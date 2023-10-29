У Верховній Раді України повідомили деталі внесення змін у чинне законодавство стосовно мобілізації і звільнення з військової служби.
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Україна змінює закон про мобілізацію: що нового пропонує Рада
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:09
Україна змінює закон про мобілізацію: що нового пропонує...
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Дивися повний текст
Україна змінює закон про мобілізацію: що нового пропонує Рада
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