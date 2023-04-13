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Вічно терпіти не будемо: голова Єврокомісії попередила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 гру, 2023 21:43
Пропонуємо до обговорення:
Країни-члени Європейського Союзу не вічно терпітимуть зростаючий торговий дисбаланс із Китаєм, попередила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС-Китай.
Дивися повний текст Вічно терпіти не будемо: голова Єврокомісії попередила Китай щодо дисбалансу в торгівлі перед самітом
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