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Гетманцев розповів деталі
майбутніх податкових змін

Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 02:26

Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.

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Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 02:26

Краще за киву, сбу ліквідувало би цього агента сивковича, шкоди Україні від нього незрівнянно більше.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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