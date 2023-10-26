Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив кілька векторів майбутніх податкових змін.
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Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін
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Додано: Чет 07 гру, 2023 02:26
Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін
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Гетманцев розповів деталі майбутніх податкових змін
Додано: Чет 07 гру, 2023 02:26
Краще за киву, сбу ліквідувало би цього агента сивковича, шкоди Україні від нього незрівнянно більше.
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