена ця галузь ще з часів срср. ви ж вчилися на фізика, а не на ветеринара. це зараз для цих професій посад набагато більше, ніж для фізиків
до речі, наступний приклад якраз підтверджує, що потроху інвестиції в свинарство зростають - чи не потроху...
Shamanще не забувайте про дороги і таможні
Якби повноцінні автобани без нас.пунктів та не 2-смуг петляючих між пагорбами чи горами, то з центра держави до кордону мʼясо доїхало б свіжим за 4-5 годин.
А при відсутності таможні ще кілька годин - і воно в найбільших супермаркетах Польщі.
А по факту маємо кілька діб на це.
Те саме і з свіжими овочами, ягодами.
